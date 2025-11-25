Záhady přibývají. Ale možná se jenom moc ptáme

Fakt je, že byly doby, kdy jsme se moc neptali a pořád jsou na světě kraje, kde se neptají. Neslyšela jsem, že by se například v Rusku domáhali odpovědi na otázku, jak to má jejich prezident s majetkem. Všichni tuší, že Putin má nabito.
U nás jsme si zvykli říkat něco podobného o novinářích - „mají na něj nabito“. A občas to vypadá, jakoby se politik jejich palbě bránil hodně těžko. Někdy si bere na pomoc mluvčího. Mít mluvčího je ale zjevně důležité nejen pro politiky, ale i pro nejrůznější firmy a taky pro policii. Tam jde o hlavně to, aby nebyl mluvný. Ideální je, když umí jen jednu větu, totiž že k případu nemůže podat žádné informace.
|
Trochu zvláštní holčička neboli co dál s integrací
Připouštím, že někdy může být lepší neříct nic než něco, protože jsou věci, které vyřčeny by zněly nepřijatelně. Já to tak mám třeba se zbraněmi. Nevěřím, že něco úplně vyřeší, ale ventilovat takový postoj v době, kdy se jiní skládají na rakety pro napadenou zemi, lze jen těžko. Ostatně můžu se mýlit. Jen hledám příklady a říkám si s Ringo Čechem „… nejsme hrdý národ, jenže jsme tu furt. Přišel Němec, pobyl a zase odešel a my jsme tady furt. Přišel mužik, pobyl, odešel a my jsme tady ještě pořád furt. To není špatné…“ A přála bych Ukrajině, aby tu taky byla furt.
Být politik nebo jakákoli celebrita, možná bych se bez mlžení neobešla. Někdy se ovšem směr obrátí a nemlží sledovaní, nýbrž sledující. V poslední době na mne z Facebooku vyskakují třeba informace o synovi britského panovníka Harrym a jeho hvězdné ženě Meghan. Začínají opakovanými zvoláními „svět si zaslouží pravdu!“ a „řekněte, jak je to opravdu s Archiem a Lilibet!“. Načež přijde ke slovu překlad AI: „… princ Harry ohromovaný skrytou minulostí Meghan Markelové na silové hráči Klubu a jak tyto kravaty mohly formovat všechno od jejího hollywoodského výstupu až po její královský vstup…“ Kdo by se aspoň na minutku nezajímal? Dobrat se konkrétního ovšem nelze. Vtip má být asi v tom napínání, aby se klikalo.
|
Na sex v letadle plném cestujících každý nemá
Lidi klikají rádi. A nejspíš je záhady i trochu baví. Teď tu máme tu s převáděním Babišova majetku. Jeden tvrdí - zbaví se ho, druhý tipuje - nezbaví se ho, na jedno kliknutí se dozvíte, že vlastnit majetek ještě neznamená konflikt zájmů, na další, že problém zůstává, a to v dotacích. Teď nevíte – nárokových, tedy těch, co berou všichni na hektar, nebo nenárokových, viz modernizace pekárny? A uvažujete – co když převede megafirmu do ciziny? Nepřijde státní rozpočet o daně? Jak říkám, doba je těhotná tajemstvími. Ale proč ne? Detektivky přece táhnou.