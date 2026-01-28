Země třetího světa poznáte snadno. V jejích ulicích se pohybují vládní ozbrojenci. Přesně to je dnes případ Spojených států amerických, donedávna výspy svobody a pokroku. Píšu teď pochopitelně o agentech Imigračního a celního úřadu ICE (z Immigration and Customs Enforcement). Jde o organizaci původně založenou v reakci na teroristické útoky z 11. září 2001. Administrativa současného prezidenta Donalda J. Trumpa ji výrazně posílila.
Udělala z ICE největší a nejlépe financovaný úřad vymáhající dodržování zákona. Podle svých kritiků však ICE právo spíše porušuje než chrání. Silně připomíná německé Gestapo.
Agenti ICE chodí se zakrytými obličeji. Jezdí v neoznačených vozidlech. Jen letos v lednu zastřelili v Minneapolisu tři lidi. Během druhého Trumpova prezidentského mandátu jich zatím bylo osm.
ICE podniká také masové deportace. Nešťastníci, kteří se agentům úřadu nelíbí, končí v koncentračních táborech. Oficiálně tedy jen detenčních. Teror má ovšem i poněkud potrhlou stránku.
Obavy z posměchu
Kdo se někdy učil anglicky, ví, že slovo „ice“ znamená česky led. V zimě proto se volba oficiální zkratky Imigračního úřadu ukazuje jako poněkud nešťastná. Problém s ní má zejména další z amerických vládních agentur, FEMA (Federal Emergency Management Agency, Federální agentura pro krizové řízení). Její hlavní úkol je řešit všelijaké pohromy typu povodní, hromadných nehod, hurikánů nebo třeba sněhových kalamit.
Vydává i varování před ledovkou. Jejich čas přišel v mnoha státech USA právě teď. Z formulace příslušných výstrah se ale stal tvrdý oříšek. FEMA spadá pod Ministerstvo vnitřní bezpečnosti. Stejně jako ICE.
Z nadřazeného úřadu teď přišla neformální instrukce. Agentura pro krizové řízení dostala za úkol se ve svých veřejných prohlášeních slovu „ice“ psaném malými písmeny vyhýbat. Ministerstvo se bojí zmatků a posměchu.
Nejvíc samozřejmě na internetu. Kde také jinde? Varování před ledovkou by se mohla stát vděčným materiálem na výrobu memů. Lidé, kteří si dělají legraci ze státu, by navíc mohli přehlédnout skutečné nebezpečí a ublížit si. To dá rozum.
Mrznoucí déšť
FEMA má místo ledu informovat třeba o mrznoucím dešti. Vy-víte-které-slovo má z oficiálních komuniké odstranit. Zvlášť to platí v místech, kde jsou vztahy veřejnosti s ICE psaným velkými písmeny nejvíc napjaté. Webu CNN potvrdily obavy ministerských úředníků z výsměchu uživatelů na internetu dva zdroje obeznámené s vnitřními poměry v agentuře.
Stanice se rozhodla vynechat jejich jména. Vzhledem k citlivé situaci je to pochopitelné. Jeden z nich okolnosti ministerského požadavku následovně:
„Pokud FEMA řekne: ‚Když vidíte led (“ice“, poz. red.), nevyjíždějte na silnice‘, veřejnost by to mohla snadno zmemovat.“
FEMA se instrukcí zřejmě drží. Například v postu na síti X z 23. ledna opravdu použila místo ledu „mrznoucí déšť“. Když se CNN na vy-víte-které-slovo zeptala, dostala ublíženou odpověď.
„Takovéto ‚reportáže‘ působí spíše jako zoufalý pokus o clickbait než jako skutečná žurnalistika, která Američanům poskytuje informace o připravenosti na katastrofy,“ uvedla mluvčí FEMA.
Jako možná. Během sněhové kalamity jsou asi fakt důležitější věci. Mě ale zákaz dost pobavil. Uznávám, že mi stačí málo.