Trump se chlubí novým přístupem k Íránu. Ale sleduje jen plán z 80. let, což je problém

Když na konci února zaútočily Spojené státy a Izrael na Írán, vypadalo to, že půjde o krátkou válku a krátce před tím dokonce existovala podle některých naděje, že se íránský teokratický režim zhroutí. Jenže pak se začala válka prodlužovat, navíc Trump vyhlašoval různé odlišné válečné cíle, přišly vzájemné hrozby napadení energetických zařízení a nakonec válka eskalovala. Teď to vypadá, že jen tak neskončí a že Trump neví, jak ji ukončit.
Možná je to ale jen představa. Jak upozornil list Financial Times, když Donald Trump na konci osmdesátých let zvažoval kandidaturu na amerického prezidenta, oznámil, jak by se vypořádal s Íránem.
Také tehdy byl Írán stejně jako dnes považován za hrozbu. Ostatně, byl to tenkrát velmi revoluční režim a někteří jeho představitelé chtěli islámskou revoluci vyvážet. V paměti bylo i to, jak do roku 1981 držel v Teheránu americká rukojmí. Zároveň probíhala irácko-íránská válka a loďstvo Spojených států eskortovalo tankery Hormuzským průlivem.
Trump v druhé polovině 80. let tvrdil, že se USA zastávají spojenců závislých na tamní ropě, kteří si americkou ochranu nezaslouží, a že Spojené státy mají zaútočit na Írán. Že má jít o úder za úder, a že Írán to zřejmě nakonec vzdá. Že by Amerika měla obsadit nějaká ropná pole na íránském pobřeží, případně ostrov Charg, přes který se vyváží většina íránské ropy. Aby Washington získal na Teherán nátlakovou páku.
Podle Trumpa pak mělo dojít k racionálnímu vyjednávání, každý by zvážil své výhody a nevýhody, a protože Spojené státy jsou silnější, íránský režim by přistoupil na jejich podmínky. Stačí dost tlačit, dost střílet, a pak vyměnit území nebo odzbrojení, ropu za něco jiného, a je to.
Írán není parcela v New Yorku
Dost to připomíná současné chování Donalda Trumpa, jeho údajné plány na obsazení íránských ostrovů i jeho ultimáta. Prostě jde o jen o to, najít co největší klacek, pak vyměňovat, vyjednávat a případně uplácet, a vše půjde podle plánu. Stejně jako když se jedná o nákupu či výměně pozemků.
O tom, že to jde, Trumpa zřejmě ubezpečují i Steve Witkoff, Trumpův zmocněnec pro Blízký východ a původně realitní investor, a Trumpův zeť a obchodník Jared Kushner. Problém je v tom, že tohle tak úplně nefunguje. Jenže Trump a jeho okolí chtějí jednoduché řešení. Silou. Na taková řešení ostatně dobře slyší Trumpovi voliči.
Jenže jednoduchá řešení nefungují. Když se ale nějaký režim, jako ten íránský, bojí o přežití, jedná trochu jinak, než že mechanicky počítá ztráty na obou stranách, protože ukázka slabosti by ho smetla. Navíc náklady na držení cizího území se mohou ukázat tak enormní, že to i ta nejsilnější velmoc vzdá. Zkrátka kus cizího státu s nepřátelsky naladěným obyvatelstvem je něco trochu jiného než parcela v New Yorku. Na rozdíl od ní se také území nezhodnocuje, ale klesá na ceně.
Tohle američtí politici vědí minimálně od války ve Vietnamu. Jenže té se Donald Trump umně vyhnul a věnoval se popíjení v barech na Manhattanu. Teď vidíme následky.