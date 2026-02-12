Proč Trumpovi prochází kauza Epstein? Od Clintona a spol. ho odlišuje jeden významný detail

Nikdy se nevyznamenal zásadní službou pro státní či národní zájem – na rozdíl od mnohých bývalých prezidentů například nesloužil v armádě – a proslul naopak celou řadou bulvárních a lechtivých kauz. Nepochybně udržoval též blízké vztahy s celou řadou pochybných existencí, v neposlední řadě s pedofilním miliardářem Jeffreym Epsteinem. V tomto konkrétním případě ale rozhodně nebyl sám a defiluje zde po boku takových jmen jako Bill Clinton, princ Andrew, Woody Allen a mnozí další.
Trumpovi tu ale paradoxně hraje do karet jeden fakt. Na rozdíl od mnoha jiných ze sebe nikdy morální maják ani nedělal. Celý život si naopak pěstoval image drsňáka, který se nebojí jen tak s někým zatočit a kohokoli, kdo mu není po chuti, „vyhodit jako psa“. (Realita byla ve skutečnosti jiná – jeho životopisci připomínají řadu případů, kdy v soukromí dokázal nenápadně pomoct svým přátelům či zaměstnancům – vždy ale jen tak, aby se o tom moc nevědělo a on tak neztratil profil nelítostného bosse.)
Jaký to rozdíl třeba oproti Clintonovi, který uměl o životních hodnotách promlouvat s takovým zápalem, že i otrlým cynikům vnikaly slzy do očí. V soukromí ale s oblibou zneužíval své postavení vůči slabším, mimo jiné vůči hned několika ženám, jež si pak stěžovaly na sexuální obtěžování (Paula Jonesová a další).
Newyorský podvodníček
Je tak v zásadě jedno, co všechno se v Epsteinových složkách na Trumpa nachází. V posledních dnech se například dostala do médií informace, že současný prezident již v roce 2006 pro FBI přiznal, že dobře věděl o finančníkových zločinech. Jenže – jak v inkriminovaném vyjádření Trump říká – „věděli o nich všichni“, ipso facto tedy i zástupci liberálních elit či hollywoodské hvězdy, jež byly u Epsteina jako doma.
V kriminálním slova smyslu tam není co najít – již podle výpovědí zneužívaných dívek se Trump na těchto aktivitách nepodílel. Z politického hlediska by zase Trumpovi ublížilo pouze to, co by proti němu mohlo obrátit jeho voliče či zákonodárce Republikánské strany (liberální voliči ho totiž už dávno považují za rasistu a fašistu). Dokud ale vše bude zapadat do dávno známé image Trumpa jako newyorského podvodníčka a tak trochu sympatického lumpa, není to pro něj žádný problém. Americké voliče výrazně víc pobuřují ti, kteří káží vodu, ale pijí víno. Trump sice celý život pije víno, ale o vodě nikdy nikomu nekázal.