Trump prodal Ukrajinu za naftu, které možná ani nebude dost. Putin už tančí vítězný tanec

Jinak řečeno, Trump zjistil, že neví, jak řešit vysoké ceny nafty na americkém trhu. A potažmo také na světovém trhu s naftou, protože ten je s tím americkým propojen. Zvažoval sice zákaz vývozu nafty z USA, ale jeho poradci mu vysvětlili, že by to nepomohlo. Kvůli tomu, že Spojené státy nemají jednotný propojený trh s naftou, a také kvůli tomu, že se nafta nevyrábí jako osamocený produkt a rafinérie by mohly místo snížení ceny raději kvůli zdražení dalších výrobků a jejich neprodejnosti omezit produkci nafty. Zároveň Trump neumí vyřešit následky války v Perském zálivu ani uzavřít s Íránem trvalý mír nebo alespoň příměří.
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Trump šokuje sabotováním sankcí. Nakoupí od Putina miliony tun nafty
Trn vytažený z Putinovy paty
A protože američtí voliči už mají vysokých cen nafty dost, a tak by se to mohlo ve volbách vymstít Trumpovým republikánům, obrátil se šéf Bílého domu na Putina. Ostatně toho tak trochu obdivuje a Trumpovi se s ním zřejmě dobře jedná. Na úkor Ukrajiny. Mimochodem, právě po Ukrajině chce Trump, aby přestala útočit na ruské rafinérie, aby Moskva mohla vyvážet dost nafty. Vyhrožuje Kyjevu, že s ním přestane sdílet zpravodajské informace.
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To by byla pro Ukrajinu skutečně hrozná rána, mnohem horší než konec dodávek amerických zbraní. Výzbroj dodávají nyní místo Američanů Evropané, kteří ji navíc nakupují od USA, ale tak dobré zpravodajství, ať už informace z vesmíru, z radiového průzkumu či od svých agentů z Moskvy, prostě nikdo v Evropě nemá.
Paradoxní na celé situaci je přitom to, že není vůbec jisté, o kolik cena nafty klesne. Podle některých analytiků to není jasné. Ostatně první dávka nafty, která bude vyjmuta z amerického embarga, odpovídá ani ne jednodenní spotřebě v USA. O to více to ovšem pomůže Putinovi. Za prvé to rozkližuje jednotný postup Západu ohledně sankcí vůči Rusku. A za druhé podle některých zpráv Moskva momentálně potřebuje vyvézt o trochu více letní nafty než dosud (celkově ale nafty zřejmě moc nemá), protože jinak by se jí hromadila ve skladech a ruské rafinérie by musely omezit výrobu dalších produktů.
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Zkrátka Trump vytáhl Putinovi trn z paty, a pokud ještě přesvědčí Ukrajinu, aby omezila útoky na Rusko, bude to skoro na vítězný tanec. Zvláště když Putin za to vlastně nemusel obětovat vůbec nic.