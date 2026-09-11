Kdo doufal, že zpravodajec John Ratcliffe a dva američtí developeři Steve Witkoff a Jared Kushner, který je navíc zetěm amerického prezidenta, dokáží nastolit na Ukrajině a Rusku Kantův věčný mír, mýlil se, protože po jejich návratu do USA válka začala zuřit snad ještě více než předtím.
Co mohlo být cílem těchto jednání, se obyčejní lidé samozřejmě nikdy nedozví. Kolem návštěv vznikla řada spekulací a konspiračních teorií, ale nejvíce plausibilní je, že Trumpovi jednoduše šlo o to, aby do 3. listopadu 2026, tedy do zahájení voleb do Kongresu (známé jako midterms) v polovině jeho prezidentského mandátu, v této válce nedošlo k žádnému nepředvídatelnému a dramatickému vývoji s dopadem na dění v USA. Trump si přeje klid, jde mu například o to, aby válečné operace neměly za důsledek zvýšení ceny ropy na světových trzích.
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Když už se mu nepodařilo splnit slib vyslovený před prezidentskými volbami, že válku na Ukrajině ukončí během 24 hodin, nyní se snaží alespoň o to, aby konflikt udržel více či méně pod pokličkou, aby v listopadových volbách nebyla americká zahraniční politika hlavním tématem.
Trump a jeho administrativa vidí jasně po dvou letech realitu, že ani jedna z válčících stran nehodlá ustoupit z původních pozic, ba naopak, v posledních týdnech spíše hrozí, že válka pomalu eskaluje, zaplaťpánbůh jen horizontálně, nikoliv vertikálně.
Na co nestačili ani Witkoff a Kushner
Za mírný posun by se dala označit skutečnost, že Witkoff a Kushner po ukončení tříhodinového jednání s Vladimirem Putinem poprvé navštívili i Kyjev. Tito dva prezidentovi důvěrníci do Moskvy a Kyjeva totiž nevyslal resort zahraničí ani ministerstvo války, jak Putinovi, tak Zelenskému předali vzkaz přímo od Trumpa.
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Šéf CIA přicestoval do Moskvy na tajnou návštěvu, zdržel se jen pár hodin
Witkoff a Kushner na rozdíl od profesionálních diplomatů už dokázali úspěšně vyřešit nesmírně těžké problémy, například vyjednat klid zbraní v Gaze. Aparátu ministerstva zahraničí se nemusí líbit, že amatéři dosáhli toho, co se jim nepodařilo, ale vypadá to tak, že ti dva mazaní realitní magnáti asi něco musí opravdu umět. Ukazuje to i na trend z posledních let, že skutečně důležité diplomatické procesy různých států začínají přebírat doslova do vlastních rukou prezidenti či premiéři, nikoliv technokraté z ministerstva zahraničí či obrany.
Něco jiného je, když například ředitel CIA přiletí do Moskvy. Do hlavního města Ruska šéf této tajné služby naposledy zavítal před pěti lety. Obyčejní lidé opět pouze spekulují o důvodech návštěvy Johna Ratcliffa, ale při takových setkáních obě strany, které se navzájem respektují, jednají o tajných záležitostech, které v případě úniku na veřejnost mohou napáchat závažné škody. Když prezident USA šéfa CIA někam vyšle, znamená to, že varuje druhou stranu, protože o ní zjistil informace, které Ameriku velmi zneklidňují. Když se potkávají ředitelé tajných služeb dvou států, jejichž vztah nelze označit za ideální, jedná se vždy o závažnou věc.
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Schůzka Witkoffa a Kushnera s Putinem v Kremlu trvala tři hodiny
William Burns v listopadu 2021 navštívil Moskvu a vyzval Kreml, aby ruská vojska nezaútočila na Ukrajinu. Nakonec celá mise šéfa CIA skončila totálním neúspěchem, protože zatímco Burns se přísně podíval svému ruskému protějšku do očí a chladným hlasem ho varoval před následky invaze na Ukrajinu, jeho šéf, Joe Biden, následně poněkud zmateně začal vykládat o tom, že pokud půjde pouze o konflikt menšího rozsahu, tak USA to nebudou považovat za něco jako casus belli. I když Trump je schopen pronést neuvěřitelné výroky, doufejme, že Ratcliffovu snahu nějakou nepromyšlenou větou nezmaří.
Teď už víte, že to víme
Nelze vyloučit, že šéf CIA koncem srpna v Moskvě vyndal ze své aktovky důkazy a položil je na stůl se slovy: Podívejte se na fotografie, videonahrávky, jména, přepis odposlechů, finanční toky. Přesně víme, co se stalo na letišti v Lipsku a jinde. My to víme a teď už i vy víte, že to víme, a také víte, že pokud tyto informace zveřejníme, dokážeme vám způsobit vážné škody a problémy. Rusko samozřejmě může dělat, co uzná za vhodné, ale po návštěvě Ratcliffa v Moskvě jim bude jasné, jak se na celou záležitost dívají z Bílého domu.
Informace, s nimiž šéf CIA přiletěl do Moskvy, jistě nesdělili ani Witkoffovi, ani Kushnerovi. V této souvislosti včera list Financial Times (FT) s odvoláním na anonymní zdroje přinesl informaci, že John Ratcliffe má dostat mnohem důležitější roli v rusko-ukrajinských rozhovorech o uzavření konfliktu, než měl doposud. Současný hlavní vyjednávací tandem Witkoff-Kushner se posune o patro níž, nebo dokonce ani nebude pokračovat v procesu. Witkoff prý může zůstat ve hře, ale hrát bude jen druhé housle, Kushner se bude koncentrovat na plnění diplomatických úkolů na Blízkém východě.
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Důvodem těchto personálních změn, o nichž prý ještě nebylo rozhodnuto, je podle zdrojů FT to, že Witkoff a Kushner nebyli schopni za rok a půl dosáhnout žádného pokroku. Britský ekonomický deník tvrdí, že vyjednávací styl Witkoffa neseděl ani Rusům, ani Ukrajincům. Evropští spojenci mají za to, že Witkoff nejedná s Rusy dost tvrdě a Moskva je zklamaná, protože z toho, co se domluvilo na setkání Trumpa a Putina loni v létě na Aljašce, se neuskutečnilo nic. I když ředitelka pro legislativní a veřejné záležitosti CIA Liz Lyonsová zprávu FT označila za fake news, čas ukáže, kdo byl pravdě blíž.