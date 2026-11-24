Írán zaútočil drony na americkou základnu Ali Al Salem v Kuvajtu. Američané následně provedli odvetný letecký úder na raketová odpalovací stanoviště Íránských revolučních gard na ostrově Kešm. Do regionu zároveň dorazila třetí americká letadlová loď.
Stav ani válka, ani mír se tak po devíti měsících konfliktu může stále překlopit do širší válečné eskalace. Zdá se, že obě strany demonstrují své vojenské schopnosti a zároveň testují, kam až lze zajít. Írán zesiluje hrozby vůči Washingtonu povzbuzen politickým oslabením Donalda Trumpa v kongresových volbách. Možná se domnívá, že je pod ještě větším domácím tlakem k ukončení války.
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A vojenské útoky v rámci „kalibrované eskalace“ mohou mít za cíl i oslabení stále trvající americké námořní blokády. Teherán pohrozil vojenskou silou k jejímu ukončení s tím, že podle mezinárodního práva může použít jakékoli prostředky ke své sebeobraně.
Na diplomatické frontě „klid“
Eskalačním signálem je i zhoršující se situace v Hormuzském průlivu. Minulý týden v něm klesla přeprava o patnáct procent kvůli íránským útokům na obchodní lodě. Úřad Spojeného království pro námořní obchodní operace (UKMTO) uvedl, že průlivem proplulo 263 plavidel oproti 308 v týdnu předcházejícím. Počet ropných tankerů klesl o 29 na 37 a navíc bylo zaznamenáno šest útoků na tankery – čtyři v Hormuzském průlivu a dva v Perském zálivu. Celkově je intenzita lodní dopravy v Hormuzu asi o šedesát pět procent nižší než před začátkem konfliktu.
To má nepochybně vliv na udržování stále vysoké ceny ropy – nyní dosahuje okolo devadesáti dolarů za barel. Cena ovšem může kvůli eskalaci růst. To se též týká plynu, jehož vývoz, především z Kataru, je stále omezen. Vliv na vyšší ceny mohou mít i rostoucí náklady za „rizikové proplutí“.
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Britský deník The Financial Times uvedl, že náklady na pronájem tankeru k proplutí Hormuzem dosáhly historického rekordu – 1,33 milionu dolarů (téměř třicet milionů korun) denně, přičemž před konfliktem to bylo pouhých 20–50 tisíc dolarů. Přeplácena je i jeho posádka: kapitánovi je nabízen měsíční plat 100 tisíc dolarů měsíčně (obvykle je to 15 tisíc dolarů) a běžní námořníci si mohou přijít až na devět tisíc dolarů (šestinásobek jejich obvyklého platu). Jeden nejmenovaný rejdař v této souvislosti uvedl, že námořníci jsou nyní fakticky považováni za „bojové žoldnéře kvůli existujícím rizikům“.
Zároveň je patrné, že diplomatická fronta „zamrzla“. Americko-íránská jednání, ani nepřímá pomocí prostředníků, neprobíhají. Situace kolem Íránu byla středobodem pondělního washingtonského jednání amerického ministra zahraničí Marka Rubia s katarským premiérem a ministrem zahraničí šejkem Mohammedem bin Abd al Rahmánem bin Džasímem al Tháním. Katar se snaží rozhovory odblokovat, zda se to může podařit, ale dosud jasné není.
Jasné je nicméně šejkovo vyjádření, že Blízký východ novou eskalaci mezi USA a Íránem neunese…