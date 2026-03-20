Trump se naštval. K čemu jsou Americe spojenci, když nepomáhají?

Tato válka by měla dávat lidem mnoho podnětů k zamyšlení, drtivá většina z nich ale nemá zájem o ní hlouběji přemýšlet. Vystačí si s jednoduchým konstatováním, že „ten mazaný Izrael vedený zkorumpovaným Netanjahuem zatáhl Ameriku, kterou vede ten hloupý Trump, do zbytečné války a výsledkem je drahý benzin, nafta a hrozící vysoká inflace v Evropské unii“.
Pravda je, že ten, kdo ovládá Írán a celý region, do velké míry rozhoduje i o zásobování velké části světa ropou a zemním plynem. Dva státy s velmocenskými ambicemi, Čína a Indie, jsou téměř fatálně závislé na zdrojích z této oblasti. Pokud někdo chce mít na tyto dvě obrovské země páku, tak se nenabízí lepší prostředek. Platí to i pro Rusko, jehož státní pokladna ostrouhá, pokud Írán a okolní arabské státy radikálně zvýší těžbu, tím pádem sníží cenu ropy a zemního plynu, což by vedlo k významnému oslabení ruské ekonomiky a bylo by pak snazší donutit Vladimira Putina k ústupkům nejen při mírových jednáních o Ukrajině.
To znamená, že kontrolou tohoto regionu a Hormuzského průlivu je možné držet pod krkem tři konkurenty USA najednou. I z tohoto racionálního důvodu začal Donald Trump válku proti Íránu, nikoliv na přání „zlých Židů“.
Fatálně narušená stabilita. Bohaté monarchie Perského zálivu už nejsou bezpečným přístavem
Neméně důležitou roli v rozhodnutí amerického prezidenta však mohl hrát i další nebezpečný geopolitický faktor. A to ten, že kdyby Írán získal nukleární zbraně, Teherán jako klíčový spojenec Číny, Indie a Ruska by navěky zabetonoval svoji pozici v tomto regionu, jemuž se říká benzinová pumpa světa. A Trump a jeho administrativa si takový vývoj logicky nepřáli.
Spojené státy, garant bezpečnosti
Politici EU a experti asi zapomněli na hrozbu, že Teherán pomocí min, dronů a děl totálně uzavře Hormuzský průliv, což otevře otázku, kdo ochrání tankery a obchodní lodě plující po mořích a oceánech například do Evropy. Princip svobodné námořní plavby platí od doby, co světový řád určují anglosaské mocnosti, kterým zejména z hlediska jejich ekonomických zájmů tento model vyhovoval nejlépe.
Volnost moří (latinsky mare liberum), jehož hlavním teoretikem byl Holanďan Hugo Grotius, dnes patří mezi zásady mezinárodního práva. Proti tomuto přístupu stál právní koncept merkantilistů zvaný mare clausum (uzavřené moře), který v minulosti prosazovaly státy jako Španělsko, Portugalsko či Francie. Dnes ho ale v Perském zálivu zavádí Írán a v Rudém moři, zejména u klíčového průlivu Bab-al-Mandab (Brána nářků), jemenští spojenci Teheránu – Hútíové.
Bezpečnost volnosti moří již mnoho desetiletí zajišťuje Amerika zejména pomocí svých ponorek a jedenácti letadlových lodí, což vyžaduje astronomické vojenské výdaje. Jenže tento nástroj globalizace se časem jevil jako ekonomicky výhodnější pro konkurenty USA (Čína, Indie a další) a ve Washingtonu začaly sílit skeptické názory proti tomuto přístupu. A vítězstvím Donalda Trumpa se postoj pochybovačů najednou objevil i v oficiální národní bezpečnostní doktríně USA z roku 2025.
Co Evropanům nedochází
Bruselští úředníci a pokrokoví lídři řady vyspělých západoevropských zemí často hrdě prohlašují, že chrání hodnoty a principy. A když jejich spojenec, konkrétně americký prezident, přijde s prosbou, aby mu pomohli bránit Hormuzský průliv vojenskou silou, najednou začínají opakovat mantru, že to není jejich válka, že oni ji přece nezačali. Ale klasický boj o sféry zájmů mezi Ruskem a Ukrajinou, jehož podstatu by Talleyrand, Metternich či Kissinger na rozdíl od Emmanuela Macrona, Keira Starmera, Friedricha Merze či Kaji Kallasové pochopili za pár minut, Evropská unie považuje za svoji válku. Že by tito evropští lídři nevěděli, že kolem Íránu je v sázce zásadní princip, na který jsme byli zvyklí?
