Trump vyhrožuje NATO, ale už nemá čím. Proč se obávat o spojenectví, které je nefunkční

Záleží to na dvou věcech. Zda jsou Trumpovy požadavky splnitelné a zda, pokud budou splněny, tu bude funkční NATO. Jestli bude fungovat i odstrašující funkce Aliance a jestli za Evropou budou stát Spojené státy se svými jadernými zbraněmi. Ani jedno z toho není jisté.
Trump ohledně Íránu neví, co chce. Je jasné, že by rád měl na své straně evropské spojence. Co od nich ale požaduje, už jasné není. Například po Velké Británii žádal vojenskou pomoc a pak ji odmítl. Navíc pokud chce vojenskou pomoc, musí napřed spojencům vysvětlit cíle války proti Íránu. To se nechystá udělat ani náhodou. Je nemožné mu vyhovět, pokud s ním NATO nechce skočit „do černé díry“ bez vědomí toho, co je na konci.
Pochybnosti o ochotě použít sílu
Pokud jde o zvýšení výdajů na obranu, tam je situace jasnější. Požadavky jsou dané a, byť s obtížemi, splnitelné. Dokonce by se dalo říci, že jsou tyto požadavky rozumné. Tedy kdyby je nedávno Trump nezpochybnil spekulacemi, že by Spojené státy nemusely tolik vydávat na obranu a na NATO. A kdyby z Washingtonu nepřicházely zprávy o úvahách o stažení podstatné části amerických vojáků z Evropy. Bez ohledu na postoj Evropanů.
A hlavně, ani v případě splnění Trumpových požadavků není jisté, že Spojené státy budou bezpodmínečně stát za svými evropskými spojenci. Tím mizí odstrašující síla Aliance.
Věrohodnost Severoatlantické aliance totiž není založena jen na její vojenské síle, ale také na přesvědčení protivníků, že je ochotna ji v nouzi použít. A že USA jsou ochotny použít své jaderné zbraně na obranu Evropy. Tohle přesvědčení dnes pomalu mizí. Pak ovšem nemá cenu třást se o budoucnost takového spojenectví. Vždyť stejně není funkční.
Co naopak má cenu, je uvažovat o posílení evropského rozměru Aliance. Tak, aby se v případě nouze nemusela Evropa spoléhat jen na americký zásah. Přesně to ostatně žádá i Trump. Jen si přitom neuvědomuje, že v tom případě nebudou mít země NATO příliš silnou motivaci pomáhat mu kdekoliv a kdykoliv si zamane. Tím méně v případě bezcílné války mimo Evropu.