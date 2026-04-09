USA vyhrály, režim Íránu nesvrhly a náklady ponese svět. I tak lze hodnotit válku v Zálivu

Podle Donalda Trumpa drtivě vyhrály USA a Írán škemral o příměří. Podle Teheránu vyhrál Írán už proto, že režim ajatolláhů nepadl. Teprve to by se považovalo za jasné vítězství USA a Izraele. Kdo fandí Trumpovi, zvolí si odpověď číslo 1. Kdo Trumpa nesnáší, zvolí si odpověď číslo 2. Tak prostě to je. Ale realita bývá složitější.
V případě této války se realita blíží tomu, čemu Václav Klaus říkával „nevítězství“. Na svém webu to názorně popsal bývalý britský voják a nyní vojenský analytik Andrew Fox.
Hormuz je téma pro válečné školy
Fox, alespoň to z jeho textů nepoznáte, nefandí trumpovcům ani antitrumpovcům. A i když si teď dvě třetiny Američanů myslí, že do války s Íránem se jít nemělo, Fox se drží svého kopyta – vojenského, strategického i taktického. Pokud něco kritizuje, tak nikoliv rozhodnutí Trumpa (to přenechává jiným), ale spíše kiksy v operačních plánech vojáků.
Ano, vojensky – hlavně z pohledu použití letecké síly – to byla učebnicová válka. Američané a Izraelci likvidovali cíle, které si stanovili. Ale plánování dostávalo na frak. „Neschopnost od začátku synchronizovat leteckou kampaň s námořní bezpečností byla ohromující a zásadní chybou v operačním plánu. Chybou, jež se bude studovat na válečných školách ještě za desítky let.“ Toto Fox psal už 20. března a měl pravdu. I v tom, že by bylo snadnější udržet Hormuz otevřený, než ho znovu otevírat z íránské blokády.
Takto racionální pohled ovšem přináší závažnější chmury, než když se vše svádí na Trumpa, na jeho narcismus, přebujelé ego a neschopnost poslouchat jiná, natož oponující názory.
Kdyby se dalo vše svést na Trumpa, bylo by to snadné. Ve stylu: tady je viník, až ho časem vystřídá někdo jiný, tak se poučí a bude líp. Jenže důvod, proč USA nevyhrály ve smyslu splnění všech svých cílů, hlavně svržení teokratického režimu, je složitější a strukturální.
Do značné míry je vázán na to, čemu se říká asymetrická válka. Válka, v níž USA disponují špičkovými antiraketami Patriot v ceně milionů dolarů, ale Írán velkým množstvím dronů v ceně tisíců dolarů. Kdo má větší šanci na výdrž, protahuje-li se válka na týdny, ba měsíce? Na odpověď nemusíte být absolventem vojenské akademie.
Pozor, Írán není odzbrojen
Proto Fox na rovinu píše: „Neexistuje pevný základ pro tvrzení, že Írán byl zcela odzbrojen.“ Vždyť samy zpravodajské služby USA potvrzují jen to, že Írán přišel o třetinu své kapacity raket, další třetina je poškozena, ale dost jich zůstává. Upřímné hodnocení by prý vypadalo jinak a mělo by daleko k „drtivému vítězství“. Útočná kapacita Íránu byla výrazně snížena, počet odpalů klesl a námořnictvo bylo těžce poškozeno, ale Írán má stále dost schopností na to, aby ohrožoval sousední země a udržoval krizi v Hormuzském průlivu.
Politicky je na tom Írán ještě líp. Režim ajatolláhů přežil, což pro Írán znamená vítězství. Ten režim snad bude méně teokratický a více vojenský, jakousi diktaturou revolučních gard. Tudíž Írán může vyjít z války jako země, v níž jsou muži v uniformách dominantnější než kdy dříve. A teď si můžete říkat sami. V čem to bude lepší než ryzí teokracie starého Chámeneího?
Přitom zásadní otázky – další osud obohaceného uranu v Íránu, budoucnost Hormuzu a volné plavby v něm, vliv Pekingu na Teherán – zůstávají nezodpovězené. Aspoň zatím, v předvečer začátku jednání americké a íránské delegace v Pákistánu.
Ekonomická panika s přijetím příměří polevila, ale zásadní škody už byly napáchány. Nejen hmotné, ale i obchodní či reputační. Škody, které vedly Mezinárodní agenturu pro energii, Mezinárodní měnový fond a Světovou banku k žádosti o krizové jednání. Shrnuto: příměří ulevilo od tlaku, ale zatím neopravuje to, co už bylo porušeno. Ani ekonomicky ho moc nelze napasovat do kategorií „kdo vyhrál“ a „kdo prohrál“.
Lekce z války pro každého
Jak se tedy jeví hlavní lekce ze čtyřicetidenní války v Zálivu? Ve stručnosti asi takto. USA jsou schopny devastovat infrastrukturu. Izrael dokáže zasahovat hluboko na území nepřítele. Ale nic z toho nepřivodilo změnu režimu. Jak píše analytik Fox: „Dobře zakořeněný revoluční stát, který sedí na úzkém hrdle globální civilizace a je ochoten snášet mimořádné útoky, může překonat očekávání svých protivníků.“
Své lekce budou vyhodnocovat i jiné regiony. Například sousední Arabský poloostrov. Státy na něm, producenti ropy, utrpěly velké technické škody od íránských raket. Saúdská Arábie a Spojené arabské emiráty se teď rozhodují pro nákup dronů ve světě, třeba na Ukrajině. Válka totiž odhalila absurdní ekonomiku poměrů, kdy se levné íránské drony sestřelují drahými americkými antiraketami.
Ale odklon těchto států od Washingtonu Fox neočekává. Nicméně očekává větší diverzifikaci bezpečnosti, zvýšení čínského vlivu a menší důvěru v myšlenku, že americký bezpečnostní deštník dokáže zadržet hrozbu z Íránu za přijatelnou cenu.
Stálo to za to?
Úhrnem. Válka v Zálivu ilustrovala „americký paradox“, jak tomu říká Fox. USA prokázaly bezkonkurenční palebnou sílu a operační dosah. Nikdo jiný by to tak nezvládl. Ale táž válka, vojensky pro USA úspěšná, vyvolala globální strategické a ekonomické vlny: růst inflace, pokles zásob raket, zpoždění zbrojních dodávek, skokový nárůst spotřeby kritických minerálů. Washington z toho vyšel jako vojensky nepřekonatelný, ale strategicky oslabený. Jako bohatý na palebnou sílu, ale slabší ve všech praktických ohledech, na kterých záleží.
Andrew Fox tu válku celkově hodnotí takto. Vojensky to byl omezený úspěch USA a Izraele. Přehlídka taktických vítězství. Politicky dosáhl jediného plusu Írán – přežití režimu, což se tam počítá. A strategicky zůstává situace nestabilní: jaderná otázka je nevyřešená, budoucnost Hormuzu nejistá a Íránské revoluční gardy silnější než dříve.
Pomaluje se rýsuje otázka: Stálo to za to? Odpovědi se jistě budou lišit. Ale reálnou odpověď ukážou až americko-íránská jednání, která v pátek začnou v Pákistánu.