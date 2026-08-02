Richarda Nixona nedávno chválil viceprezident J. D. Vance a představoval ho jako pravzor současného prezidenta Donalda Trumpa. Celá záležitost tak má širší politický dopad a poskytuje zajímavý příklad myšlení části Trumpova hnutí MAGA (Make America Great Again).
Nixon byl muž v konzervativním černém obleku, měl husté obočí, výrazný nos a nevyčerpatelnou energii. Jeho obdivovatelé ovšem neoceňují jen Nixonův vzhled. Fascinuje je především obraz politika, který se stavěl proti levicovým protestům, intelektuálním elitám a mluvil jménem takzvané mlčící většiny Američanů. Spojené státy totiž byly tehdy, v době války ve Vietnamu a éře hippies, hluboce rozdělené. Nixon se stylizoval do role mluvčího těch, kteří se neúčastnili studentských protestů a kulturní revoluce šedesátých let.
Vylepšování Nixona
V mnoha ohledech byl Nixon předchůdcem dnešní populistické politiky. Podle současných obdivovatelů hnutí MAGA je Nixon také představitelem bojovníků proti těm, kteří se válce vyhýbali. Je to paradox, vždyť současný prezident Donald Trump do války ve Vietnamu nešel, nejprve kvůli studiu na vysokých školách, později kvůli patním ostruhám. To mu ale nebránilo hrát tenis, americký fotbal a squash, takže běhat evidentně mohl.
Na sítích amerických pravičáků se klíčovým slovem stalo Nixonmaxxing, tedy jakési vylepšování Nixona. Pod tímto heslem jsou zveřejňovány fotky a krátká videa líčící Nixona v pozitivním světle. Příspěvky zdůrazňují jeho spojení s programem Apollo, tedy s přistáním Američanů na Měsíci, či vyzdvihují Nixonovu realistickou zahraniční politiku.
Za Richarda Nixona byly navázány vztahy s komunistickou Čínou a fakticky se podařilo obrátit Peking proti Moskvě, tehdy největšímu nepříteli Ameriky i svobodného světa. Navíc se během jeho vlády snížilo i napětí se Sovětským svazem a začala éra détente.
Trump obětí „hlubokého státu“
Obdivování Nixona pak nasadil korunu Vance, když ho přirovnal k Trumpovi. Podle Vance je Trump stejně jako Nixon obětí „hlubokého státu“. Právě ten má nést vinu za aféru Watergate, kvůli níž Nixon nakonec odstoupil. (V této kauze šlo o nelegální odposlouchávání politických protivníků, využití takto získaných informací ve volbách a lhaní a zneužití úřední moci.) Nixona prý nespravedlivě zničil stát a vláda, kterou ovšem jako prezident vedl. Dnes by taková aféra byla ve zprávách dvanáct hodin a bylo by směšné, kdyby kvůli něčemu takovému prezident odstupoval, prohlašuje Vance.
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V tom má Vance bohužel pravdu. Ať už dnes politik stojící u moci udělá cokoli, dá se to vysvětlit tím, že ho obvinil „hluboký stát“, což mají být novináři, policisté, soudci a úředníci mající zájem na zachování současného stavu. A tak nemá smysl se tím zabývat. Vlastně, jak naznačuje Vance, nemá smysl ani dodržovat pravidla. Vše je povoleno. A mladí v MAGA tomu tleskají.
Stejně tak nemá smysl se ptát, zda Nixonovo otevření vztahů s Pekingem nepoložilo jeden ze základů pozdějšího vzestupu Číny, který dnes kritizuje právě hnutí MAGA. Nebo na to, proč obdivovat Nixona, když jeho vnitřní a ekonomická politika byla, pokud jde o americké prezidenty, spíš tou horší. Ne, na tom nezáleží. Obraz Nixona se vymaxxuje, tedy vylepší.
Je to něco jako trend Looksmaxxing, po kterém dostal Nixonmaxxing jméno. V něm jde o vylepšování vzhledu, často radikálními prostředky. Třeba tvarování tváře kladivem. V případě Nixonmaxxingu je zase třeba si vyklepat část mozku z hlavy na sociálních sítích či před projevy politiků MAGA. Následky Looksmaxxingu a Nixonmaxxingu na duševní zdraví tak mohou být velmi podobné.