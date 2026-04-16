Suverenita na prodej. Technologické firmy z USA nabízejí Evropanům placebo na jejich trable

Některé velké americké technologické firmy začaly nabízet zákazníkům službu, která zajišťuje, že jejich data budou skladována v daném regionu a že se k nim dostanou pouze prověření pracovníci. Je to reakce na evropské obavy ohledně ochrany soukromí a také na to, že Spojené státy se chovají stále více nepřátelsky vůči Evropě a tak jim Evropané nechtějí přenechat kontrolu nad svými daty. Protože kdo ztratí kontrolu nad svými daty, nad chodem své státní správy a státu, ztrácí i suverenitu.
Americké „suverénní řešení“ je samozřejmě za příplatek. Ten je někdy docela tučný, od deseti až v některých případech do padesáti procent oproti normální službě. Jenže co mohou zákazníci dělat. Prostě neexistují velké evropské firmy, které by zpracovávaly data, vytvářely programy pro firmy a úřady, a pracovaly jen v Evropě. Je to problém. Ostatně stačí se podívat na to, jaký problém měla Evropa s nahrazováním čínských technologií v mobilních sítích a problém s daty a úložišti má mnohem větší rozsah.
Hlavně se tvářit, že vše je v pořádku
Ovšem Evropané za své peníze nedostávají nic, žádné záruky, žádnou ochranu před americkou vládou. Ve skutečnosti je to, jak nedávno upozornil list Financial Times, jen marketingový trik, o kterém vědí obě strany. Nezaručuje totiž ochranu evropských dat před americkými tajnými službami, které mají na základě amerických zákonů přístup k datům hlídaným americkými firmami. A je jedno, zda je skladují a zpracovávají na území Spojených států, nebo v zahraničí.
Šašek v paláci. Pokus o recenzi obrazu Nanebevstoupení Donalda J. Trumpa
Suverénní řešení tak prostě není suverénní, firmy a zejména státy tak nemají suverénní kontrolu nad svými daty a procesy. Nedokážou zajistit soukromí ani sobě, ani druhým. Ale aspoň se všichni tváří, že to tak není a vše je v pořádku. Místo toho, aby Evropa zajistila podmínky pro růst svých vlastních technologických firem. Chtělo by se říci, že tohle je opravdu evropské...