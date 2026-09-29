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Trumpova grónská sága skončila. Pachuť z ní ale stále zůstává

Miloš Balabán
Komentář   9:00
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Letadlo Donalda Trumpa, kterým přiletěl jeho syn na návštěvu do Grónska. (6....

Letadlo Donalda Trumpa, kterým přiletěl jeho syn na návštěvu do Grónska. (6. března 2025) | foto: ČTK

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Grónsko se mělo podle představ amerického prezidenta Donalda Trumpa stát od jeho nástupu do druhého prezidentského období součástí Spojených států, v zájmu jejich národní bezpečnosti.

Počátkem roku kolem toho vzplál velký politický konflikt mezi Washingtonem, Dánskem a potažmo i Evropou. Ohrožovalo to soudržnost Severoatlantické aliance. Evropští spojenci se dokonce rozhodli k nezvyklému kroku: formálně demonstrovali svoji ochotu nezávislost největšího ostrova světa před Američany bránit.

Generálnímu tajemníkovi NATO Marku Ruttemu se ale podařilo na Světovém ekonomickém fóru v Davosu konflikt částečně uhasit i díky tomu, že má s Trumpem dobré osobní vztahy. Přesto ještě na únorové mnichovské bezpečnostní konferenci vyjádřila dánská premiérka Mette Frederiksenová názor, že Trump se myšlenky „anexe“ Grónska nevzdal.

V diplomatickém zákulisí se nicméně intenzivně vyjednávalo. Výsledek? V úterý 22. září, na okraj letošního Valného shromáždění OSN, podepsali Trump, Frederiksenová a grónský premiér Jens-Frederik Nielsen novou bezpečnostní dohodu o Grónsku. Šéf Bílého domu k ní uvedl, že zajistí USA „trvalou kontrolu nad bezpečností“ tohoto území.

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Samotná dohoda je však o něco umírněnější. Podle oficiálního textu budou USA moci „modernizovat a rozšířit své aktivity“ na stávající vesmírné základně Pituffik a bude jim umožněno „zřídit v Grónsku další obranné oblasti“.

Stálo to vůbec za to?

Dánsko, kterému Grónsko náleží, si ponechá svou vojenskou přítomnost v Arktidě. Zemím mimo NATO bude zakázáno budovat v Grónsku vojenské základny a provádět tam investice, pokud by jim takové obchodní transakce zajistily nepřiměřený vliv nebo přístup k citlivým informacím.

Zcela legitimní je tudíž otázka, zda Trumpova „operace Grónsko“ nebyla fakticky zbytečná, s neúměrnými politickými náklady. Ani před ní totiž nic nebránilo posilování bezpečnostní přítomnosti USA na ostrově prostřednictvím NATO a jednání s Dánskem, velmi loajálním americkým spojencem.

A lze se ještě i ptát, zda se nová dohoda nějak výrazně liší od stále platné obranné dohody z roku 1951, která americké armádě přiznávala v Grónsku rozsáhlá práva.

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I přes úlevu, že se podařilo ukončit spor, jenž poškozoval transatlantické vztahy a potvrdit suverenitu Dánska i Grónska, nemalá pachuť bohužel zůstává.

Asi nelze úplně zahladit, že americký prezident vyhrožoval spojenci použitím násilí k získání evropského území. A bohužel nepřátelskou kampaň vůči spojencům vedl i celý americký politický aparát, včetně Pentagonu. V metropolích starého kontinentu to může rezonovat ještě dlouhá léta. Strategie „Amerika na prvním místě“ tak v případě Grónska nadělala víc škody než užitku.

A není pochyb, že Moskva i Peking musely sledovat veskrze zbytečné drama kolem něj s jistou škodolibostí…

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Komentář

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