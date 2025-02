Nenechme sebou zametat. Obstojíme, když budeme připraveni na nejhorší

Každý psycholog má na takové jednání jednoduchý recept. Včas se ozvat, ohradit, nenechat si věci líbit, nenechat v sobě hromadit hněv. To se lehce řekne, ale hůř udělá, zvlášť pokud osoba, která s námi „orá“, má „silnější“ postavení profesní, finanční, mediální nebo společenské.

Faktem ale je, že pokud se neozveme v zárodku závadného jednání, mohou občasné „úlety“, nad nimiž by šlo mávnout rukou, přerůst v nesnesitelnou situaci, v níž bude postavení se na odpor ještě obtížnější, než se zdálo na počátku. Je tedy vhodné se vymezit co nejdříve.

Při naší obraně může hrát roli počet svědků (spojenců), kteří se za nás postaví. Říká se, že problémem světa není ani tak síla zlých jako slabost dobrých. Doplnil bych, že nejhorší není ani tak srážka s blbcem jako to, když je svědkem srážky tzv. „přizdis.áč“, který se nás nezastane, který začne pod tlakem výpověď měnit apod. V politice se může jednat také o ty, kteří „čekají za bukem“, nesdělí svůj názor, dokud jej nemají posvěcený ve straně, v koalici, v Bruselu.

Mohou se „malé“ státy vymezit proti velmocím?

Dají se některé zásady z osobního nebo profesního života přenést i na půdu mezinárodní politiky? Domnívám se, že ano a příkladem může být „malý“ stát Izrael, který, ač je obklopen nepřáteli, nerezignoval jako naše politická reprezentace po Mnichovu, ale naopak se v historii opakovaně a úspěšně postavil na odpor a postupně si získal mezinárodní respekt.

Ale nemusíme chodit na Blízký východ. Před vznikem Československa si získaly respekt Československé legie, které v celkovém počtu téměř 150 000 vojáků vedly úspěšné boje na různých frontách. Před druhou světovou válkou bylo Československo nejlépe vyzbrojenou zemí světa, a to z hlediska počtu zbraní, munice a vojenské techniky na počet obyvatel.

Pláč nad Evropou i nad českou vládou

Když se německý diplomat Christoph Heusgen na závěr letošní konference v Mnichově rozplakal, novináři to považovali za symbolický pláč nad upadající EU.

Mezi deseti nejsilnějšími armádami světa jsou dnes pouze dvě země EU, a to Francie (7.) a Itálie (10.)! Německo má podle mezinárodního žebřícku 14. pozici, podobně jako Izrael. Česko je až na 53. místě, z hlediska obranyschopnosti jsme tedy na tom hůř než z hlediska míry korupce.

Tak to je k pláči. Zatímco v historii měla Československá armáda až 300 tisíc vojáků, dnes je to jen přibližně desetina! Itálie, Německo, ale třeba i zmíněný Izrael mají podle posledních dostupných údajů kolem 170 až 180 tisíc vojáků. Pro srovnání: Turecko má asi dvakrát více aktivních vojáků než Německo, Rusko asi pětkrát více (bez počtu vojáků v záloze).

Míra odhodlání bránit svoji vlast, míra odvahy politiků?

Samozřejmě. Počty aktivních vojáků resp. vojáků v záloze představují jen část z asi 60 kritérií, které se při hodnocení obranyschopnosti států zohledňují, ale do značné míry je výsledná pozice dané země počty vojáků ovlivněna. Co však v žebříčcích (logicky) chybí, je míra odhodlání bránit svoji zem, případně míra ochoty jít na pomoc jiné napadené zemi.

Obávám se, že pokud by se dnes v Česku udělala anketa, kolik mužů by v případě konfliktu bylo ochotno nastoupit do armády, těžko by se dosáhlo počtu 200 tisíc mužů, kteří byli aktivní v armádě v roce 1938. Tehdy se počítalo, že při mobilizaci počet vojáků přesáhne jeden milion osob! A to pomíjím, že před druhou světovou válkou bylo cca 200 tisíc mužů vycvičených!

A co naše vláda a její „odvážné“ činy? Uvozovky používám z důvodu, že za odvahu nepovažuji cesty do Kyjeva, ale činy typu přesun naší ambasády do Jeruzaléma, kritika EU za finanční podporu Palestinské samosprávy, která končila v rukou Hamásu apod. Pokud se vláda bála udělat tyto „malé“ kroky z tzv. bezpečnostních důvodů, těžko si představit, že by podporovala nějaké větší vize (například přesun Palestinců na území některého arabského státu).

Naše vláda je ve vleku evropského establishmentu. A tak když nás prezident Macron nepozve na mírová jednání do Paříže, vláda se ani důrazně neohradí. To je už hodně velká bída…

Ve světě silných hráčů potřebujeme silné vize

Představme si, že prezident Trump ustoupí prezidentu Putinovi tak, že například stáhne americké vojáky z Evropy. Představme si, že se Francie, Itálie, Německo a Velká Británie dohodnou na společném budování protivzdušné obrany na ose Sever-Jih.

Dnes se nám to může zdát nereálné, ale máme jistotu, že se po nedělních nebo nějakých dalších volbách v Německu nedostanou k moci politici s vizí Německo na prvním místě? Asi není třeba vysvětlovat, jaký rozdíl je budovat protivzdušnou obranu proti použití jaderných zbraní na východní hranici Německa a Itálie, nebo na východní hranici Polska, Slovenska a Rumunska.

NATO má podle Financial Times zásadní problém: Má jen zhruba pět procent nutné protivzdušné obrany!

OSN má zásadní problém: použití mírových sil OSN může zablokovat kterákoliv z jaderných velmocí. Mají se menší státy nechat převálcovat? Mají čekat, jak se velmoci dohodnou a poté plakat jako zmíněný německý diplomat v Mnichově? Domnívám se, že ne.

I „malé“ státy mohou pracovat na velké vizi. Představme si spolupráci při budování protivzdušné obrany na ose Sever-Jih od Finska a Švédska, přes pobaltské státy a země V4, až po Rumunsko, Bulharsko a Řecko. Těchto 12 zemí se 120 miliony obyvatel má celkem přes 500 tisíc aktivních vojáků, což je podobná vojenská síla, jakou má Velká Británie s Německem a Itálií při celkovém počtu asi 210 milionu obyvatel. A důležitá by byla i síla politická (případné vetování nesprávných rozhodnutí NATO i EU). Vše za předpokladu, že u moci nebudou politici, kteří naruší jednotu jako například naše vláda ve vztahu k visegrádské čtyřce.

Najdeme politiky se statečným srdcem?

Na závěr připomenu slova hrdiny filmu Statečné srdce. William Wallace povzbuzoval Skoty v odporu proti krutým anglickým panovníkům takto: „Synové Skotska… přišli jste bojovat jako svobodní. A jste svobodní. Život ve strachu by nebyl životem. S hrdostí můžete říct svým nepřátelům: Můžete si vzít naše životy, ale nikdy ne naši svobodu.“

Kolik politiků v naší zemi, Evropské unii, NATO nebo v OSN je podobně odvážných, jako byl skotský hrdina Wallace? Nepřeji si, aby se historie Mnichova opakovala, ale přeji si, aby naše země měla odvážné státníky, jako byl například Winston Churchill nebo náš první prezident Masaryk. Jedno latinské přísloví zní: „Kdo chce mír, musí se připravovat na válku“. Věřím, že se válka naší zemi vyhne, pokud se na ni včas důkladně připravíme.

Autor je bývalý senátor