Donald Trump chystá nové hvězdné války. Bude úspěšnější než Reagan?

Připomíná Strategickou obrannou iniciativu (SDI), se kterou přišel v osmdesátých letech minulého století americký prezident Ronald Reagan. Mělo jít také o protiraketový systém částečně umístěný v kosmu, jenž měl ochránit americké území před případným sovětským jaderným útokem.

Reagana k tomu přivedla snaha chovat se morálně. Za studené války fungovala mezi SSSR a Západem rovnováha strachu založená na systému vzájemně zaručeného zničení. Znamenalo to, že když jedna země zaútočí na druhou, té druhé zůstane stále ještě dost zbraní na to, aby zničila tu první. Neboli nebude se příliš bránit, ale hrozí zničením protivníka, i když je to zbytečné.

Reaganovi, bývalému herci westernů, to připomínalo dva na sebe mířící kovboje, kteří si hrozí, že se navzájem zastřelí. Což se ve westernech stává. Šílenství, dvojitá vražda pro nic a zničený celý svět a tedy dopad i na nevinné. Ne náhodou má strategie vzájemně zaručeného zničení anglickou zkratku MAD, tedy šílenství. Reagan se rozhodl zachytit kulku a nesázet na zničení planety. Nastoupila SDI, která záhy získala přezdívku Hvězdné války.

Agresivní obrana na hranici útoku

SDI se ale nakonec ukázala jako technicky neproveditelná a posloužila jinému účelu. Sovětský svaz, který se na ni pokoušel reagovat podobným systémem, ekonomicky krvácel. Dohnalo ho to k odzbrojovacím jednáním, což oslabilo riziko jaderné války a tím volání veřejnosti po zavedení SDI, posléze to přispělo i k ekonomickým a politickým reformám v SSSR ve snaze posílit sovětskou ekonomiku a nakonec i k rozpadu sovětského bloku.

Trump se z toho ale zřejmě nepoučil. On totiž, alespoň soudě podle jeho imperialistických projevů, nechce zničit MAD, ale chce, aby Spojené státy byly izolovány od možnosti zásahu svými protivníky, jako je chránil oceán před vynálezem mezikontinentálních zbraní. Chce ochranu a tím i svobodu volby jak v politice, tak ve válce. Tomu napovídá i to, že od nového systému požaduje také to, aby dokázal zničit jaderné rakety protivníka ještě před jejich vystřelením. Vypadá to, že počítá i s poměrně agresivní obranou na hranici útoku. Mimochodem, něco podobného má ve svých plánech zřejmě i Rusko.

Zatím to ale vypadá, že takový projekt bude technologicky tak náročný, že je na hranici proveditelnosti. Nehledě na nutnost obřích investic. Navíc se zdá, že současní rivalové USA, Rusko a Čína, budou raději investovat do posílení své útočné kapacity než se snažit o vytvoření podobného systému. To mimochodem dělají už nyní. Může to nakonec celý americký projekt neúnosně prodražit a možná dostat do fáze, kdy bude technicky neproveditelný.

Vypadá to tedy, že Trump nejenže neuspěje v ochraně amerického území stejně jako kdysi Reagan. Navíc ale pravděpodobně nedokáže celý systém ani využít k nátlaku na své protivníky, jako to udělal Reagan.

Nejspíše tak Americká železné kopule sice pomůže rozvoji americké vědy a amerického průmyslu, ale ve svých důsledcích bude nakonec obřím propadákem. Do historie se zkrátka úspěšně vrátit nedá, je potřeba vymyslet jiné nové postupy. Jenže Trump návraty do historie miluje a jeho voliči taky…