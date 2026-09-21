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Íránská operace pouští žilou i americkému námořnictvu. USA už narážejí na své vojenské limity

Miloš Balabán
Komentář   18:30
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Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln kotví v přístavu Laem Chabang v...

Americká letadlová loď USS Abraham Lincoln kotví v přístavu Laem Chabang v Thajsku, kde si po dlouhém nasazení na Blízkém východě dopřává odpočinek. (2. září 2026) | foto: Reuters

Letouny stojí na palubě americké letadlové lodi USS Abraham Lincoln při jejím...
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Americký prezident Donald Trump nedávno dvakrát odmítl žádost saúdskoarabského lídra Muhammada bin Salmána, aby Spojené státy zasáhly v Jemenu a průlivu Báb al-Mandab proti Húsíům, kteří zde fakticky otevírají druhou frontu íránské války. Důvod, proč tak Trump učinil, neznáme, lze ale předpokládat, že v pozadí může být příliš velké zatížení amerických vojenských sil, které naráží na své limity íránskou operací.

Minulý týden vyšly v této souvislosti najevo některé znepokojivé skutečnosti. V úterý odhadl Kongresový rozpočtový úřad celkové náklady íránské války k 1. srpnu na přibližně 38 miliard dolarů s odhadem, že i pokud bude intenzita konfliktu „relativně nízká“, přijde na další dvě až tři miliardy měsíčně.

K tomu je možné připomenout, že koncem července odhadlo washingtonské Centrum pro strategická a mezinárodní studia (CSIS), že americká armáda spotřebovala více než polovinu svých zásob raket Patriot a THAAD, které dokážou sestřelovat íránské rakety a drony.

Situace kolem Íránu a uzavřeného Hormuzského průlivu je ovšem náročná i pro americké námořnictvo. Jenom jeho blokády se střídavě účastní 28 lodí a po dvou měsících jejího trvání přesáhly náklady na ni dvě miliardy dolarů. Celkově pak podle analýzy Bloomberg Economics přišly námořní operace během blokády na více než 7,1 miliardy dolarů.

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Palčivá může být i vyčerpanost vojáků. Kvůli válce je mimo USA nejméně 50 tisíc vojáků bez rotace. Asi největší mediální pozornost vyvolalo osmiměsíční nasazení letadlové lodi Abraham Lincoln na Blízkém východě. Špatné materiální zabezpečení jeho personálu a stres z dlouhodobé plavby vedly i k případům, že se někteří vojáci pokusili skočit přes palubu. Malér muselo nakonec řešit i nejvyšší velení námořnictva.

Varující je i zpráva Pentagonu z minulého pondělí, že íránské útoky zničily nebo poškodily desítky amerických letadel a stovky budov umístěných na amerických základnách v regionu Perského zálivu. Týká se to největší americké námořní základny Páté flotily v Bahrajnu.

Čas na zpátečku?

Pentagon si teď asi láme hlavu nad tím, jak zabezpečit síly kolem Íránu a zároveň neoslabit vojenskou přítomnost v jiných regionech, zejména pak v Indo-Pacifiku. Může to přinášet i nepříjemná dilemata, jakým je třeba částečné oslabení sedmé americké flotily složené z úderné skupiny letadlových a dalších námořních lodí a též útočných ponorek se základnou v Japonsku a na Guamu. Je totiž třeba mnohé lodě vyslat do oblasti Perského zálivu. Došlo i ke zrušení jednoho společného cvičení s americkými spojenci v Asii.

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„Námořní přetížení“ přináší i větší finanční náklady. Náčelník námořních operací admirál Daryl Caudle odhaduje letošní rozpočtovou díru vojenského námořnictva na osm miliard dolarů.

Není tak divu, že admirál Brad Cooper, který stojí v čele amerického velitelství pro Blízký východ Centcom, zorganizoval minulý týden v Německu tajnou schůzku velitelů některých arabských armád, které se zúčastnil i náčelník generálního štábu izraelské armády s cílem probrat „vojenskou spolupráci“. Nemůže být nakonec ve hře i úder proti Húsíům i bez Američanů? Možná se to dozvíme v následujících dnech.

Cooperův nadřízený, předseda Sboru náčelníků štábů Dan Caine se podle kuloárových informací snaží v nejvyšších patrech administrativy opatrně naznačit, že by se měly hledat cesty, jak vycouvat z „neplodné války“. Ani Američané prostě už nemají neomezené vojenské zdroje.

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