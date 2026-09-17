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Spojené státy přiznaly zbraně ve vesmíru, velmoci se chystají na boj. A sci-fi se mění v realitu

Marek Hudema
Komentář   18:00
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Americký prezident Donald Trump zveřejnil návrh nové uniformy amerických Vesmírných sil (Space Force). | foto: @realDonaldTrump

Nepříliš známý člen vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa, tajemník pro letectvo Troy Meink, se dostal do zpráv všech důležitých médií, a to nejen amerických, ale i světových. Stačilo k tomu, aby řekl, že Spojené státy mají na oběžné dráze kolem Země rozmístěné zbraně, které jsou schopné bránit jejich síly. Jinak řečeno, oficiálně přiznal militarizaci vesmíru. Není to sice nějaká novinka, ale ukazuje to jednu důležitou věc.

Začněme tím, že zbraně už ve vesmíru v minulosti byly. Víme například o tom, že sovětský Saljut startující v roce 1974 měl na sobě přimontované letecké dělo a také s ním o rok později na oběžné dráze střílel. Moc se to neosvědčilo – mířilo se náklonem celé kosmické lodi a zpětný ráz kanónu musely vyrovnávat motory Saljutu a hrozilo roztočení stanice. Pak přišly kamikadze družice ničící nepřátelská tělesa vlastním výbuchem a v osmdesátých letech laserová bojová stanice, která ovšem kvůli chybě počítače shořela v atmosféře. S pokusy pokračovalo i Rusko.

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Spojené státy, než to zakázala mezinárodní úmluva, zase vyzkoušely ve vesmíru jadernou zbraň. Pokusný jaderný výbuch označený jako projekt Starfish Prime zničil elektromagnetickým pulsem část družic na oběžné dráze, světla na Havaji a vytvořil obdobu polární záře nad Pacifikem. V osmdesátých letech pak Američané vyzkoušeli některé komponenty systému SDI přezdívaného Hvězdné války, který měl podle tehdejšího prezidenta Ronalda Reagana chránit USA před sovětským atomovým útokem. Šlo však nejspíš jen o senzory, patrně ne zbraně. Uvažovalo se také o družicích, které by mohly bombardovat Zemi těžkými wolframovými tyčemi.

Odstrašení nepřátel

Nyní patrně USA zkoušejí protidružicové a protiraketové zbraně. Mimo jiné kvůli Trumpem ohlášenému projektu Zlaté kopule, což má být obdoba SDI. Troyovo vyjádření do toho logicky zapadá. Vzbudilo ovšem rozruch, protože jde o první veřejné oficiální potvrzení přítomnosti zbraní ve vesmíru.

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Všichni vědí, že se velmoci připravují na válku ve vesmíru, ale nově se o tom začíná mluvit otevřeně. A když se o něčem otevřeně mluví, obvykle to není náhoda. Znamená to, že tím chce daný stát odstrašit své nepřátele, pochlubit se tím, co umí. Nebo je to známka toho, že se vývoj zrychluje a že se přechází od pokusných projektů k běžnému provozu či dokonce masové produkci nových zbraní. Asi to není to, co bychom si přáli, nicméně sci-fi o válčení ve vesmíru se stala realitou, ať chceme nebo nechceme.

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