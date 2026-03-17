Co znamená být s USA. Je Česko pro porážku Íránu, nebo pro konec války?

Jenže teď jsme o dva týdny dále, válka se vyvíjí a s ní by se měl vyvíjet i český vztah k ní. Problém je v tom, že žádný vývoj nevidíme. Ten vztah zůstává rituálně proamerický tam, kde to nic nestojí. A zdrženlivý tam, kdy by „proamerický“ znamenalo vyšší české výdaje na obranu. Prostě taková zdejší politika.
Někdy je to legrační. Třeba teď o víkendu, když se v televizi utkali šéf zahraničního výboru Sněmovny Vondráček (ANO) a bývalý šéf diplomacie Lipavský (za ODS). „Předchozí vláda byla vysloveně protiamerická,“ řekl Vondráček. „Premiér Fiala byl proti Donaldu Trumpovi.“
To jako že loajalitu ke spojenci má měřit masový jásot ve stylu Severní Koreje? A kdo to nezvládne, dostane nálepku „protiamerický“? To Vondráček nemohl myslet vážně. Však on to taky asi moc vážně nemyslel. Ale převede-li diskusi na souboj nálepek „proamerický“ a „protiamerický“, nemusí přemýšlet o zásadnějších věcech a vztahu k nim. O tom, jak tyto věci ovlivňují český zájem.
Co znamená být „proamerický“ či „stát za USA“? Na to neexistuje instantní odpověď. Stačí se podívat do amerických médií. Rozebírají, jak prezident Trump stojí před volbou.
Za prvé. Bude ve válce pokračovat až do… Ale do jakého válečného cíle? Do bezpodmínečné kapitulace Teheránu? Do pádu režimu? To nikdo přesně neví, ani Trump sám. Proto říká, že vítězství přijde tehdy, až ho on sám vyhlásí.
Za druhé. Trump vítězství veřejně vyhlásí a válku ukončí, ještě než její důsledky zahltí celý svět.
A teď zkuste uvažovat sami. Hledáte odpověď na otázku, co více ladí s českým zájmem – zda úplná vojenská porážka Íránu, nebo včasné ukončení té války. Můžete se k odpovědi dobrat handrkováním o to, kdo je víc „proamerický“ či „protiamerický“?
To by mělo být profíkům z branže zahraniční politiky jasné. Ale ocitnou-li se před kamerou či mikrofonem, hned se přetahují o nálepky. Pane jo.
Mezi Francií a Německem
V této věci jsme se za dva týdny války neposunuli nikam, i když se situace na místě posunuje. V neděli večer Trump prohlásil, že zajišťovat volnou plavbu tankerů Hormuzským průlivem by měly i lodě států NATO. Leckdo v tom vidí drzost. Trump zahájil útok na Írán bez jakékoliv domluvy s Aliancí, ale když mu to začne drhnout, Alianci de facto zavelí.
Co v takovém případě udělá „proamerický“ český politik? Řekne, že přeje-li si to Trump, je to o. k.? Nabídne rovnou české vojáky? Začne budovat české válečné loďstvo?
Kdepak, hádáte správně, bude přísahat na nálepky a rituální gesta. Jako když premiér Babiš hned 28. února řekl, že kroky USA a Izraele podporuje, vicepremiér Havlíček dodal, že je podporuje kategoricky a opozičník Petr Fiala alespoň dodal, že íránský režim je „odporný a nebezpečný“.
To jistě je. Ale jak nám tyto rituální výroky loajality pomohou najít racionální postoj k této válce? K účasti států NATO v ní? K zapojení států EU i samotného Česka?
A dále. Válka na Ukrajině běží už čtyři roky a celou tu dobu si EU dává pozor, aby – alespoň navenek – vystupovala jednotně. Když se někdo, například Maďarsko či Slovensko, postaví na zadní, tak to schytá. S válkou v Íránu je to jinak. Tady EU jednotný postoj ani nepředstírá. Německo je spíše „proamerické“, Španělsko s podporou Francie spíše „protiamerické“. Hlásí se Praha k táboru Německa, či spíše k táboru Babišovy oblíbené Francie? O tom nevíme za kulisou nálepek skoro nic.
Profitérem je Okamura
Pak ještě toto. Andrej Babiš byl první významný politik u nás, který u války na Ukrajině začal sázet na mírová jednání (i když ta, která inicioval Trump, ani po roce k ničemu nevedla), nikoliv na dodávky zbraní. Ty téměř demonstrativně rušil. Kdyby byl důsledný, choval by se takto mírotvorně i vůči válce v Íránu. Ale to by si pochroumal svoji čepici „trumpovku“ z loňské volební kampaně a z amerického pohledu by ještě více vynikly úspory v českém rozpočtu na obranu.
Výsledek? Honí-li se politici za tím, kdo je víc „proamerický“, role kritického hodnotitele této války se chopil Tomio Okamura. Ten Okamura, který by nejraději viděl Ukrajinu kapitulovat a který teď prosazuje – v rámci Trumpovy úlevy v sankcích – dovoz ruské ropy. Je to snad výsledek, po jakém touží český politický establishment?