Nepřátelům USA jako například Číně, ale dnes se k nim bohužel přidala i velká část zemí Evropské unie, zřejmě nedochází, co se může stát, kdyby USA pomalu přestaly garantovat svobodnou plavbu po mořích a oceánech. Proč by měla Amerika i za cenu životů svých vojáků bránit Hormuzský průliv, přes který nedováží ani barel ropy? Jak by svět vypadal, kdyby každý stát musel vyslat vojenské plavidlo ke každému tankeru či obchodní lodi, aby je piráti neunesli a nepřátelé nepotopili?
Jak by na takovou situaci reagovala Evropská unie? Nejdříve by asi zkusila uplatit íránské, somálské či jemenské piráty. Dlouhodobým řešením by však muselo být odstranění těchto hrozeb, ale už bez USA. To znamená obětovat obrovské miliardy eur na výstavbu námořní flotily včetně letadlových lodí. Jen cena výstavby jedné moderní letadlové lodě bez provozních nákladů se dnes pohybuje kolem 13 miliard dolarů…
Když Trump před rokem nařídil letecké údery proti Hútíům v reakci na útoky těchto šíitských teroristů v Jemenu na lodní dopravu v Rudém moři, žádal evropské spojence, aby také zasáhli, jelikož je tato námořní trasa z hlediska ekonomiky Evropské unie zásadní. Americký prezident ale dostal košem. Jak na to reagoval? Trumpovsky – zastavil údery na pozice Hútíů a prohlásil, že pokud Evropané považují průliv Bab-al-Mandab za důležitý, tak ať za něj i bojují. Americký prezident tedy vyslal varování, že když jej spojenci v NATO nechají ve štychu příště, možná ho finančně nákladná ochrana moří a oceánů přestane bavit.
Nejde ani o to, že USA stáhnou všechny letadlové lodě domů a uzavřou některé vojenské základny ve světě. Stačí, když nebude stoprocentní jistota, že se Amerika bude chovat i nadále tak, jak to dělala po desetiletí. Pojišťovny by začaly zvedat ceny pro rejdaře plující i po mořích, kde nehrozí žádná válka. Tyto náklady by se pak promítly do cen produktů, což by přineslo zdražení a růst inflace.
Dává takové NATO vůbec smysl?
Státům EU, které disponují loděmi-minolovkami, zatím nestálo za to, aby poslali alespoň jednu do Hormuzskému průlivu na pomoc americkým spojencům. Na druhé straně ale očekávají, že je Amerika bude ve všech směrech podporovat ve válce proti Rusku. Válka v Íránu a o Hormuzský průliv je i zkouškou věrnosti a loajality v rámci NATO. Bohužel členské země z EU v ní propadly. Tomu tleská zejména Vladimir Putin, protože vidí, že západní bezpečnostní systém oslabuje.
Arogantní Amerika vs. arogantní Evropa. Může NATO vydržet v tomto emočním pnutí?
Evropští politici se pak diví, když Trump prohlásí, že USA pomoc NATO, kam každý rok dávají stovky miliard dolarů, nikdy nepotřebovaly, že slovo spojenec dává prezident do uvozovek, protože nejsou ochotni připojit se k boji proti teroristickému režimu v Íránu. „My je budeme chránit, ale oni pro nás neudělají vůbec nic, zejména v době nouze,“ napsal naštvaný Trump v příspěvku na vlastní sociální síti Truth Social s tím, že NATO čeká velmi špatná budoucnost, pokud se spojenci USA nebudou podílet na zajištění plavby v Hormuzském průlivu.
Dává pro USA takové NATO, jehož člen (Španělsko) hrdě odmítl, aby Američané pro operace v Íránu použili jeho vojenské základny, vůbec smysl? Objevila se totiž zajímavá alternativa. Pro Ameriku by mohlo být lepší mít v každém regionu věrného, spolehlivého a vojensky silného spojence jako například Izrael, který by sehrál roli nepotopitelné letadlové lodi.
Pokud se Evropská unie, která válku proti íránskému režimu zjevně považuje za soukromou věc Ameriky a Izraele, neprobere a znova nepromyslí svoji reálnou situaci, může se stát, že zůstane ve válce s Ruskem osamocena. Vůle nepodpořit USA pramení nejen z toho, že progresivní lídři Velké Británie, Francie, Německa, Španělska a dalších zemí EU Trumpa nesnáší a vsadili vše na to, že republikáni v kongresových volbách (midterm elections) letos 3. listopadu ztratí většinu, ale důvodem je zejména jejich strach z agresivní reakce mnohamilionové muslimské menšiny. Starmer, Macron, Merz, Sánchez a další pokrokoví politici se totiž bojí, že ve volbách ztratí jejich hlasy.