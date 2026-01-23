Být, či nebýt v Radě míru? Udělejme si jasno, zda vše, co je od Trumpa, je skutečně od ďábla

Pak se ukázalo, že pozvánka do Rady míru dorazila i k nám. Jak sdělují vládní kruhy, Praha se nezařadí ani mezi překotné přitakávače Rady míru (arabské státy, ale též Izrael, Argentina, Maďarsko…), ani mezi překotné odmítače členství (Francie, Německo, Itálie, Švédsko…).
Řekněme rovnou, že je to dobře. Teprve postupně se publikují detaily. Například že to není jednorázová iniciativa, ale má to být organizace s většími ambicemi. Že v něčem připomíná feudální absolutismus, rozhoduje-li o všem doživotní monarcha, tady je to Donald I. Ale že už může vykázat jistý úspěch, třeba příměří v Pásmu Gazy. Jinými slovy, není to něco, na co lze okamžitě odpovědět „ano“ či „ne“.
Pavel, Babiš i Kmoníček pro rozvahu
Zajímavé je, že na potřebě rozvahy, analýzy plusů i minusů i možné role Česka v Trumpově Radě se shodnou prezident Pavel, premiér Babiš i poradce pro národní bezpečnost Kmoníček. Všichni jsou pro opatrný postup a zevrubnou analýzu, kterou bude mít na starost ministerstvo zahraničních věcí. To není špatná startovací pozice.
Počkáme na postoj spojenců, řekl Babiš k Trumpově pozvánce do Rady míru
Jak už bylo řečeno, o Radě míru se veřejně neví skoro nic. Až na to, že jde o podnik z hlavy Donalda Trumpa. A podíváme-li se na seznam překotných odmítačů, tedy na soupis států hlavně z jádra EU, vtírá se myšlenka, že je to soupis západoevropských zemí, které spojuje odpor k Trumpovi, jeho vládě i osobnosti.
Jistě, pro odpor k Donaldu Trumpovi lze najít dost důvodů. Řadu z nich spatříme i v prostředí Rady míru. Ale musí to znamenat závěr, že vše, co je od Trumpa, je od ďábla? Či mu smíme přiznat, že i narcistní Trump dokáže prosadit dost užitečné věci? Právě o tom je teď třeba uvažovat.
V Gaze to docela vychází
Na tom, co o Radě míru proniklo do médií, najdeme řadu věcí působících, řekněme, zvláštně. Čiší z toho klasická „trumpovina“. Například. Členství v Radě má být první tři roky zdarma, ale dlouhodobé jen za poplatek miliardu dolarů. Do čela Rady se jmenoval sám Trump a sám sobě přiznal právo veta. Má poslední slovo ve všem. Členství nabídl zpočátku i Kanadě, ale když si kanadský premiér Carney dovolil v Davosu projev kritický k Trumpově imperiální politice, Trump ho z řad pozvaných vyřadil.
Proč? Protože je Kanada „málo vděčná“. To si pak našinec připomene, jak Moskva vymáhá vděčnost za osvobození v roce 1945. Anebo – když Trump mluví o „nejskvělejší a nejprestižnější radě, jaká kdy byla sestavena“ – si můžete vybavit symbol absolutismu Ludvíka XIV., Krále Slunce (u Trumpa spíše Krále Zlata). Toto v dnešním světě nemá obdobu.
S Havlovým zelinářem na Trumpa? Lídr Kanady vyzval, aby se malí semkli proti velmocím
A přece jsou i argumenty pro Radu míru, ač je v médiích moc nenajdete. Málo se připomíná, že nynější Rada míru vznikla jako Rada míru v Pásmu Gazy. A vznikla velmi tradičním způsobem. Spojené státy poslaly svůj návrh do Rady bezpečnosti OSN a ta mu 17. listopadu schválila mandát (jen Rusko a Čína se zdržely hlasování, ale nikdo nebyl proti).
Kdo tedy mluví o samozvané akci, o trucpodniku proti OSN či o tom, že Rada míru se neopírá o žádný mandát, poněkud přehání. A kdo nad jeho šancemi už předem láme hůl, přehání ještě více.
Ať si o Trumpovi myslíte cokoliv, mohli byste mu přiznat, že jeho projekt Abrahámovských dohod pro Blízký východ z roku 2020 uspěl. Zatím se zdá, že na dobré cestě je i jeho plán příměří pro Gazu, něco, v čem je Evropa úplně mimo hru. Před týdnem tam příměří vstoupilo do druhé fáze: od pouhé „výměny vězňů“ k cestě pro demilitarizaci Gazy a její obnovu. Tak daleko se dosud žádné příměří nedostalo.
Dlouhé stíny Davosu a Evropa jako fackovací panák Trumpa i Zelenského
Právě proto mohla být současně ustavena Rada míru v Pásmu Gazy. Trump k ní přistupuje nabubřele. Označil ji za „nejskvělejší a nejprestižnější radu, jaká kdy byla ustavena“. Ale to on zařadil mezi ručitelské státy Egypt, Turecko a Katar (exilové sídlo Hamásu). Má to logiku. Kdyby se Hamás příliš vzpíral odzbrojení, rozčílil by i své patrony, kteří jsou v roli ručitelů za příměří.
Opatrné „ano“ pro Česko
Teď se vraťme do Evropy a k nám. To, že Rada míru začala jakž takž fungovat v Gaze, ještě neznamená, že bude fungovat jinde, natož univerzálně. Prostě že by mohla obecně nahradit OSN v celé šíři jejího záběru nebo si na to alespoň hrát. Ale v jistých situacích uspět může, jak to naznačuje vývoj v Pásmu Gazy.
Už toto stojí za zamyšlení. Samozřejmě je to souboj argumentů a protiargumentů. Prezident Pavel říká, že zatím nikdo neviděl mandát této Rady. Ale, můžete namítnout, Rada míru v Pásmu Gazy – též Trumpova – má mandát od Rady bezpečnosti OSN. Jenže, je po ruce zase protinámitka, může to takhle hladce jít i všude jinde?
K jednoznačné odpovědi se nedostaneme. Ale můžeme si říci, že to stojí spíše za uvažování než za překotné odmítání Rady míru po vzoru Francie a Německa. Nebo za přesvědčení, že vše, co je od Trumpa, je od ďábla.
Možná je tu pro Česko na místě opatrné „ano“. Být v partě, kde se vytvářejí rozhodnutí v době, kdy Evropa je mocensky mimo hru, může mít smysl.