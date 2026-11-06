Trumpovo íránské povolební dilema. Americká porážka by nemusela chutnat ani mnoha demokratům

Nový Kongres se sejde až za dva měsíce a během této doby může Trump rozhodnout o dalších úderech na Írán. Ostatně těsně před volbami zmínil, že Spojené státy už zničily velkou část íránských vojenských kapacit, stále ale musí zasáhnout jeden či dva zbývající cíle, včetně předpokládaného jaderného zařízení známého jako Pickaxe Mountain. Také naznačil, že po volbách nemusí platit žádná omezení.
Na druhé straně zároveň uvedl, že jednání s Íránem o ukončení války pokračují, i když Teheránu není možné příliš důvěřovat.
Nelze nebrat v potaz, že pokud by zůstal současný stav „ani válka, ani mír“, fakticky by to znamenalo americkou porážku, s čímž by se nemusela smířit, byť potichu, ani významná část demokratů.
Těžko mohou pominout, že Hormuzský průliv je Íránci nadále ochromen a že Húsíové, spojenci Teheránu, nadále kontrolují další strategický průliv – Báb al-Mandab. Navíc úspěšně postupují v Jemenu, drtí prosaúdské síly a ostřelují samotnou Saúdskou Arábii.
To udržuje cenu ropy na vysoké úrovni, což se projevuje vysokou cenou benzínu a nafty na amerických čerpacích stanicích.
Zpátky před začátek konfliktu
A pak tu máme i mocnou izraelskou lobby, která je stále v Demokratické straně silná. Není přitom pochyb, že pro izraelského premiéra Benjamina Netanjahua by další útoky na Írán byly v nejasné izraelské povolební situaci vítanou vzpruhou v jeho politické partii o politické přežití.
USA také varovaly arabské státy Perského zálivu, že by se měly připravit na „krátkou, ale intenzivní vojenskou kampaň“ proti Íránu. Podle listu Wall Street Journal Pentagon přesouvá do regionu z Texasu systémy protivzdušné obrany Patriot, doplňuje zásoby munice a připravuje bombardéry i stíhací letouny na případné údery.
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Máte radost z porážky Trumpa? Pozor, přijde zklamání: nikdo neví, kam se vydají demokraté
Na druhé straně je třeba vzít v potaz, že americká armáda už dost vyčerpala své zásoby protiraket, což ji může svazovat ruce v dalších válečných operacích.
Proti válečné eskalaci může mluvit i to, že není úplně jasné, co by tím Američané dosáhli. Změna íránského režimu nebo jeho kapitulace rozhodně nepřicházejí v úvahu. A pokud by se na Írán zaútočilo, je téměř jisté, že by Teherán odpověděl útoky na energetickou infrastrukturu, letiště či hlavní města arabských monarchií v Perském zálivu.
Zkrátka a dobře, ocitli bychom se přesně tam, kde jsme teď – a kde se nacházíme už osm měsíců.
Expert na Blízký východ Ali Vaez z International Crisis Group velmi výstižně shrnul současný stav: „Íránská válka se stala pro Trumpa politickou přítěží a prezident stojí před těžkou volbou: uzavřít dohodu, která mu zachrání tvář, a vyhlásit vítězství, nebo zdvojnásobit vojenské úsilí, aby znovu získal iniciativu. Nebezpečí spočívá v tom, že prezident oslabený u volebních uren může hledat vykoupení na bojišti.“
U Trumpa si navíc nikdo nemůže být jist, čím překvapí. S velkou mírou nadsázky to ilustruje konstatování jeho bývalého stoupence Tuckera Carlsona: „Můžeme považovat za štěstí, že prezident neshodí na Írán jadernou bombu….“.