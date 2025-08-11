Co s výsledkem 0:15? Zatleskejme si, Evropo!

Zkouška z předmětu strategické vyjednávání by pro předsedkyni Evropské komise (EK) a komisaře pro obchod dopadla takto: Ursulo, Maroši, čtyři minus, odchod! Jenže, dal se čekat lepší výsledek od padlé političky CDU (kvůli aféře z roku 2015 s opsanou dizertační prací) a od bývalého komunisty, absolventa moskevského MGIMO (v letech 1985-1990) a Ficova kandidáta na prezidenta?
Objevily se názory, že Ursula von der Leyenová a Maroš Šefčovič jsou neschopní jako politici i vyjednavači, proto nedokázali dotlačit Trumpa k ústupkům.
Někdo fiasko vysvětluje systémovými problémy EU: již tři a půl roku válčí na Ukrajině, bezpečnost jí zajišťuje Amerika, po odtržení od ruských zdrojů se energeticky a surovinově stala závislou nejen na USA, ale i na jiných nezápadních státech, oslabuje ji drolící se vnitřní koherence a podobně. Dezinformátoři tvrdí, že trumfem v Trumpově rukávu byly esemesky, které šéfka EK v době covidu psala lidem z firmy Pfizer (tajné služby USA je asi na rozdíl od političky samé nesmazaly).
|
Spojené státy uzavřely dohodu s Evropskou unií, oznámil prezident Trump
Možné je všechno, ale neškodilo by se podívat na všechny Trumpem uzavřené dohody, protože ukazují na realitu transatlantických vztahů a pozici EU na této šachovnici. Stručně řečeno: spočítej si, kolik platíš Americe, a zjistíš, jaký máš výtlak.
Pokrokáři tvrdí, že v tom, co ten starý narcis s oranžovými vlasy dělá, není logika. Ona tam je, neřídí se však evropskými hodnotami a ideály, nýbrž zájmy, čemuž se říká transakční politika. Státy kategorizuje podle dvou kritérií: co znamenají pro USA z hlediska ekonomiky a bezpečnosti. Uzavřená dohoda ukázala, že význam EU pro Trumpa je menší než v případě jiných spojenců USA, i když by si někdo mohl myslet, že kvůli NATO či historickým vazbám budeme na prvním místě.
Z čeho to Unie zaplatí?
Nejde jenom o cla, protože EU s patnácti procenty (více než trojnásobek dosavadních 4,8 procenta) v porovnání s některými zeměmi na tom není tak zle. Existují ale i škodlivější části dohody, jako například závazek nakoupit LNG a ropu z USA za 750 miliard dolarů během tří let (!), více než 600 miliard dolarů investic z EU do USA a nákup zbraní za bůhví kolik.
|
Trump pokořil Evropu, ale zároveň oslabil Spojené státy. Americké století končí, tvrdí politologové
Z čeho tuto sumu, která odpovídá třetině německého ročního HDP, Unie zaplatí? Vždyť ekonomicky prakticky neroste a zadlužuje se. Už dnes polovina ročního dovozu LNG a necelá pětina ropy pochází z USA, celkem za 90 miliard dolarů. Jak z toho bude 250?
Jsou tři možnosti: LNG a ropu EU doveze výhradně z USA a levně, objemově vše zůstane po starém, ale cena bude třikrát vyšší, nebo jde o nesmysl. Clo u některých strategicky důležitých produktů, které Amerika životně potřebuje, bude nulové. Přitom tamní trh zůstává před evropským hliníkem, mědí a ocelí uzavřen, Trump trvá na tom, že cla na tyto výrobky zůstanou na 50 procentech.
|
PODCAST: Bitcoinová kauza zraňuje hlavně STAN a Leyenová na koberečku
Ale prý nezoufejme. Z Bruselu slyšíme, že dohoda s USA není právně závazná, přijdou další rozhovory s Trumpem, při nichž Emmanuel Macron – jak slibuje – bude tvrdý. EU podle něj dostatečně nevnímá sebe samu jako mocnost. „Aby byla svobodná, musí být brána vážně. My jsme však dostatečně vážně bráni nebyli,“ sdělil Macron. Nezbývá tedy než doufat, že Trump při dalších jednáních s EU zaleze do boudy a přestane štěkat.