Je Kuba další na řadě? Havana má ve Washingtonu mocného nepřítele

Nakolik se jedná o pouhé protahování svalů, a nakolik jsou to vážně míněné hrozby? Odpověď je jednoduchá: teď už si nemůže být nikdo jistý. Zatímco do víkendového přepadu Venezuely mohli všichni skeptikové vcelku podloženě tvrdit, že Trump pouze vyhrožuje, ale riskovat vojenské intervence nehodlá, teď už se nic takového říct nedá.
Nejpřímější spojnice z Venezuely přitom vede na Kubu. Tamní režim nejvíc profitoval z prodeje venezuelské ropy a jeho zpravodajské složky zajišťovaly bezpečnost Madurovy vlády. Při americké operaci dle Havany zemřelo na 32 kubánských operativců. To, že při jejich střelbě nezemřel jediný Američan, možná Trumpovi dává oprávněnou jistotu v kramflecích: nebyla by akce proti Havaně taky podobná procházka růžovým sadem?
|
Další krok k „darebácké supervelmoci“? Trump zadržením Madura ukázal, že Amerika hodlá střílet ostrými
Co se nepovedlo Bushovi ani Obamovi
Největšího nepřítele má Havana jistě v ministrovi zahraničí Marku Rubiovi. Syn kubánských přistěhovalců a pověstný jestřáb je jeden z mála v Trumpově administrativě, kdo vždy věřil na změny režimů. Insideři tvrdí, že i venezuelská operace byla jeho dítě a jak Rubio sám naznačil ihned po útoku – Havana „je ve velkých potížích“. Může tím myslet podobnou operaci jako proti Madurovi?
Nejvíc bude jistě záviset na tom, jak se bude dál vyvíjet situace ve Venezuele. Pokud tam Američanům začne situace padat na hlavu, vládnoucí režim bude vydávat protiamerická vyjádření a chovat se de facto jako Maduro 2.0, v Trumpově administrativě se jen sotva najde vůle pokračovat dál do Karibiku. Spíš bude na stole ona „druhá vlna“ proti Venezuele, kterou ihned po útoku šéf Bílého domu hrozil.
Jestli ale vše bude probíhat tak hladce, jak tvrdí Donald Trump, tedy USA budou Venezuelu „řídit“ přes bývalou viceprezidentku Delcy Rodriguezovou, která se už stihla sklonit a políbit prsten, vše je otevřené. Trump bude vypadat jako nepochybný vítěz nejen současné krize, ale několika dekád americké zahraniční politiky. Povede se mu něco, co se nepovedlo ani Georgi Bushovi, ani Baracku Obamovi – sesadí nepřátelský režim a tamní situaci bez problému zpacifikuje.
|
Válka? Ne, „jen“ únos, Trump předvádí ve Venezuele svou strategickou doktrínu v praxi
Demokracie přitom možná ostrouhá – vždyť Trump s venezuelskými volbami nijak nespěchá. Ale jak demokracie posloužila Bushovi v Iráku či Afghánistánu? Pokud to Trumpovi ve Venezuele „klapne“, kubánské pokušení bude velmi silné.