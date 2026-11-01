Republikán Ronald Reagan byl zvolen prezidentem v roce 1980 a jeho strana získala většinu v Senátu poprvé od roku 1954. Opoziční demokraté měli většinu ve Sněmovně reprezentantů celých osm let Reaganova prezidentství a i čtyři roky jeho nástupce George Bushe staršího. V roce 1986 – uprostřed svého druhého období – však Reagan o většinu v Senátu přišel.
V roce 1992 byl zvolen prezidentem demokrat Bill Clinton a měl demokratické většiny v obou komorách Kongresu. Přišel však o ně již uprostřed svého prvního volebního období, v roce 1994, a až do konce jeho osmiletého období měli republikáni většinu v obou komorách Kongresu.
Demokratická většina ve Sněmovně bude znamenat, že vzniknou vyšetřovací výbory, které budou vyšetřovat členy Trumpovy vlády, zda neporušovali zákony či nejednali neeticky.
George Bush mladší byl zvolen prezidentem v roce 2000, v roce 2004 zvolen opět, ale v roce 2006 jeho strana, Republikánská, utrpěla uprostřed jeho druhého prezidentského období velkou porážku a ztratila většinu v obou komorách Kongresu.
V roce 2008 byl zvolen prezidentem demokrat Barack Obama, měl demokratickou většinu v obou komorách Kongresu, ale v roce 2010, uprostřed prvního období, ztratil většinu ve Sněmovně (získali ji opoziční republikáni), v roce 2012 byl zvolen znovu, ale v roce 2014, uprostřed druhého období, ztratil většinu i v Senátu, získali ji opoziční republikáni.
|
Trump čelí modrému převratu. Demokraté sahají po dříve nemyslitelných státech
Když byl jejich kandidát Donald Trump zvolen prezidentem v roce 2016, měl většinu v obou komorách, ale ve volbách 2018 uprostřed jeho prvního období získali ve Sněmovně většinu demokraté... Nyní, po volbách 2024, je Trump opět prezidentem, většinu má v obou komorách Kongresu, ale letošní volby jsou uprostřed jeho druhého prezidentského období, takže se čeká porážka jeho strany.
Nevynucená chyba republikánů?
Jak to vypadá? Považuje se za jisté, že demokraté získají většinu ve Sněmovně reprezentantů. Podle průzkumů mohou získat 25 nových křesel, pak by jejich většina byla 240:195. Senát může být těsný; pro republikány by bylo úspěchem, kdyby se jejich většina 53:43 zmenšila jen na 50:50 a klíčový sto první hlas by dával viceprezident J. D. Vance. To by ještě bylo lze považovat za úspěch republikánů. Ale spíš se čeká, že i Senát získají demokraté a v něm většinu 51:49 nebo 52:48.
Které senátní volby stojí za pozornost? Stát Maine na severovýchodě USA. Tam je od roku 1996 senátorka Susan Collinsová, umírněná republikánka, která v průzkumech zaostává za kandidátem demokratů. Ale to zaostávala i v minulosti a vždy zvítězila. Obhájí i letos? Je jediným republikánským členem Senátu z Nové Anglie (šest států na severovýchod od New Yorku) – všech jedenáct ostatních jsou demokraté – a otevřená kritička Trumpa.
V Michiganu stávající demokratický senátor už nekandiduje, za tuto stranu usiluje o post mladý Abdul (Abdulrahman Mohamed) El-Sayed, egyptského původu, blízký demokratickým socialistům, v minulosti (jen v minulosti?) sympatizant Muslimského bratrstva. Proti němu kandiduje umírněný republikánský bývalý kongresman Mike Rogers. Podle průzkumů vede El-Sayed, kdyby však vyhrál Rogers, republikáni získají křeslo, které nyní zastávají demokraté, a tím by si zmírnili svou porážku.
|
Trumpův útok na volby. Neuzná výsledky, pokud na Aljašce nevyhraje republikán
V Texasu už nekandiduje oblíbený senátor republikán John Cornyn, který by byl zvolen opět bez problémů. Ale Trump ho v primárkách nepodpořil, takže nominaci získal státní ministr spravedlnosti Ken Paxton, neoblíbený a zkorumpovaný. Proto v této baště republikánů má šanci zvítězit levicový demokrat James Talarico. Pokud zvítězí, je to nevynucená chyba republikánů a prezidenta Trumpa osobně.
Pak stát Aljaška; senátní mandát obhajuje republikán Dan Sullivan, proti němu je bývalá demokratická kongresmanka Mary Peltolaová. Aljaška má zvláštní systém volby senátorů; dvoukolový, ale do druhého kola postupují čtyři nejúspěšnější z kola prvního. Demokratům se povedlo přesvědčit člověka jménem Dan Sullivan – stejného jména jako senátor, ale jiný člověk – aby kandidoval, a on do druhého kola postoupil. Je to trik demokratů, aby republikánští voliči byli zmateni a hlas dali tomu druhému Sullivanovi, ne tomu Sullivanovi senátorovi, a tak svůj hlas rozdělili a vyhrála Peltolaová. Je to neetické, ale nikoli protizákonné.
Houstnutí politické atmosféry
Kromě Texasu jsou na tom republikáni špatně i v jiných tradičně republikánských státech. V Iowě stávající republikánská senátorka již nekandiduje a republikánská kandidátka, která by ji chtěla nahradit, vede jen velice těsně před kandidátem demokratů. Může vyhrát, ale i prohrát. To samé obhajující republikánský senátor v Kansasu: v některých průzkumech nad demokratickým kandidátem těsně vede, v jiných těsně prohrává; může to dopadnout tak i tak. Přitom demokrat byl v Kansasu zvolen za senátora naposledy v roce 1932, jinými slovy, od ledna 1939 nebyl za Kansas senátorem žádný demokrat.
Pokud republikáni prohrají i v Iowě a v Kansasu, je to s nimi letos špatné; pokud tam vyhrají a vyhrají např. i v Maine, nebo v Michiganu, nebo na Aljašce, není to s nimi až tak špatné.
|
5000 dolarů všem, kdo zvolí republikány, jinak USA čeká peklo, slibuje a hrozí Trump
Pokud demokraté volby do Kongresu vyhrají, bude Trump „chromou kachnou“? No, kačerem bude určitě, ale chromým ani zdaleka. Bude naopak hyperaktivní, především v zahraniční politice a na světové scéně; konec konců už uprostřed svého prvního období v roce 2018 ztratil většinu v jedné komoře Kongresu a na jeho politiku to nemělo žádný vliv.
Avšak demokratická většina ve Sněmovně bude znamenat, že vzniknou vyšetřovací výbory, které budou vyšetřovat členy Trumpovy vlády, zda neporušovali zákony či nejednali neeticky. Politická atmosféra před volbami 2028 ještě více zhoustne. Pokud demokraté získají většinu i v Senátu a i tam vzniknou vyšetřovací výbory, konfrontace bude dvojnásobná. Senát navíc zablokuje všechny Trumpovy nominace, ať už soudců nebo vládních úředníků.
A Trump coby raněné zvíře může být ještě divočejší.