Nové líbánky s Putinem? Trump neotočil, jen už nechodí na golf s klíčovým člověkem

Že jsou to povědomé obrázky? Americký prezident Donald Trump vyleze před kamery a řekne, že je „vděčný prezidentu Putinovi“ a naopak Ukrajina „by si měla vybrat prezidenta nového“. Kde už jsme tohle viděli? Periodicky již několikrát, jmenovitě v únoru a srpnu 2025. V nejnovějším vydání je na stole nafta.
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Trumpova vrba i muž, kterého se báli protivníci. Příběh Lindseyho Grahama
Americký prezident zjistil, že její vysoká cena je pro voliče zásadní problém při midtermových volbách. Trochu pozdě, chtělo by se říct. Volby jsou na začátku listopadu a prezident se snaží srazit naftu zpátky pod šest dolarů na barel (34,50 Kč na litr) druhý týden v říjnu. To je na prezidenta, který svou politickou kariéru postavil na schopnosti vcítit se do obyčejného chlápka odvedle, trochu málo.
Většina expertů na pohonné hmoty se shoduje, že se to nepovede. Dva miliony tun nafty, které Putin slíbil dodat, totiž nepokryjí ani americkou spotřebu za jeden den. Nejpříznivější odhady tvrdí, že by Trump mohl srazit naftu ze zhruba 6,3 dolaru na těsně víc než šest. Nakolik to ovlivní amerického voliče, který tři čtvrtě roku americko-íránské války neměl pocit, že by se prezident o jeho útrapy nějak zvlášť staral, ponecháme na něm.
Vrtěti Trumpem
Co je zajímavější, jsou zahraničně-politické implikace dieselové kauzy. Lze si přečíst řadu komentářů různé provenience, že Trump opět otočil. V úzkém slova smyslu mediálního cyklu je to pravda. V tom hlubším ale nikoli. Prezident momentálně jedná podle svého nejvnitřnějšího přesvědčení. Války jsou hloupé a zejména ty, které nezačal on. Putin je „skvělý člověk“ a za všechno zlé na Ukrajině může Zelenskyj. Ostatně, proč to tvrzení omezovat jen na Ukrajinu. Cenu nafty, která do značné míry souvisí s americkou válkou proti Íránu a uzavřením Hormuzského průlivu, lze Zelenskému přičíst rovněž.
Buďme ale k Trumpovi féroví - zde se nemýlí jen on, nýbrž celé hnutí MAGA. Rusko totiž mylně považují za konzervativní stát vyznávající křesťanské hodnoty, zatímco Ukrajinu za trojského koně Evropské unie, jež je pro ně ztělesněním LGBTQ+ aktivistů a progresivní politiky. Je tudíž jasné, komu je v současné válce třeba (byť jen implicitně) fandit.
V čem spočívá jediná změna, je střídání klíčových aktérů v americkém zákulisí. V červenci zemřel Trumpův dlouholetý poradce ve věcech zahraniční politiky, republikánský senátor Lindsey Graham. Tento žák ostrohranného Johna McCaina, jenž v roce 2008 kandidoval na prezidenta proti Baracku Obamovi, vyznával takzvaně jestřábí politiku, tedy ostrý postup vůči autoritářským státům, zejména Íránu a Rusku. Především ale uměl výborně vrtěti Trumpem. S prezidentem chodil na jeho milovaný golf a od cesty mu uměl sugerovat dobré myšlenky - navíc tak šikovně, že Trump měl pocit, jako by byly jeho vlastní. Tomu se říká mistrné nakládání s lidmi.
Pokud by tu Graham byl, Trumpovi by možná nákup ruské nafty nerozmluvil. Ale jakmile by k němu došlo, nepromarnil by jedinou vteřinu na to, aby mu vysvětlil, že nové líbánky s Ruskem ve skutečnosti nejsou v americkém zájmu. Čím víc bude podobných hlasů v jeho okolí ubývat, tím víc bude mít Trump tendenci řídit se sám sebou. A to je - přinejmenším na poli zahraniční politiky, která nepatří mezi jeho forte - značně sebedestruktivní cvičení.