Názor

Když se Světové ekonomické fórum ptalo ekonomů na očekávání ohledně roku 2023, téměř dvě třetiny měly za to, že americká ekonomika sklouzne do recese. Razantní zvyšování úrokových sazeb ze strany Fedu mělo dopadnout jako už tolikrát v historii – centrální banka to s mírou měnové restrikce přežene, ekonomickou aktivitu utlumí až příliš a ekonomika nevyhnutelně poklesne. Jenže nic podobného nenastalo. S trochou nadsázky šlo o nejočekávanější recesi, která nebyla.