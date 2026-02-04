Trump vytáhl do boje o vzácné zeminy. Tentokrát to dělá dobře

Posedlost amerického prezidenta Donalda Trumpa takzvanými vzácnými zeminami je dobře známá. Šéf Bílého domu jejich těžbou v minulosti podmiňoval bezpečnostní garance pro Ukrajinu či je použil jako jeden z argumentů pro akvizici Grónska. Trumpův zájem na těchto kritických minerálech vůbec není neopodstatněný.
Čína v současnosti kontroluje až 90 procent zpracovatelského (nikoli těžebního) trhu s těmito prvky a drží tak v rukou účinné kladivo na jakýkoli západní stát, který by se rozhodl jí zkřížit plány. Že se Peking nebojí toto kladivo použít, ukázal čínský prezident Si Ťin-pching loni v květnu, kdy mu Donald Trump hrozil masivními cly na čínský export. Když Čína v odvetě zavedla zákaz na vývoz vzácných zemin, Bílý dům musel rychle zařadit zpátečku a dohodnout se s Pekingem na ročním obchodním příměří.

Trump vybral nového řidiče americké ekonomiky. Co to pro nás znamená?

V Donaldu Trumpovi tato konfrontace nepochybně zanechala hlubokou stopu. Už nikdy nechce být v pozici, kdy ho někdo drží za pohlavní ústrojí. Pokud chce Amerika dělat agresivní zahraniční politiku, musí být soběstačná nejen energeticky, ale i průmyslově. Trump dobře ví, že bez vzácných zemin – takzvané „nové ropy“ – Amerika nevyrobí stíhačku F-35, iPhone 17 či elektrovůz Tesla. Vzhledem k tomu, že vzácné zeminy ve skutečnosti nejsou vůbec tak vzácné, jak se všeobecně myslí, a nacházejí se ve velké míře i v Americe, nabízí se budování vlastního těžebního zpracovatelského průmyslu na domácí půdě.

Washington to sám neutáhne

Trumpova administrativa už s tím začala - stát nakoupil podíly v těžebních společnostech USA Rare Earth, MP Materials či Lynas Rare Earths. Bílý dům zároveň začal shromažďovat strategické zásoby vzácných prvků a rovnou do tohoto „projektu Trezor“ zainvestoval 12 miliard dolarů. Trump současně tlačí na velké hráče průmyslu – Boeing, Google či General Motors, aby do „Trezoru“ zainvestovaly také.

Obnovení míru pomocí síly. Koho probudí Trumpova obranná strategie?

Rigidní zastánci volného trhu sice Trumpovi vyčítají, že pouze imituje čínský model, ale to v roce 2026 působí trochu nuceně. Americký prezident jen napodobuje něco, co funguje. Aneb jak pravil Woody Allen, „snaž se o originalitu, ale pokud budeš krást, tak od těch nejlepších“.

O něco cílenější už je kritika deníku The Wall Street Journal, který Trumpovi vyčítá nepotismus a „socialismus pro kámoše“ (crony socialism). Zejména kolem USA Rare Earth se to totiž hemží osobami blízkými Trumpově administrativě – jedním z předních manažerů je například syn Trumpova ministra obchodu Howarda Lutnicka Brendon Lutnick. To je jistě nešťastné a všem dotyčným se to může vymstít, až budou u moci demokraté. Celkově ale jde Trump správným – a dost možná jediným možným – směrem.

Z Trumpa mírotvůrce bude kolonialista. Snaha nastolit ve světě mír je ta tam

Druhým rozměrem je snaha o spolupráci se spojenci. Jakkoli se Trump v ostatních oblastech zahraniční politiky k Evropě, Kanadě, Austrálii a dalším chová v lepším případě přezíravě, v horším případě je přímo šikanuje či jim hrozí anexí, tady pochopil, že Washington to sám neutáhne. Není úplně jasné, jaký bude výsledek dnešní schůzky ministrů zahraničí USA, EU, Spojeného království a dalších, ale už ten důraz na multilateralitu se cení. Je dobré si občas připomenout, že množství dobrovolných spojenců je přesně to, co Washingtonu dává největší konkurenční výhodu proti Rusku a Číně.

