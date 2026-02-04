Zaútočí USA na Írán? Otázkou není, zda lze útok provést, ale zda je možné uřídit, co přijde po něm

Tři indikátory vyčnívají: íránská aktivita v prostoru Hormuzské úžiny, americké strategické letectvo na ostrově Diego García a přítomnost svazu kolem USS Abraham Lincoln doplněná posílenou protiraketovou obranou (včetně THAAD). Zároveň se v debatě konečně nahlas vrací to, co je strategickým jádrem celé krize: možnost úderu na íránská jaderná zařízení.
Co znamená „příprava bojiště“
Svaz s letadlovou lodí není jen symbol. V praxi představuje mobilní leteckou základnu, která umí držet trvalé bojové hlídkování, elektronický boj, průzkum, potlačování protivzdušné obrany (SEAD/DEAD) a přesné údery s krátkou reakční dobou. Pro politické vedení je důležité, že letadlová loď snižuje závislost na regionálních základnách a souhlasu hostitelských států – a tím rozšiřuje manévrovací prostor v rozhodování.
B-52 na Diego García mají odlišnou roli: strategická vytrvalost a dosah. Jde o platformu vhodnou pro dlouhé lety, masivní salvy přesně naváděné munice, případně i pro „druhou vlnu“ úderů, když se po prvním zásahu mění cílový seznam. Kombinace letadlové lodě a strategického letectva typicky signalizuje, že USA chtějí mít schopnost přejít od omezeného úderu k delší kampani – pokud by to politický vývoj vyžadoval.
Posilování protiraketové obrany (THAAD a navázané vrstvy) je pak indikátor, že Washington vážně počítá s íránskou odvetou balistickými střelami a drony. Tohle není „doplněk“. Je to podmínka, bez níž by jakýkoli úder rychle narazil na politický strop: pokud by Írán mohl bez větších překážek zasáhnout americké základny a infrastrukturu spojenců, tlak na rychlé ukončení operace by byl obrovský. Protiraketový štít má tedy dvojí efekt: chrání a zároveň prodlužuje čas, během něhož může Washington v krizi manévrovat.
Hormuz jako spouštěč i páka
Írán tím, že poprvé výrazněji pracuje s demonstrací síly přímo v Hormuzské úžině, záměrně zvyšuje cenu konfliktu. Vojensky je to prostor, kde Teherán může využít minování, pobřežní protilodní střely, roje rychlých člunů, drony a „šedozónové“ techniky zadržování a obtěžování. Ekonomicky je to páka na svět: stačí skokové zvýšení rizikové prémie a pojištění, aby se okamžitě projevil tlak na ceny energií a dopravy. To je pro Írán způsob, jak odstrašovat i bez přímého střetu s americkým letectvem.
Z amerického pohledu je Hormuz nejnebezpečnějším prostorem pro nechtěnou eskalaci. Incident v úžině se může během hodin změnit v řetězec odvetných kroků, které už nepůjde politicky „zastavit“, protože se dostaví ztráty, tlak veřejnosti a nutnost „obnovit odstrašení“. Právě proto Washington současně posiluje útočné kapacity i obranu – a sleduje Hormuz jako možný bod zlomu.
Cíle Spojených států
Vojenská varianta není jedna. V praxi existují tři úrovně amerických cílů, které se liší rozsahem operace i rizikem eskalace.
První úroveň je omezená: trestný úder a obnovení odstrašení. To typicky znamená zásah proti konkrétním kapacitám, které Washington považuje za bezprostřední hrozbu (vybrané raketové jednotky, dronová infrastruktura, sklady, velitelské uzly).
Druhá úroveň je degradace schopností: systematická kampaň proti velení a řízení, protivzdušné obraně, logistice raketových sil a infrastruktuře, která umožňuje dlouhodobé útoky na americké síly a spojence.
Třetí úroveň je nejcitlivější: oslabení páteře režimu jako takové – především Islámské revoluční gardy – s cílem narušit schopnost režimu potlačovat vnitřní odpor a řídit regionální projekci moci. Tato varianta se přibližuje logice „změny chování režimu“ a v očích Teheránu může vypadat jako existenční hrozba, což výrazně zvyšuje riziko širší války.
Do všech tří úrovní však dnes vstupuje ještě jeden klíčový prvek, který je zásadní jak pro USA, tak pro Izrael: jaderná infrastruktura.
Úder na jaderná zařízení
Bez ohledu na veřejné formulace je úder na íránská jaderná zařízení strategickým středem gravitačního pole celé krize. Pro Izrael je to existenční otázka: i přiblížení Íránu k prahu jaderné zbraně mění regionální rovnováhu a snižuje prostor pro izraelské odstrašení. Pro USA je to otázka kredibility: Washington nechce připustit situaci, kdy by Írán získal schopnost rychlého „breakoutu“, a zároveň nechce být zatlačen do pozice, kdy jedinou možností je pozdější, dražší a riskantnější konflikt.
