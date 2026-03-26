V Americe se objevil politický insider trading. Někdo z okolí elity snadno bohatne a nikomu to nevadí

Někdo z Trumpova okolí zřejmě vydělal pěkný balík na tom, že dopředu věděl, že Trump uklidní trhy svým prohlášením, že vede „produktivní“ rozhovory s Íránem. A že pak půjdou ceny ropy a plynu dolů a ceny akcií naopak nahoru. Nakoupil takzvané futures, tedy budoucí kontrakty, a vydělal.
|
Nejde přitom o ojedinělou věc. Vzniká nový systém. Podle listu Financial Times představitelé několika hedgeových fondů uvedli, že v průběhu posledních měsíců tu bylo několik podobných případů. Někdo z americké administrativy a nejspíše přímo z okolí prezidenta Trumpa ví, co se bude dít, a vydělává na tom. Možná dokonce někdo z jeho rodiny.
Bílý dům jakékoliv zapojení Trumpa samozřejmě popřel. Ale ne každý tomu věří. Teoreticky i prakticky jde o zločin, o takzvaný insider trading, tedy obchodování na základě neveřejných informací na veřejných trzích. Regulátoři, tedy Komise pro kontrolu cenných papírů (SEC) a Komise pro kontrolu obchodování s komoditními futures (CFTC), by měli zasáhnout, vyšetřovat, udělit pokutu či někoho poslat do vězení. Jinak bude korodovat důvěra v trh a ten se změní v šaškárnu pro jedny a v kasičku pro lidi blízké prezidentovi.
Proti jádru moci
Jenže nezasáhnou. Za prvé by to bylo složité, protože nejde o obchodní, ale o politické informace, a bude těžké jejich zneužití prokázat. Prezident není ředitel podniku, který dává tip obchodníkům s akciemi. Za druhé, regulátoři to nebudou vyšetřovat, protože Trump je prezidentem a jako takový nemůže být normálně trestán. Je tu politická bariéra. A konečně za třetí, současná administrativa si, zdá se, nepřeje vyšetřování ani normálního insider tradingu a omezuje snahu SEC o šetření vážných prohřešků stejně jako vyšetřování zkorumpovaných úředníků.
Shrnuto, vyšetřovat byť jen zprostředkovatele obchodů napojené na politickou elitu znamená jít přímo proti jádru moci. A současná administrativa očividně nemá chuť otevírat frontu sama proti sobě.
|
Je to ironie. Donald Trump sliboval, že „vysuší washingtonskou bažinu“, tedy zamete s korupcí a výhodami pro mocné. Místo toho to vypadá, že si bažinu jen spolu se svým okolím zprivatizoval a dodal ještě další vrstvy bahna.
Trumpovým voličům to, jak se zdá, nevadí. Insider trading zní složitě a zřejmě si řeknou, že když už je systém zkorumpovaný, jak tvrdil Trump, je lepší, když z něj těží „naši lidé“. Problém je, že Spojené státy se tím vydávají na cestu do třetího světa.