Trumpovi se kvůli blokádě Hormuzu všichni smějí. Ale ještě to může být jeho největší trumf

Trumpovo vyjádření zní jako z absurdního dramatu a není divu, že vzbudilo i podobný ohlas. Chybí mu trochu logika. Tedy na první pohled. Írán totiž neuzavřel úžinu, kterou normálně proudí dvacet procent světové ropy, podobné množství plynu a další důležité suroviny, úplně, ale nechal nějaké lodě, hlavně ty s ropou, proplout.
Šlo o plavidla, jež vezla ropu, kterou prodával Írán, případně o lodě, které zaplatily za možnost průjezdu a dovážely surovinu většinou vůči Teheránu přátelským nebo aspoň neutrálním režimům, jako Číně či Pákistánu. Pro Teherán to znamenalo cenný přísun peněz. Americkou blokádou o ně přijde. Jiné lodě prý Američané budou pouštět.
Střelba do vlastní nohy
Jenže i tak to bude znamenat další zdražení ropy na světových trzích a výrazně se to podepíše na ceně paliv. Vzhledem k tomu, že Írán hrozí, že navíc – pokud bude americká flotila blokovat Hormuz – zaútočí na přístavy v Perském zálivu, může to poškodit vývoz ropy i dlouhodobě.
Stejně jako to, pokud Hormuz bude dlouhodobě zablokován a ropu nebude kudy exportovat. Ropné vrty totiž nefungují jako vodovodní kohout, nelze je kdykoliv na jakoukoliv dobu zavřít a pak zase otevřít. Po delší době je obnovení provozu ropného pole těžké a v některých případech skoro nemožné.
Blokáda Hormuzského průlivu tak může zle dlouhodobě postihnout světovou a tím i americkou ekonomiku. Protože ani lidé tankující u benzinových pump ve Spojených státech nejsou izolováni od dopadů světových cen ropy. Vidí to jasně na svých peněženkách.
Takhle absurdní situace, kdy se Trumpova Amerika sama střílí do nohy, má ale i své racio. Pokud by se ukázalo, že íránský režim je na tom opravdu ekonomicky velmi zle, může to být páka, jak ho donutit k ústupkům. Bude to ale fungovat? Přijdou ústupky dost rychle? Nevyvolá to nějakou děsivou reakci Íránu? Nevíme.
Je to ale i tak jedna z nejlepších možností, kterou má Trump k ukončení války. Masivní bombardování Íránu a zničení tamní civilní infrastruktury, kterým Trump původně vyhrožoval, je rozhodně horší možností. Vedlo by to totiž k íránským odvetným úderům na země Perského zálivu, zničení možnosti života v tamních bohatých pouštních městech a dlouhodobému přerušení tamní těžby ropy s následky pro celý svět včetně USA. Blokáda Hormuzu je tak poslední Trumpův trumf.