Trump vytáhl do boje o vzácné zeminy. Tentokrát to dělá dobře

Čína v současnosti kontroluje až 90 procent zpracovatelského (nikoli těžebního) trhu s těmito prvky a drží tak v rukou účinné kladivo na jakýkoli západní stát, který by se rozhodl jí zkřížit plány. Že se Peking nebojí toto kladivo použít, ukázal čínský prezident Si Ťin-pching loni v květnu, kdy mu Donald Trump hrozil masivními cly na čínský export. Když Čína v odvetě zavedla zákaz na vývoz vzácných zemin, Bílý dům musel rychle zařadit zpátečku a dohodnout se s Pekingem na ročním obchodním příměří.
V Donaldu Trumpovi tato konfrontace nepochybně zanechala hlubokou stopu. Už nikdy nechce být v pozici, kdy ho někdo drží za pohlavní ústrojí. Pokud chce Amerika dělat agresivní zahraniční politiku, musí být soběstačná nejen energeticky, ale i průmyslově. Trump dobře ví, že bez vzácných zemin – takzvané „nové ropy“ – Amerika nevyrobí stíhačku F-35, iPhone 17 či elektrovůz Tesla. Vzhledem k tomu, že vzácné zeminy ve skutečnosti nejsou vůbec tak vzácné, jak se všeobecně myslí, a nacházejí se ve velké míře i v Americe, nabízí se budování vlastního těžebního zpracovatelského průmyslu na domácí půdě.
Washington to sám neutáhne
Trumpova administrativa už s tím začala - stát nakoupil podíly v těžebních společnostech USA Rare Earth, MP Materials či Lynas Rare Earths. Bílý dům zároveň začal shromažďovat strategické zásoby vzácných prvků a rovnou do tohoto „projektu Trezor“ zainvestoval 12 miliard dolarů. Trump současně tlačí na velké hráče průmyslu – Boeing, Google či General Motors, aby do „Trezoru“ zainvestovaly také.
Rigidní zastánci volného trhu sice Trumpovi vyčítají, že pouze imituje čínský model, ale to v roce 2026 působí trochu nuceně. Americký prezident jen napodobuje něco, co funguje. Aneb jak pravil Woody Allen, „snaž se o originalitu, ale pokud budeš krást, tak od těch nejlepších“.
O něco cílenější už je kritika deníku The Wall Street Journal, který Trumpovi vyčítá nepotismus a „socialismus pro kámoše“ (crony socialism). Zejména kolem USA Rare Earth se to totiž hemží osobami blízkými Trumpově administrativě – jedním z předních manažerů je například syn Trumpova ministra obchodu Howarda Lutnicka Brendon Lutnick. To je jistě nešťastné a všem dotyčným se to může vymstít, až budou u moci demokraté. Celkově ale jde Trump správným – a dost možná jediným možným – směrem.
Druhým rozměrem je snaha o spolupráci se spojenci. Jakkoli se Trump v ostatních oblastech zahraniční politiky k Evropě, Kanadě, Austrálii a dalším chová v lepším případě přezíravě, v horším případě je přímo šikanuje či jim hrozí anexí, tady pochopil, že Washington to sám neutáhne. Není úplně jasné, jaký bude výsledek dnešní schůzky ministrů zahraničí USA, EU, Spojeného království a dalších, ale už ten důraz na multilateralitu se cení. Je dobré si občas připomenout, že množství dobrovolných spojenců je přesně to, co Washingtonu dává největší konkurenční výhodu proti Rusku a Číně.