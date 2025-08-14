Vzpurná Indie. Proč se Trumpa v Asii bojí výrazně míň než v Evropě?

Ten hlavní důvod – jak to u Trumpa obvykle bývá – je nejspíš osobní. Americký prezident indickému premiérovi osobně nabídl stíhačky F-35 při jeho návštěvě Washingtonu letos v únoru. Ale Indie odmítla a v dubnu pořídila 26 francouzských letounů Rafale pro své námořnictvo.
Aby do rány ještě přisypala sůl, oznámila, že hodlá vyrábět vlastní letouny páté generace a vyloučila tak nákup amerických strojů i do budoucna. To jsou facky, které Trump nesnáší lehce, a proto začíná kopat.
Jenže Indie nejeví žádné znaky, že by se chystala přiběhnout s prosíkem. Právě naopak. Od doby, kdy Trump minulý týden oznámil 50procentní cla na indické zboží, Dillí zařadilo vyšší rychlostní stupeň. Nejen že nekoupí F-35, ale zařízne i již dojednaný nákup obrněných transportérů Stryker. Ministr obrany Rajnath Singh, který měl v příštích týdnech odjet do Washingtonu, zůstane doma. Jazyk síly je to jediné, čemu bude Trump rozumět, myslí si nikoli bezdůvodně v Dillí.
Zatím sice neznáme Trumpovu reakci, ale je pádný důvod se domnívat, že tak velkopansky, jak vystupoval vůči Evropě, si s premiérem Nárendrou Módím jednat nedovolí. Jistě, počítejme s tím, že může hrozit dalšími sankcemi – klidně až do výše sto procent, jako tomu bylo v případě Číny. Pak ale bude muset racionálně zvážit, co je pro zájmy USA klíčové – zda přeměřování přirození, či udržení potenciálního spojence v klíčovém regionu.
Indický prostor k manévrování
Ukazuje se, že asijské země se Trumpa nebojí tak jako Evropa. Prezidentova strategie „kdo ucukne první“ funguje dobře v demokratických společnostech, které zahraniční politiku tradičně chápou jako platformu k deklamování normativních ctností a nikoli potenciální kolbiště. Poněvadž se na Ameriku zároveň dívají jako na garanta své vojenské ochrany, není pro ně nic přirozenějšího než chvíli dělat ramena, ale následně poslušně sklonit hlavu a nechat si nasolit patnáctiprocentní clo na vývoz vůči nulovému clu na dovoz.
Jenže země, jako je Indie, které mají díky své výhodné strategické poloze právem pocit, že Amerika je potřebuje zrovna tak jako ony Ameriku, mají prostor pro manévrování. Nelze samozřejmě vyloučit, že i Módí nakonec vyměkne a s Trumpem podepíše zdánlivě výhodnou obchodní dohodu, kterou bude moct doma prodat jako politický úspěch. Určitě ale nečekejme, že po vzoru Ursuly von der Leyenové poslušně přijde na kobereček a nechá si diktovat podmínky.
Američané se v Asii musí chovat o mnoho citlivěji než jinde ve světě, poněvadž jejich jediná vítězná strategie proti Číně je vytvoření široké spojenecké koalice v regionu. S Indií v minulých letech počítali jako s jedním z jejich potenciálních pilířů. To se teď sice značně zkomplikovalo, ale nemůžou si dovolit ji úplně zaříznout.