Vojensky je ale zásah na jaderná zařízení specifický. Nejde jen o „jednu fabriku“. Jde o kombinaci zodolněných objektů, redundance, disperze a ochrany protivzdušnou obranou i maskováním. Proto se úder na jadernou infrastrukturu obvykle váže na potlačení PVO, útoky na velení a řízení a na opakované vlny pro ověření účinku (battle damage assessment) a případné „re-attack“. Jinými slovy: jakmile se otevře varianta jaderných cílů, roste pravděpodobnost, že se z úderu stane kampaň, nikoli jednorázová akce.
Zpravodajské služby a „kill chain“
Rozhodnutí o úderu je politické, ale jeho proveditelnost stojí na zpravodajské architektuře. Na americké straně hraje roli CIA pro lidské zdroje a politickou analýzu, Defense Intelligence Agency pro vojenské hodnocení, National Security Agency pro SIGINT (signálové zpravodajství – pozn. red.) a National Geospatial-Intelligence Agency pro obrazová a geolokační data. Operační integraci pak zajišťuje United States Central Command. Cílem je udržet funkční „kill chain“: od detekce přes identifikaci po zásah a vyhodnocení účinku – včetně mobilních cílů (odpalovací zařízení, radary, velitelská stanoviště).
Na izraelské straně jde o kombinaci služeb Aman, Mossad a Shin Bet. Izrael tradičně přináší hlubší mapování sítí, osob a struktur uvnitř režimových pilířů; USA zase masivní ISR, globální SIGINT a kapacitu vést delší údernou kampaň. V praxi by případná operace stála na těsné fúzi dat a rychlé aktualizaci cílových balíčků – zejména pokud by šlo o jadernou infrastrukturu a režimové bezpečnostní uzly.
Jak to vidí Izrael, Irák, Hizballáh a Saúdská Arábie
Izrael by z podstaty věci preferoval variantu, která co nejvíc sníží íránský jaderný a raketový potenciál. Zároveň ale ví, že bezprostřední cena odvety dopadne primárně na jeho území: balistické střely, drony, případně koordinované vlny z více směrů. Proto Izrael typicky tlačí na dvě podmínky: aby americká operace byla vojensky účinná (ne jen symbolická) a aby součástí byla robustní obrana a logistická podpora v odvetné fázi. Jinými slovy: Izrael chce výsledek, ale nechce být ponechán sám v následcích.
Irák je v nejhorší možné poloze. Na jeho území jsou americké kapacity, zároveň zde působí proíránské milice a část politického systému je s nimi provázaná. Odveta proti americkým cílům v Iráku je pro Teherán relativně levná, rychlá a „popíratelná“. Bagdád proto bude tlačit na omezení eskalace, protože jakýkoli větší úder na Írán zvyšuje riziko, že se Irák opět promění v bojiště zástupných konfliktů.
Hizballáh je nejnebezpečnější íránský zástupný aktér z hlediska schopností, ale jeho kalkulace je dnes opatrnější. Otevřít velkou severní frontu proti Izraeli znamená riskovat devastující odvetu a domácí politický otřes. Pravděpodobnější je nepřímé zapojení, omezené salvy či operace se snahou udržet „prahovou“ eskalaci. K masivnímu zapojení by Hizballáh spíš směřoval až tehdy, pokud by americké údery byly vnímány jako existenční hrozba pro Teherán a jeho klíčové pilíře.
Saúdská Arábie vnímá Írán jako rivala, ale současně se obává destabilizace zálivu, útoků na energetickou infrastrukturu a zablokování dopravy. Rijád proto preferuje tlak, který je krátký, řízený a nezpůsobí dominový efekt na energetické trhy. Oslabení íránských schopností by mu geopoliticky vyhovovalo, ale cena v podobě narušení exportu a investiční důvěry je pro něj zásadní brzda.
Tři klíčové otázky
Vojensky jsou USA zjevně v režimu „připravené volby“: mají údernou platformu, strategickou hloubku i posílenou obranu proti odvetě. Rozhodnutí proto nebude o tom, zda to lze provést, ale zda je možné uřídit následnou fázi. Klíčové otázky budou tři: zda úder reálně degraduje jaderné a raketové schopnosti (a zejména zda zasáhne i zodolněná jaderná místa tak, aby výsledek nebyl jen dočasný), zda americká a spojenecká protiraketová obrana ustojí odvetu a zda nedojde k nekontrolované eskalaci v Hormuzu a přes zástupné aktéry.
Nejpravděpodobnější scénář, pokud k útoku dojde, je kombinace: údery na vybrané prvky jaderné infrastruktury, potlačení PVO a paralelní zásahy do velitelských a raketových kapacit – s cílem omezit jak možnost „breakoutu“, tak okamžitou odvetu. Nejnebezpečnější scénář je naopak incident v Hormuzské úžině, který by spustil eskalaci dříve, než si Washington i Teherán ujasní, jaký politický cíl vlastně sledují. A právě to je dnes největší riziko: že vojenské prostředky jsou připraveny, ale politická teorie vítězství je pořád sporná.