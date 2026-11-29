Američany totiž zajímá jediné – inflace, drahý benzin, drahé potraviny, nedostatek bydlení a drahá zdravotní péče. Pokud se to nezmění, za dva roky můžeme klidně čekat v Kongresu republikánskou tsunami.
Ne že by voliči demokratů nechtěli vidět Trumpa trpět za to, jak jim dokola lhal o tom, že nevyvolá válku a že je mág, který zázračně zachrání americkou ekonomiku. Ale nechtějí, aby to stálo moc peněz (což by stálo) a aby to nezavařilo Kongres na několik měsíců (což by zavařilo).
Jistě by jim však nevadila menší verze potrestání Trumpa – tou by byl impeachment krajně neoblíbeného ministra obrany Peta Hegsetha, jenž se osobně angažoval v rozpoutání války s Íránem, která vrchovatou měrou pomohla ke zdražení benzinu a nafty. Pod to by se jistě podepsali i umírnění republikáni, jimž Hegseth také leze svou nekompetentností na nervy. A Trump by pak neměl jinou šanci než ho odvolat, ač ho doposud hájí.
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Avšak tvrzení, že kongresové volby zahnaly prezidenta do kouta ringu, kde bude zpytovat svědomí za své přehmaty, je vrcholně mylné. To by nebyl Trump. Ten si díky své jájínkovské povaze není ochoten ani připustit, že republikáni prohráli volby kvůli němu a kvůli špatným kandidátům, které prosazoval.
Kdo to zaplatí?
Je vysoce pravděpodobné, že se Trump bude chtít zapsat do dějin Ameriky něčím víc, než že zboural část Bílého domu a staví tam nevkusný taneční sál. Takže čekejme ofenzivu v zahraniční politice, kde má více pravomocí než Kongres. Není to ale neomezený vládce – jeho diplomatická a válečná dobrodružství musí někdo zaplatit. A tím je demokraty ovládaný Kongres. Ten ho jistě bude finančně škrtit, kde to půjde, a bude za to chtít ústupky ve zdravotní a sociální péči, aby splnil své sliby voličům.
Trump se však bude moci při mocenských handrkováních nejspíš spolehnout na moc soudní, tedy na Nejvyšší soud, který už ho několikrát podržel, ať už ve zpřísnění potratů, či imunitě prezidenta. Je tam totiž většina šesti konzervativců vůči třem liberálům.
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Na druhou stranu je třeba si říci, že tři z těchto konzervativců už nejsou nejmladší: Clarence Thomas (78), Samuel Alito (76) a John Roberts (71). A pokud by měl Trump za ně vybrat náhradu, potřebuje souhlas demokratického Senátu. Poměry mezi liberály a konzervativci by se tedy mohly změnit – a soud by pak nemusel vždy krýt záda republikánům.
A podobně už se Trump nemůže spoléhat ani na to, že hladce Senátem projdou jmenování případných ministrů i jiných důležitých figur administrativy, kdyby se je rozhodl vyměnit.
Demokratům také nahrává vítězství v mnoha guvernérských volbách, protože kongresové a prezidentské volby si administrují jednotlivé státy, což může ještě více rozšířit korespondenční volbu – a tím i množství demokratických voličů.
Trump to tak nebude mít snadné, ale ještě se může zapsat do dějin. Dobře i špatně. Jednu věc však Američané řekli ve volbách jasně: nás si nikdo nekoupí. Ani stamiliony investované do kampaně podnikatelem Elonem Muskem republikánům nepomohly.