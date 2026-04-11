Poučení z třetí války v Zálivu: nespoléhat na Perský záliv, nečekat a nezakrývat si oči

Marek Hudema
Komentář
Válka s Íránem může být směle označena jako třetí válka v Perském zálivu. Americká válka. První dvě byly s Irákem. Všechny zasáhly světové trhy a nás všechny. Ta současná zřejmě nejvíc, tedy minimálně nejdéle. Příměřím to totiž nekončí, spíš začíná. Kdo čeká návrat ke starému normálu, čeká na Godota.
Kouř stoupá po útoku íránského dronu na palivové nádrže na mezinárodním letišti v Kuvajtu. (1. dubna 2026) | foto: AA/ABACA / Abaca Press / ProfimediaProfimedia.cz

Cena ropy byla po ohlášení příměří o 30 procent vyšší než před válkou, cena plynu o 40. Situace kolem Hormuzského průlivu, kterým se z Perského zálivu vyváží asi pětina světové ropy, zůstává nejistá. Čekalo se, že po příměří mezi Spojenými státy a Íránem se provoz rychle obnoví. Nestalo se. Překvapení? Jen pro ty, kteří si ještě včera mysleli, že geopolitika funguje jako logistika v e-shopu.

Strach z obnovení války

Írán navíc otevřeně usiluje o to, aby se za průjezd platilo a hlavně aby ho mohl kdykoli omezit. Chce mít prst na tepu světové ekonomiky a možnost ji kdykoli přiškrtit. Už si to vyzkoušel. A pokušení zopakovat to znovu a znovu bude obrovské. Vůdci íránského režimu se dokonce domnívají, že válku vyhráli. Do určité míry právem. Stačilo přežít a nezkolabovat. Jenže právě proto zůstávají hrozbou. Mír bude jen do další války.

Íránské útoky navíc výrazně poškodily infrastrukturu v celém regionu. Mluví se o výpadku až kolem deseti procent světové těžby ropy, významné části produkce plynu a také surovin pro výrobu hnojiv, čipů či hliníku. To se nedá opravit hned tiskovou konferencí. Jen prací během měsíců a let. A i kdyby se technicky vše obnovilo a Hormuzem se znovu jezdilo (byť asi jen velké lodě, kterým se vyplatí platit), klid to nepřinese.

Chceš po Dunaji? Zaplať. Jak by to mohlo vypadat, kdyby Írán prosadil svou verzi plavby Hormuzem

Svět začne hledat náhradu za Perský záliv. Ne z přesvědčení, ale z donucení, kvůli riziku obnovení války. Čeká ho přestavba ekonomiky. Ostatně, dlouhodobě nedávalo smysl, aby byl tak zásadní kus světové ekonomiky závislý na jednom nestabilním regionu. Nejsme v 70. letech minulého století. Jsou tu nové zdroje energie, nové technologie a nově těžitelná ložiska surovin.

Jenže „předělat“ světovou ekonomiku není zadarmo. Firmy i jednotlivé země, které dosud spoléhaly na dodavatelské řetězce procházející Perským zálivem, musejí přijmout fakt, že spolehlivost těchto dodávek je pryč a nejspíš na dlouhá léta či natrvalo. A jednat podle toho.

Zajistit si suroviny či alespoň jejich část jinde, byť to bude třeba po nějakou dobu dražší. A více se spoléhat například na využití elektrické energie a její obnovitelné zdroje. Investovat do jejich vývoje a provozní spolehlivosti nemalé částky. Diverzifikace dodavatelů, budování zásobních kapacit i přehodnocení pojistných modelů je nutnost. A také bude třeba investovat nemalé částky do zbrojení a zahraniční pomoci. Platí to zejména pro Evropu.

USA vyhrály, režim Íránu nesvrhly a náklady ponese svět. I tak lze hodnotit válku v Zálivu

Co si nikdo nepřeje

Pokud chce starý kontinent hrát nějakou geopolitickou roli, musí platit. A bude muset hrát. Nemá na výběr. Ukazuje se totiž, že Spojené státy nebudou hájit svobodu mezinárodního obchodu a plavby. Ani v Hormuzu ani v jiných klíčových místech, kde by přerušení přepravy znamenalo ekonomické krvácení Evropy.

Evropané se o to budou muset postarat sami a to případně i silou. Zároveň bude třeba finančně podpořit ty země, kde nedostatek hnojiv může vyvolat neúrodu a hlad. Amerika to zřejmě neudělá. A Evropa to bude muset udělat, z ryze pragmatických důvodů. Alternativou by totiž mohl být další konflikt opět zprostředkovaně ohrožující Evropu a další migrační vlny mířící především do Evropy. To je přesně to, co si momentálně opravdu nikdo nepřeje.

Ano, můžeme tohle všechno zkusit odložit, ale pak se nám to vrátí i s úroky.

Pochod pro život čelil odpůrcům, kteří blokovali trasu. Policisté 5 lidí zadrželi

Na Václavském náměstí se setkali účastníci Pochodu pro život s odpůrci, kteří...

Komentář

Konečně tváří v tvář. Írán a USA mluví v Pákistánu o míru či uvolnění aktiv

Americký viceprezident J. D. Vance (uprostřed) s pákistánským náčelníkem...

Pro čtyři podezřelé z výbuchu bankomatů a krádeže peněz šla policie se zásahovkou

V Opatovské ulici v Praze někdo v noci na sobotu poškodil dva bankomaty. (4....

Úhel pohledu

Světu docházejí paměťové čipy. Obelstila nás umělá inteligence, ač jí to nemyslí?

Pohled na čerstvě osazenou PCB. Jde o testovací várku, kde nejsou osazeny USB...

Náměstek MŠMT Kettner se omluvil za sdílení falešné fotky Mináře a Halíka

Zdeněk Kettner (SPD). Spolek Milion chvilek pro demokracii upozornil, že...

Na Býmu s Petříkem už etická komise nemůže, z Fotbalové asociace ČR vystoupili

Policie přivezla ke zlínskému okresnímu soudu na vazební zasedání tři obviněné...

ONLINE: Třinec bojuje o postup, s Vary opět srovnává. Pardubice vyzvou Spartu

Útočník Petr Sikora se po zranění vrátil do třinecké sestavy a hned se pustil...

Hormuz brzy otevřeme, spojenci na jeho vyčištění nemají odvahu, řekl Trump

Americký prezident Donald Trump hovoří s novináři v tiskovém sále Jamese...

Úhel pohledu

Pochybně vedená domácnost: zmatení a rozklížení Evropy probíhá z vnitřních důvodů

Německý kancléř Friedrich Merz na summitu EU v Bruselu (19. března 2026)

Tenis ONLINE: Nosková proti Bencicové usiluje o vyrovnání, rozhoduje třetí set

Linda Nosková během dvouhry na turnaji BJK

Británie odloží předání Čagoských ostrovů Mauriciu. Dohodu dříve kritizoval Trump

Korálový ostrůvek Diego Garcia

