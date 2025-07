Vadí Putinovi Trumpovy hrozby? Zatím spíš přemýšlí, jak z toho něco získat

Prvním důvodem je to, že padesátidenní lhůta před sankcemi – která navíc může být, jak je u podobných ultimát Trumpovým zvykem, o pár týdnů či měsíců prodloužena – Kremlu momentálně vyhovuje. Nevíme, jak vypadá poměr sil na frontě, ale dlouhodobě Rusko válkou ekonomicky trpí a zdá se, že potíže se stupňují. Navíc Rusku dochází některé druhy vojenské techniky.

Zároveň se objevují zprávy, že ruská armáda v některých oblastech za frontou soustřeďuje své jednotky a že se chystá velká letní ofenziva. Prý ji tlačí hlavně ruský prezident Vladimir Putin, i proti vůli některých svých generálů. Ukrajinská armáda je momentálně dost vyčerpaná a má nedostatek lidí a na to ruské vedení spoléhá.

Moskva si věří

Z toho plyne, že Putin zřejmě sází na rychlou ofenzivu. V průběhu několika měsíců by se mohl pokusit získat na Ukrajině co nejvíc území a v optimálním případě dokonce donutit Kyjev ke změně vlády. Putin chce zřejmě získat víc než Ruskem formálně anektované, ale dosud ne zcela dobyté ukrajinské regiony a pravděpodobně sní dokonce o dobytí Oděsy a odříznutí Ukrajiny od Černého moře.

Zároveň je téměř jisté, že Ukrajina nezíská členství v NATO a je velkou otázkou, kdo jí dá případné bezpečnostní záruky po příměří či míru s Moskvou. Nejspíš nikdo nebo nebudou nijak masivní. Zkrátka v Kremlu počítají s tím, že relativně rychle, ještě před nějakým zavedením amerických sankcí, získají, co chtějí a pokud to nebude vše najednou, počkají si na to, až se ruská ekonomická situace srovná, a pak mohou tlačit na Ukrajinu znovu – výhružkami nebo novým útokem.

Americké zbraně, které mají být nově poslány na Ukrajinu, také nepředstavují pro Kreml zásadní problém. Za prvé je mají zaplatit rozhádaní Evropané, jejichž spory o peníze mohou nakonec zbrojní dodávky opozdit. Nemusí jich být dost a nemusí být dodány dost rychle, každopádně v Kremlu počítají s tím, že přes všechna Trumpova prohlášení podpora Západu Ukrajině slábne.

Za druhé, jak plyne z Trumpových vyjádření, některé typy zbraní prostě Ukrajina nedostane. Například zbraně velmi dlouhého dostřelu. Byť by je Ukrajinci chtěli koupit a zaplatili by je. Nebudou mít zdaleka nic podobného tomu, čím disponuje ruská armáda. Takže Ukrajina bude v tomto ohledu vůči Rusku stále v nevýhodném postavení.

Jako před koncem Velké války

Právě pro potvrzení toho, že Spojené státy nedodají některé typy zbraní na Ukrajinu, je tu zřejmě ona již zmíněná zastřená jaderná hrozba. Zatím to sice vždy nebo skoro vždy (jednou prý o použití taktických jaderných zbraní ruští generálové skutečně diskutovali) byly plané hrozby, ale na nahnání strachu Západu to zatím fungovalo víc než dobře (zpomalilo to nepřímo dodávky zbraní Ukrajině) a na Trumpa to bude fungovat taky. Zkrátka Kreml chápe, že Západ vyzbrojuje Ukrajinu, ale nemá to být příliš moc.

Otázkou ale stále zůstává, jak nakonec celá rusko-ukrajinská válka dopadne. Ano, americký prezident Trump si podle zdrojů z Bílého domu citovaných v tisku myslí, že Rusko zvítězí a i proto proti němu fakticky ani moc nedělá. Na druhou stranu, plánovaná „poslední“ ruská ofenziva může nakonec být neúspěšná a ukrajinský protiútok může donutit Rusko k ústupu a k rychlému uzavření příměří. Stejně tak se ovšem může zhroutit fronta, kterou drží přetížené ukrajinské jednotky a Rusové mohou opět pochodovat ke Kyjevu.

Trochu to připomíná situaci na konci první světové války, kde také dlouho nebylo zdaleka jisté, kdo vyhraje. Tehdy nakonec rozhodla síla ekonomik válčících mocností. Současníkům to ovšem nebyl dlouho jasné, někteří sázeli na vítězství Německa a Rakouska-Uherska, jiní na Dohodu. Uvidíme, jak to bude tentokrát.