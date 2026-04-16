Suverenita na prodej. Technologické firmy z USA nabízejí Evropanům placebo na jejich trable

Marek Hudema
Názor   16:30
Evropské státy i evropské firmy mají problém. Nechtějí být závislé na zahraničních vládách, které je kdykoliv mohou odstřihnout od jejich dat či do nich neoprávněně pronikat. Jenže jak to udělat, když se většinou spoléhají na cizí, zejména americké firmy? Naštěstí je tu trh a ten vždy najde nějaké řešení.

Americký prezident Donald Trump (2026) | foto: Getty Images

Některé velké americké technologické firmy začaly nabízet zákazníkům službu, která zajišťuje, že jejich data budou skladována v daném regionu a že se k nim dostanou pouze prověření pracovníci. Je to reakce na evropské obavy ohledně ochrany soukromí a také na to, že Spojené státy se chovají stále více nepřátelsky vůči Evropě a tak jim Evropané nechtějí přenechat kontrolu nad svými daty. Protože kdo ztratí kontrolu nad svými daty, nad chodem své státní správy a státu, ztrácí i suverenitu.

Americké „suverénní řešení“ je samozřejmě za příplatek. Ten je někdy docela tučný, od deseti až v některých případech do padesáti procent oproti normální službě. Jenže co mohou zákazníci dělat. Prostě neexistují velké evropské firmy, které by zpracovávaly data, vytvářely programy pro firmy a úřady, a pracovaly jen v Evropě. Je to problém. Ostatně stačí se podívat na to, jaký problém měla Evropa s nahrazováním čínských technologií v mobilních sítích a problém s daty a úložišti má mnohem větší rozsah.

Hlavně se tvářit, že vše je v pořádku

Ovšem Evropané za své peníze nedostávají nic, žádné záruky, žádnou ochranu před americkou vládou. Ve skutečnosti je to, jak nedávno upozornil list Financial Times, jen marketingový trik, o kterém vědí obě strany. Nezaručuje totiž ochranu evropských dat před americkými tajnými službami, které mají na základě amerických zákonů přístup k datům hlídaným americkými firmami. A je jedno, zda je skladují a zpracovávají na území Spojených států, nebo v zahraničí.

Suverénní řešení tak prostě není suverénní, firmy a zejména státy tak nemají suverénní kontrolu nad svými daty a procesy. Nedokážou zajistit soukromí ani sobě, ani druhým. Ale aspoň se všichni tváří, že to tak není a vše je v pořádku. Místo toho, aby Evropa zajistila podmínky pro růst svých vlastních technologických firem. Chtělo by se říci, že tohle je opravdu evropské...

