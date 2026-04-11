Poučení z třetí války v Zálivu: nespoléhat na Perský záliv, nečekat a nezakrývat si oči

Cena ropy byla po ohlášení příměří o 30 procent vyšší než před válkou, cena plynu o 40. Situace kolem Hormuzského průlivu, kterým se z Perského zálivu vyváží asi pětina světové ropy, zůstává nejistá. Čekalo se, že po příměří mezi Spojenými státy a Íránem se provoz rychle obnoví. Nestalo se. Překvapení? Jen pro ty, kteří si ještě včera mysleli, že geopolitika funguje jako logistika v e-shopu.
Strach z obnovení války
Írán navíc otevřeně usiluje o to, aby se za průjezd platilo a hlavně aby ho mohl kdykoli omezit. Chce mít prst na tepu světové ekonomiky a možnost ji kdykoli přiškrtit. Už si to vyzkoušel. A pokušení zopakovat to znovu a znovu bude obrovské. Vůdci íránského režimu se dokonce domnívají, že válku vyhráli. Do určité míry právem. Stačilo přežít a nezkolabovat. Jenže právě proto zůstávají hrozbou. Mír bude jen do další války.
Íránské útoky navíc výrazně poškodily infrastrukturu v celém regionu. Mluví se o výpadku až kolem deseti procent světové těžby ropy, významné části produkce plynu a také surovin pro výrobu hnojiv, čipů či hliníku. To se nedá opravit hned tiskovou konferencí. Jen prací během měsíců a let. A i kdyby se technicky vše obnovilo a Hormuzem se znovu jezdilo (byť asi jen velké lodě, kterým se vyplatí platit), klid to nepřinese.
|
Svět začne hledat náhradu za Perský záliv. Ne z přesvědčení, ale z donucení, kvůli riziku obnovení války. Čeká ho přestavba ekonomiky. Ostatně, dlouhodobě nedávalo smysl, aby byl tak zásadní kus světové ekonomiky závislý na jednom nestabilním regionu. Nejsme v 70. letech minulého století. Jsou tu nové zdroje energie, nové technologie a nově těžitelná ložiska surovin.
Jenže „předělat“ světovou ekonomiku není zadarmo. Firmy i jednotlivé země, které dosud spoléhaly na dodavatelské řetězce procházející Perským zálivem, musejí přijmout fakt, že spolehlivost těchto dodávek je pryč a nejspíš na dlouhá léta či natrvalo. A jednat podle toho.
Zajistit si suroviny či alespoň jejich část jinde, byť to bude třeba po nějakou dobu dražší. A více se spoléhat například na využití elektrické energie a její obnovitelné zdroje. Investovat do jejich vývoje a provozní spolehlivosti nemalé částky. Diverzifikace dodavatelů, budování zásobních kapacit i přehodnocení pojistných modelů je nutnost. A také bude třeba investovat nemalé částky do zbrojení a zahraniční pomoci. Platí to zejména pro Evropu.
|
Co si nikdo nepřeje
Pokud chce starý kontinent hrát nějakou geopolitickou roli, musí platit. A bude muset hrát. Nemá na výběr. Ukazuje se totiž, že Spojené státy nebudou hájit svobodu mezinárodního obchodu a plavby. Ani v Hormuzu ani v jiných klíčových místech, kde by přerušení přepravy znamenalo ekonomické krvácení Evropy.
Evropané se o to budou muset postarat sami a to případně i silou. Zároveň bude třeba finančně podpořit ty země, kde nedostatek hnojiv může vyvolat neúrodu a hlad. Amerika to zřejmě neudělá. A Evropa to bude muset udělat, z ryze pragmatických důvodů. Alternativou by totiž mohl být další konflikt opět zprostředkovaně ohrožující Evropu a další migrační vlny mířící především do Evropy. To je přesně to, co si momentálně opravdu nikdo nepřeje.
Ano, můžeme tohle všechno zkusit odložit, ale pak se nám to vrátí i s úroky.