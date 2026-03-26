V Americe se objevil politický insider trading. Někdo z okolí elity snadno bohatne a nikomu to nevadí

Marek Hudema
Komentář   9:00
Někdo má při obchodování štěstí a nakupuje a prodává v pravou chvíli. Ale když někdo takhle jen tak bez jakýchkoliv náznaků vsadí na obchod proti směru trhu odhadem přes 1,5 miliardy dolarů a udělá to jen 15 minut před tím, než se celý trh obrátí kvůli nečekanému prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa, je to podezřelé. Vlastně víc než podezřelé.
Trader na newyorské burze během televizního projevu amerického prezidenta Donalda Trumpa, 9. dubna 2025.

Trader na newyorské burze během televizního projevu amerického prezidenta Donalda Trumpa, 9. dubna 2025. | foto: AP

Někdo z Trumpova okolí zřejmě vydělal pěkný balík na tom, že dopředu věděl, že Trump uklidní trhy svým prohlášením, že vede „produktivní“ rozhovory s Íránem. A že pak půjdou ceny ropy a plynu dolů a ceny akcií naopak nahoru. Nakoupil takzvané futures, tedy budoucí kontrakty, a vydělal.

Nejde přitom o ojedinělou věc. Vzniká nový systém. Podle listu Financial Times představitelé několika hedgeových fondů uvedli, že v průběhu posledních měsíců tu bylo několik podobných případů. Někdo z americké administrativy a nejspíše přímo z okolí prezidenta Trumpa ví, co se bude dít, a vydělává na tom. Možná dokonce někdo z jeho rodiny.

Bílý dům jakékoliv zapojení Trumpa samozřejmě popřel. Ale ne každý tomu věří. Teoreticky i prakticky jde o zločin, o takzvaný insider trading, tedy obchodování na základě neveřejných informací na veřejných trzích. Regulátoři, tedy Komise pro kontrolu cenných papírů (SEC) a Komise pro kontrolu obchodování s komoditními futures (CFTC), by měli zasáhnout, vyšetřovat, udělit pokutu či někoho poslat do vězení. Jinak bude korodovat důvěra v trh a ten se změní v šaškárnu pro jedny a v kasičku pro lidi blízké prezidentovi.

Proti jádru moci

Jenže nezasáhnou. Za prvé by to bylo složité, protože nejde o obchodní, ale o politické informace, a bude těžké jejich zneužití prokázat. Prezident není ředitel podniku, který dává tip obchodníkům s akciemi. Za druhé, regulátoři to nebudou vyšetřovat, protože Trump je prezidentem a jako takový nemůže být normálně trestán. Je tu politická bariéra. A konečně za třetí, současná administrativa si, zdá se, nepřeje vyšetřování ani normálního insider tradingu a omezuje snahu SEC o šetření vážných prohřešků stejně jako vyšetřování zkorumpovaných úředníků.

Shrnuto, vyšetřovat byť jen zprostředkovatele obchodů napojené na politickou elitu znamená jít přímo proti jádru moci. A současná administrativa očividně nemá chuť otevírat frontu sama proti sobě.

Je to ironie. Donald Trump sliboval, že „vysuší washingtonskou bažinu“, tedy zamete s korupcí a výhodami pro mocné. Místo toho to vypadá, že si bažinu jen spolu se svým okolím zprivatizoval a dodal ještě další vrstvy bahna.

Trumpovým voličům to, jak se zdá, nevadí. Insider trading zní složitě a zřejmě si řeknou, že když už je systém zkorumpovaný, jak tvrdil Trump, je lepší, když z něj těží „naši lidé“. Problém je, že Spojené státy se tím vydávají na cestu do třetího světa.

