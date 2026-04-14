Trumpovi se kvůli blokádě Hormuzu všichni smějí. Ale ještě to může být jeho největší trumf

Marek Hudema
Komentář   9:00
Americký prezident Donald Trump prohlásil, že pokud Írán neuvolní svoji blokádu Hormuzského průlivu, Spojené státy průjezd průlivem zablokují. Írán totiž svojí blokádou zvedá ceny ropy a paliv a to i ve Spojených státech. Pomůže tato dvojitá blokáda průlivu vodní cestu skutečně odblokovat?
Donald Trump | foto: Getty Images

Prezident Donald Trump hovoří s novináři v Bílém domě ve Washingtonu.
Průliv otevřeme i bez Íránu, řekl Trump k Hormuzu
Trumpovo vyjádření zní jako z absurdního dramatu a není divu, že vzbudilo i podobný ohlas. Chybí mu trochu logika. Tedy na první pohled. Írán totiž neuzavřel úžinu, kterou normálně proudí dvacet procent světové ropy, podobné množství plynu a další důležité suroviny, úplně, ale nechal nějaké lodě, hlavně ty s ropou, proplout.

Šlo o plavidla, jež vezla ropu, kterou prodával Írán, případně o lodě, které zaplatily za možnost průjezdu a dovážely surovinu většinou vůči Teheránu přátelským nebo aspoň neutrálním režimům, jako Číně či Pákistánu. Pro Teherán to znamenalo cenný přísun peněz. Americkou blokádou o ně přijde. Jiné lodě prý Američané budou pouštět.

Střelba do vlastní nohy

Jenže i tak to bude znamenat další zdražení ropy na světových trzích a výrazně se to podepíše na ceně paliv. Vzhledem k tomu, že Írán hrozí, že navíc – pokud bude americká flotila blokovat Hormuz – zaútočí na přístavy v Perském zálivu, může to poškodit vývoz ropy i dlouhodobě.

Zničíme íránské lodě, které se během blokády přiblíží k americkým, řekl Trump

Stejně jako to, pokud Hormuz bude dlouhodobě zablokován a ropu nebude kudy exportovat. Ropné vrty totiž nefungují jako vodovodní kohout, nelze je kdykoliv na jakoukoliv dobu zavřít a pak zase otevřít. Po delší době je obnovení provozu ropného pole těžké a v některých případech skoro nemožné.

Blokáda Hormuzského průlivu tak může zle dlouhodobě postihnout světovou a tím i americkou ekonomiku. Protože ani lidé tankující u benzinových pump ve Spojených státech nejsou izolováni od dopadů světových cen ropy. Vidí to jasně na svých peněženkách.

Takhle absurdní situace, kdy se Trumpova Amerika sama střílí do nohy, má ale i své racio. Pokud by se ukázalo, že íránský režim je na tom opravdu ekonomicky velmi zle, může to být páka, jak ho donutit k ústupkům. Bude to ale fungovat? Přijdou ústupky dost rychle? Nevyvolá to nějakou děsivou reakci Íránu? Nevíme.

Hormuzský průliv se stal Achillovou patou globální ekonomiky i bezpečnosti

Je to ale i tak jedna z nejlepších možností, kterou má Trump k ukončení války. Masivní bombardování Íránu a zničení tamní civilní infrastruktury, kterým Trump původně vyhrožoval, je rozhodně horší možností. Vedlo by to totiž k íránským odvetným úderům na země Perského zálivu, zničení možnosti života v tamních bohatých pouštních městech a dlouhodobému přerušení tamní těžby ropy s následky pro celý svět včetně USA. Blokáda Hormuzu je tak poslední Trumpův trumf.

U soudu s Dozimetrem svědčí Pospíšil. Dříve opomenul schůzky s Redlem

U obvodního soudu pro Prahu 9 v kauze Dozimetr svědčil bývalý náměstek...

Kolumbie schválila odstřel potomků Escobarových hrochů. Ničí ekosystémy

"Kokainový hroch" pocházející ze soukromé zoologické zahrady drogového bosse...

Vladař vychytal Philadelphii postup, Nečas v NHL zůstává na 99 bodech

Daniel Vladař slaví výhru a postup Philadelphie do play off.

OBRAZEM: Dvorecký most, jak jste ho ještě neviděli. Takto vypadá z hladiny Vltavy

Dvorecký most se otevře 17. dubna. Jeho dopravní provoz se obejde bez...

Míč je na íránské straně hřiště, USA dosáhly pokroku, míní viceprezident Vance

Jednání mezi USA a Íránem v Islámábádu, kterého se zúčastnil viceprezident J....

V New Yorku zatkli desítky demonstrantů proti válce v Íránu a proti podpoře Izraele

Protest proti americko-izraelské válce v Íránu v New Yorku. (13. dubna 2026)

MS v hokeji 2026: Kde se bude hrát? Podívejte se na stadiony v Curychu a Fribourgu

Swiss Life Arena v Curychu, jeden z hlavních stadionů mistrovství světa.

Vance je smutný z Orbánovy porážky. S Magyarem chceme spolupracovat, míní

Maďarský premiér Viktor Orbán se v Budapešti v setkává s viceprezidentem USA J....

Teď vyřeším Trumpa, raduje se Carney z vítězství liberálů v doplňovacích volbách

Kanadský premiér Mark Carney při projevu na Světovém ekonomickém fóru v Davosu....

Kde zjistíte, jaká máte očkování? Když ztratíte očkovací průkaz, jde to těžko

Očkování proti koronaviru (ilustrační snímek)

Odešel zrádce, či spojenec? Střídání moci v Maďarsku vyvolává emoce nejen u nás

Maďarský premiér Viktor Orbán v Budapešti přijíždí promluvit ke svým příznivcům...

