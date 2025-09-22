Nejistá budoucnost amerického dolaru. Nahradí jej rovnou tři měny?

Zatím je americký dolar králem měn. Podíl dolaru na světových rezervách činí přes 46 procent, euro má zhruba 16 procent. Celosvětově se 88 procent devizových transakcí odehraje v dolarech a více než polovina mezinárodních faktur je účtována v této měně. Referenční ceny ropy, zlata, plynu a dalších komodit se také udávají převážně v dolarech.
Jenže postavení dolaru slábne. Jeho podíl v rezervách klesl za posledních deset let o devět procent a podle J. P. Morgan se snižuje i využívání dolarových dluhopisů a plateb v komoditním obchodě. Důvody jsou dva: využívání dolaru jako politické zbraně a rostoucí zadlužení USA spolu s chaotickou ekonomickou politikou. Některé země, včetně Číny a Indie, které se bojí amerických sankcí, proto přecházejí částečně na jiné měny.
Investoři se pak obávají toho, že americký prezident Donald Trump chce uměle oslabit dolar, aby snížil deficit obchodní bilance. Navíc se Trump snaží narušit nezávislost centrální banky Fed, což znamená další chaos v americké hospodářské a měnové politice.
Něco takového není vůbec vyloučeno, i když mnozí investoři si dosud z neznámého důvodu myslí opak. „Pokud si někdo myslí, že nezávislost Fed je vytesaná do kamene, tak je naivní,“ napsal Rogoff ve své knize Náš dolar, váš problém. Není totiž zakotvena v ústavě a podle něj nemusí odolat tlaku prezidenta. A to se už ukazuje. Pak jsou tu nápady z prezidentova okolí o nucené výměně dluhopisů splatných až za sto let nebo nikdy. Kdo by nesouhlasil, přišel by o své peníze. Rovnalo by se to selektivnímu státnímu bankrotu.
Těžce zkoušená důvěra v dolar
Podle analytiků UBS musí světová rezervní měna být likvidní, dostupná a nesmí být omezovány finanční toky a musí vydávat dost likvidních dluhopisů. Emitent musí být geopoliticky silný a stabilní a podporovat volný obchod. Trumpovy Spojené státy jdou opačným směrem. Šéfovi Bílého domu zřejmě nevadí, že díky globalizaci dolaru si mohou Spojené státy levně půjčovat a že tím snižují svoji inflaci.
Může dolar někdo nahradit? Rusko by rádo nahradilo dolar rublem, ale jeho ekonomika je oslabená sankcemi a nedůvěryhodná. Indická rupie či umělá měna zemí BRICS nemají reálnou šanci.
Zbývají čínský jüan a evropské euro. Obě měny se už využívají, ale trpí vlastními slabinami. Jüan je obtížně směnitelný, čínský komunistický režim omezuje odliv kapitálu a trh není likvidní. Čína navíc posiluje stranickou kontrolu nad ekonomikou a to znevěrohodňuje proklamace jejích činitelů, že podporuje volný mezinárodní obchod. Euro je měnou spolku zemí bez jednotné fiskální politiky, což vede ke krizím, jakou například teď vidíme ve Francii. Ty pak jako bumerang zasáhnou euro.
Nicméně pokud bude pokračovat chaotická obchodní politika USA, útoky na nezávislost americké centrální banky a poroste americký izolacionismus, může se důvěra v dolar zhroutit. Svět by pak hledal alternativu bez ohledu na to, jaké mají jiné měny chyby. Podle Rogoffa by nakonec mohly existovat tři téměř rovnocenné rezervní měny: dolar, euro a jüan. Zatím ovšem centrální banky i investoři raději utíkají ke zlatu. Zatím.