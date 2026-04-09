Do mariáše jsou potřeba tři. A to i v Íránu. Stabilní mír je bez Izraele nedosažitelný

Marek Hudema
Spojené státy americké a Írán se dohodly na dvoutýdenním příměří a možná se nakonec dohodnou na konci války. I když to bude těžké. Ale bude to konec konfliktu? Ne. Zatím to vypadá, že Izrael je ochoten ve válce proti Íránu pokračovat minimálně mimo íránské území. A zdá se, že k něčemu podobnému je připraven i Írán. Proč a co z toho plyne?
Americký prezident Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu (13. října 2025) | foto: Reuters

Problémem jsou rozdílné válečné cíle Spojených států a Izraele. I když je obtížné válečné cíle Washingtonu definovat, protože americký prezident Donald Trump je aspoň verbálně neustále mění. Nicméně je jasné, že Trumpovým cílem není nekonečná válka a že si zřejmě nepřál ani fundamentální změnu íránského režimu. Myšleno změnu, která by nahradila současný íránský teokratický režim něčím sekulárním nebo alespoň nerevolučním a tím se fatálně odlišila od současné situace.

Přitom přesně to je cílem Izraele, respektive izraelského ministerského předsedy Benjamina Netanjahua. Ten chce buď změnu režimu v Teheránu tak, aby bylo jisté, že už nepředstavuje nebezpečí pro Izrael (a tedy změnu ideologických či ideových základů současného íránského režimu), nebo obří oslabení íránských vojenských kapacit s tím, že kdykoliv se bude zdát, že se Írán vojensky vzpamatovává, přijde nový útok.

Američané Izrael nezkrotí

Nyní uzavřené příměří přitom nepočítá ani náhodou se změnou režimu a pokud se skutečně za východisko k jednání vezme íránský desetibodový plán, jak připustil Trump, nedojde ani k dlouhodobému omezení íránských vojenských schopností. Respektive pokud bude uzavřen mír a USA se zaručí, že už nebudou na Teherán znovu útočit, íránský režim může obnovit svoji vojenskou sílu včetně výroby raket a dronů schopných zasáhnout Izrael.

Může také dál podporovat hnutí, která ohrožují Izrael. Netanjahu tak nadále nepřímo válčí s Íránem v Libanonu (kde válčí proti Hizballáhu podporovanému Íránem) a nehodlá s tím skončit. A možná obnoví i nálety na samotný Írán.

U Íránu pak zase není jisté, zda nebude podněcovat Hizballáh k dalším útokům, zda přestane útočit na státy Perského zálivu a zda nakonec zavládne na Středním východě mír.

A představa, že Spojené státy Izrael nějak zkrotí? To je iluze. Izrael není vazal, který čeká na pokyny z Washingtonu. Má vlastní strategii a opakovaně ukázal, že si ji prosadí, i když se to Američanům zrovna nehodí. Ovládání menšího spojence nefungovalo dokonce ani se slaboučkým Jižním Vietnamem, tak proč by to mělo fungovat se silným Izraelem.

Pro mír je třeba dohody nejen mezi Teheránem a Washingtonem, ale také mezi Teheránem a Tel Avivem. Jinak nevznikne stabilní mírové uspořádání, neustále budou probíhat sporadické boje v okrajových oblastech Středního východu, a větší válka propukne za pár měsíců znovu. Zkrátka jak se říká, do mariáše jsou potřeba tři, a to platí i na Středním východě.

