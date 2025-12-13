Ztraceni mezi Trumpem a Putinem. Máme brát vážně hysterii o likvidaci EU a válce za rohem?

Politický šéf NATO Mark Rutte ve čtvrtek strašil válkou velmi vydatně. Může být prý taková, jakou „zakusili naši prarodiče a praprarodiče“, rozumějme jako druhá světová. Do jaké míry to máme brát vážně? Vždyť třetí světová – to už Rutte nedodal – by byla jaderná. Vladimir Putin tvrdí, že takové strašení válkou je jen hysterií Západu. Ale totéž tvrdil před čtyřmi lety, když se strašilo invazí na Ukrajinu – a ta 24. února 2022 přišla.
Válka s Ruskem je za dveřmi, jsme dalším cílem, zbrojte, apeloval šéf NATO
Takže opět. V této věci jsme v rovině víry či nevíry. Jenže teď se to vše posunuje dále. Dosud byl – z jasných důvodů – pokládán za největší hrozbu Putin. Nyní mu byl postaven po bok Donald Trump.
Samozřejmě, vůči Trumpovi – muži narcistnímu, ješitnému, nezajímajícímu se o solidaritu a spojence – je na místě velká obezřetnost. Jeho nová Národní bezpečnostní strategie dosavadní obavy značně zhmotňuje. Amerika oprášila Monroeovu doktrínu, soustředí se na západní polokouli a pacifickou oblast a Evropané si mají pomoci hlavně sami. Logicky: proč by měly 340milionové Spojené státy bránit 450milionovou EU? Ale hned poté se začalo psát a mluvit o „tajném plánu“ či „nezveřejněné rozšířené verzi Národní bezpečnostní strategie“. Která jde údajně mnohem dál.
Evropě hrozí totální civilizační rozklad, tvrdí Trump v nové bezpečnostní strategii
Trump už prý nehodlá EU jen ignorovat, ale cíleně rozložit, ba zklikvidovat. Jak? Prý tím, že od EU svým vlivem „odtrhne“ země jako Polsko, Itálii, Rakousko a Maďarsko. Je to reálný plán, reálná hrozba, či spíše hysterie těch, kteří z Trumpa dělají nepřítele na úrovni Putina?
Jako by ožil „krvavý pes Tito“
U nás to až tak silně nepůsobí, ale nahlédneme-li do německých médií, na tamní zpravodajské weby, hysterie z nich přímo prýští. Například takový Der Spiegel to už má „v popisu práce“.
V roce 2017, poté, co Trump poprvé vyhrál prezidentské volby, přinesl Der Spiegel na obálce jeho stylizovaný obrázek: v jedné ruce drží uťatou hlavu Sochy svobody, ve druhé zakrvácený nůž a pod tím nápis America First. To je jako u nás v 50. letech, mohli si říkat pamětníci, když Rudé právo tisklo karikatury „krvavého psa Tita“.
Trumpova bezpečnostní strategie nemá Rusko za hrozbu. Pozitivní krok, říká Kreml
Píše se prosinec 2025 a jízda magazínu Der Spiegel – vlajkové lodi liberální demokracie v Německu – zůstává stejná. Text o Trumpově útoku na Evropu je uveden velkou fotomontáží Trumpa s Putinem (nůž má teď v ruce on) a titulkem: Dva padouši, jeden cíl. Je to mediální hysterie, nebo skutečný společenský posun?
Když už to probíráme, je třeba vytknout před závorku, že Trump opravdu přináší velká rizika (narcistní postoje, sebestřednost, bezohlednost ke spojencům) a nemá smysl je bagatelizovat. Ale zároveň s brutální upřímností ozřejmuje realitu kolem. Poukazuje na věci, které nejde jen tak „okecat“. Stačí tahle kombinace k tomu, aby byl pasován na nepřítele na úrovni Putina? Aby byl postaven na roveň člověku, který vede brutální agresi proti suverénní zemi?
Že by Poláci rozložili EU?
Co se týče údajného Trumpova plánu „rozložit EU“, těžko si představit, že by se mu podařil. Respektive že tento plán by EU rozložil. Že by odlákal Polsko, Itálii, Rakousko a Maďarsko.
„Make Europe Great Again“. Trump chce přesvědčit čtyři země, aby odešly z EU
Takové uvažování může být blízké samotnému Trumpovi s jeho ješitností a určitě militantním obráncům „liberální demokracie“. Prostě lidem, kteří jakoukoliv odchylku od ideové normy považují za něco populistického, extrémního, protievropského, ba za pokus o oživení nacismu.
Ve skutečnosti třeba Poláci – ať už za vlády národních konzervativců, či Tuskových liberálů – jsou zcela jednoznačně pro členství v EU. V průzkumech s ním souhlasili až z 80 procent. Jen o něco méně to platí pro Rakušany a Maďary. I zarytí orbánovci, kteří kritizují Evropskou komisi i její ideologii, nechtějí opouštět EU jako takovou. A nový polský prezident Nawrocki, jenž by měl být s Orbánem ideově jedna ruka, se s ním odmítl sejít kvůli vztahu k Rusku a Ukrajině.
Prostě představa, že ti, kteří kritizují unijní ideologii, na Trumpův povel rozloží EU, je hodně přepjatá. A že na to čeká italská premiérka Meloniová (“postfašistka“, jak ji stále tituluje Der Spiegel), je úplně mimo mísu.
Exkluzivní parta bez Evropy
Můžeme-li něčemu z diskutovaných věcí věřit, tak snad tomu, že Trump uvažuje o alternativě ke skupině států G7. Tu tvoří sedm západních vyspělých demokracií (USA, Kanada, Japonsko, Británie, Francie, Německo, Itálie) a sama se na základě demokracie definuje.
Pokud Trump – Bílý dům to popřel – uvažuje o vytvoření neideologicky pojaté skupiny C5 (Core 5), byla by to velká výzva. Tu skupinu by tvořily USA, Čína, Rusko, Indie a Japonsko. Nebyla by definována politicky (podle stupně liberální demokracie), ale čistě mocensky. Byla by to cesta, jak dostat Rusko po válce na Ukrajině opět do světové hry. Bylo by to poprvé v moderní historii, kdy by v nějaké vůdčí světové skupině nebyl zástupce Evropy.
Trumpův dosud nejtvrdší útok na Evropu. Je v rozkladu, vedou ji slaboši, řekl
Pro EU by to byla vyslovená zrada. Nicméně. Vezmete-li si k ruce aktuální statistické údaje a kalkulačku, skupina G7 zahrnuje asi 10 procent světové populace a 40 procent světového ekonomického výkonu. Skupina C5 by zahrnula asi 43 procent světové populace a 52 procent světového ekonomického výkonu. Byla by reprezentativnější.
Jinými slovy. Trump, ať je jakkoliv rizikový a nesympatický, ukazuje obraz reality, silových poměrů v dnešním drsném světě. Obraz, se kterým nehne ani hysterie, ani označení Trumpa za padoucha, ani jeho karikatury se zkrvaveným nožem v ruce.