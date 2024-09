Atentát na Trumpova exporadce? Írán chtěl za nájemnou vraždu zaplatit 300 tisíc dolarů

Ze zprávy jasně nevyplývá, zda se někdy někdo skutečně pokusil Boltonovi sáhnout na život - zdá se to však nepravděpodobné. Celá operace byla při svém rozkrytí dosud ve fázi plánování.

Všechny nitky vedou k jistému Šahrámovi Pursáfímu. Tento mezinárodně hledaný terorista s vazbami na íránské revoluční gardy se mezi říjnem 2021 a dubnem 2022 údajně snažil ve Spojených státech najmout vraha, který by Boltona odstranil za odměnu 300 tisíc dolarů. Podle ministerstva zahraničí mu také Pursáfí „poskytl materiální podporu“ a slíbil mu, že poté co Trumpova exporadce odstraní, „bude pro něj mít další práci“.

K vraždě mělo dojít buď ve Washingtonu, D. C., kde Bolton dlouhodobě působí, či v sousedním Marylandu, odkud pochází. Ministerstvo zahraničí nyní nabízí 20 milionů dolarů komukoli, kdo by svými informacemi přispěl k Pursáfího dopadení. Terorista se velmi pravděpodobně skrývá mimo území USA.

Írán coby Boltonův oblíbený terč

Není to první podobná operace, o kterou se Írán na půdě Spojených států pokusil. V roce 2011 se Íránci Mansúr Arbabsiar a Gholam Šákúrí měli snažit zavraždit saúdského velvyslance v USA Ádela al-Džúbeira. Plánem bylo odpálit bombu ve washingtonské restauraci, kam al-Džúbeir často chodil a následně napadnout ambasády Saúdské Arábie a Izraele.

Také tento plán byl Federálním úřadem pro vyšetřování (FBI) rozkryt již ve fázi příprav a jeden z atentátníků – Arbabsiar – byl následně zatčen. Na druhý pokus se zadržený k pokusu o vraždu přiznal a v roce 2015 byl newyorským soudem odsouzen k 25 letům za mřížemi.

V tomto kontextu není těžké uvěřit, že se měl obětí podobného komplotu stát také Bolton. Známý pravicový analytik patří mezi největší zahraničněpolitické jestřáby ve Washingtonu a mezi jeho nejoblíbenějšími terči je právě Írán.

Boltonovi byl připisován plán na likvidaci Sulejmáního a podle některých hlasů se jednalo jen o velmi destilovanou verzi jeho návrhů. Tehdejší prezident Donald Trump, který se později s Boltonem rozešel ve zlém, později naznačil, že jeho poradce navrhoval Íránu vyhlásit válku. Sám Bolton o tom ve svých ceněných pamětech The Room Where It Happened (Místnost, kde k tomu došlo, 2020) píše, že prezidentovi nabídl čtyři možnosti úderu odstupňované od nejmírnějšího k nejsilnějšímu.

Na Teherán!

Ať tak či onak, Bolton od té doby ve své rétorice vůči Íránu nijak nepolevil. Právě naopak. Přímý vojenský zásah proti Teheránu hájil například na sklonku loňského roku na stránkách britského deníku The Daily Telegraph, kam často přispívá jako komentátor.

V kontextu tehdy probíhajících raketových útoků jemenských Hútíů v Rudém moři Bolton tvrdil, že dlouhodobá strategie odstrašení na Blízkém východě už Američanům nefunguje. Na Írán napojené teroristické buňky v Jemenu, Sýrii a Iráku si z ní totiž mnoho nedělají a beze strachu útočí jak na americké vojenské základny, tak na americké lodě. Ideálním způsobem, jak íránské ajatolláhy plácnout přes ruku, tak bude rozdat si to s nimi napřímo.

Je třeba říct, že i v kontextu amerických neokonzervativců je Bolton považován za radikála. Takto agresivní zahraniční politiku již ve Washingtonu neobhajuje prakticky nikdo, a ze všech nejméně analytikové seskupení kolem nové pravice Donalda Trumpa. Například bezpečnostní guru tohoto proudu Elbridge A. Colby je svou averzí k Boltonovi a jeho „nekonečným válkám“ vysloveně proslulý.

Bolton však paradoxně dostává mnoho prostoru na stránkách a obrazovkách amerických liberálních médií. Vysloužil si to zcela nepochybně svou zdrcující kritikou Donalda Trumpa, kterou shrnul ve svých pamětech a následně rozvíjel při mnoha příležitostech v médiích i na sociálních sítích. Mezi jednu z oblíbených historek, kterou Bolton často dává k dobru, je Trumpova údajná domněnka, že Finsko je součástí Ruska.