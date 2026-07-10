Jde o nejistý příslib do budoucnosti, takže plánované vítězství ve vzduchu proti Rusku, o kterém se zmínil Zelenskyj v rozhovoru pro list Financial Times, bude muset ukrajinská armáda vybojovat tím, co má k dispozici. Trump totiž v Ankaře upozornil i na to, že stávající zásoby střel USA potřebují pro sebe a nepřímo tak vyloučil, že by některé z nich mohly být Ukrajině rychle předány. O rakety Patriot mají kromě Ukrajiny velký zájem nejen bohaté státy kolem Perského zálivu, ale i Tchaj-wan, Japonsko či Jižní Korea.
„Už si nebudete moci stěžovat, že vám jich nedáváme dost. Vyrobte si je sami,“ řekl Trump Zelenskému a dodal, že „té společnosti jsme to ještě neoznámili, ale to se nějak vyřeší“.
Systém Patriot produkuje americký zbrojařský gigant Raytheon (název znamená tok božího světla) společně s různými subdodavateli jako například Boeing. Podle oficiálních informací dokáže ročně vyrobit asi 700 kusů raket, ale plán podniku je toto číslo do roku 2030 zvýšit na 2000. Jen pro srovnání: letos na jaře během války s Íránem Spojené státy a jejich spojenci v oblasti Perském zálivu spotřebovali během necelých dvou dnů přibližně 800 střel. Přitom ke spolehlivé likvidaci jedné balistické rakety se standardně odpalují dvě střely najednou.
Primární cíl ruských úderů
Kromě USA se na výrobě podílí i Japonsko, ale jelikož dosavadní kapacity nejsou dostatečné, licenci obdrželo před dvěma lety i Německo, předběžný souhlas získalo letos v květnu i Polsko a nyní se bude rozhodovat o Ukrajině. (Žádost Turecka – člena NATO – o licenci na Patrioty Američani před mnoha lety striktně odmítli.) Jenže zahájení reálné produkce přímo na ukrajinském území z technologických a logistických důvodů údajně potrvá několik let.
|
Byl to velmi úspěšný summit, pochvaluje si Trump. Ukrajině přislíbil licenci na Patrioty
Navíc jakákoliv továrna na rakety Patriot na Ukrajině by se okamžitě stala primárním cílem pro ruské letecké údery. Takže ukrajinská armáda, jejíž úspěšnost při sestřelení ruských balistických raket je nízká (20 až 30 procent), bude muset v příštích letech spoléhat na dodávky od Američany a možná, už brzy, i od Němců.
Také není pravděpodobné, že americká vláda a koncern Raytheon dovolí Ukrajině na vlastním území sestavit kompletní rakety, spíše půjde o tělo střely či o výrobu některých méně komplexních mechanických komponentů, u kterých není potřeba předání pečlivě utajovaných technologií. Američané hrozbu úniku citlivých informací o technologiích u kritických součástek berou smrtelně vážně, mnohdy provádějí časté kontroly i v případě nejbližších spojenců.
|
Trumpova politika na hraně. Když síla začíná bezohledně nahrazovat diplomacii
Otázka je, zda a nakolik lze v zemi, která je ve válce, udržet stoprocentní bezpečnost přenosu dat a zabránit tomu, aby se doslova životně důležité informace nedostaly do cizích rukou. Kdyby došlo k úniku utajovaných technologií, nestala by se zranitelnou jen Ukrajina, ale i celé západní spojenectví, pro jehož obranu hraje systém Patriot stále důležitou roli. Proto by Ukrajinci neměli brát Trumpův slib o předání licence jako hotovou věc.