Konflikt s Íránem potvrzuje, že Spojené státy americké jsou velmocí v úpadku

Ba co víc, množí se zprávy, že válka s Íránem natolik vyčerpala americké zásoby raket a dalšího vojenského materiálu, že USA nemohou efektivně zasáhnout jinde. A že nelze spustit třeba naplánované akce na obranu Tchaj-wanu, pokud by ho napadla komunistická Čína. To zní minimálně jako začátek konce impéria, které přecenilo své síly.
Imperiální přepětí
Příkladů z historie je mnoho a není to myšlenka nová. Stačí jen vzpomenout na knihu Vzestup a pád velmocí amerického historika Paula Kennedyho, která byla velmi populární na konci osmdesátých let. Kennedy v ní na příkladech čínské dynastie Ming, Osmanské říše, Španělska, Francie, Velké Británie a Německa ukazuje, že velmoci mají tendenci přepínat své síly, až na to nakonec doplatí. Příliš utrácejí na obranu, vojenskou expanzi a své zahraniční závazky, až to podváže jejich ekonomiku.
Slábnoucí ekonomika pak nedokáže platit rozšiřování či alespoň udržení impéria, protože méně finančních prostředků i při stále stejných výdajích znamená větší zátěž, která dusí hospodářství a snižuje jeho výkon, což se neustále opakuje. Následuje rozklad impéria, stažení se domů, případně rozpad říše či dokonce zničení mateřské země jejími soky. Kennedy tehdy varoval, že podobný osud čeká i Sovětský svaz a USA.
Sovětský svaz se rozpadl, ale USA naopak dosáhly maxima své moci. Měřeno vůči zbytku světa, moci politické a vojenské, nikoliv ekonomické. Hospodářská síla USA sice relativně upadla, navzdory tomu jsou stále nejmocnější zemí světa, byť ne už tak neotřesitelně dominantní. Imperiální přepětí, byť v případě USA šlo spíše o udržování světového řádu, nikoliv impéria, je ale vidět.
V neposlední řadě na tom, že američtí prezidenti, předchozí Joe Biden i současný Donald Trump, si byli toho, že USA se ve světě angažují příliš mnoho, vědomi, a dokonce to zmiňovali i veřejně. Stejně jako si uvědomovali omezenosti sil USA vůči sílícím protivníkům. Trump ale nakonec neodolal pokušení udeřit tam, kde to jde. Od Venezuely přes Afriku po Írán.
Zvyšování nebezpečí
Výsledkem je pocit, že USA jsou agresivní a zároveň slabé. Navíc Trump dobrovolně rezignoval na americké udržování světového řádu, což paradoxně v kombinaci s jeho intervencemi USA neušetřilo síly, ale potenciálně je okrádá o spojence, a tím dále oslabuje. Jak to vidíme i v Trumpově jednání vůči Íránu.
To vidí i další američtí soupeři, zejména Čína, kde se teď o slabých USA mohutně spekuluje. Zároveň však Peking vidí USA jako stále silnou velmoc, a především velmoc, která by, pokud by byla zahnaná do kouta, mohla reagovat přehnaně a silou. USA by se totiž ve snaze zabránit ztrátě své dominance mohly dostat do konfliktu s nastupující mocností, což může být právě Čína. Konfliktu nákladného s nejistým výsledkem.
Proto se Peking drží zkrátka. Ale pokud se USA budou zdát stále slabší, nemusí to dlouho vydržet. Bohužel, prezident Trump tohle nebezpečí stále zvyšuje.