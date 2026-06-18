Šéf Bílého domu vstoupil do války s Íránem s maximalistickými cíli: zlikvidovat jaderný program Teheránu spolu s jeho raketovými kapacitami a přeseknout íránskou podporu regionálním spojencům, především Hizballáhu a Hamásu.
Výsledek po více než třech měsících války? Íránský slib, že nepostaví jadernou bombu a povede další jednání o svém jaderném programu a příměří v Libanonu, které může Hizballáh považovat za faktické vítězství. O balistických raketách teheránského režimu se memorandum nezmiňuje. Odblokování Hormuzského průlivu je sice úspěch, je to ovšem pouhý návrat k předválečnému stavu. Byla k tomu potřeba válka?
Známý americký zahraničně politický expert Walter Russell Mead proto vynesl nad memorandem ještě vcelku milosrdný verdikt: vyhlídky na jeho naplnění jsou přinejlepším mlhavé. A jistě bude zajímavé vidět, kam se americko-íránská jednání posunou za dva měsíce, v nichž platí prodloužené příměří.
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Už teď je ale možné identifikovat několik Achillových pat, které mohou naplnění memoranda řádně zkomplikovat.
Pochyby jsou na místě
Klíčovou otázkou je, zda se Trumpově administrativě podaří vyjednat lepší a komplexnější jadernou dohodu než tu, kterou s Íránem uzavřel s mezinárodní podporou Trumpův předchůdce Barack Obama v roce 2015. Na místě jsou pochyby. Vždyť jednání o ní tehdy trvalo téměř dva roky…
Další mraky na obzoru jsou spojeny s Libanonem. Írán trvá na tom, že příměří bude vyžadovat, aby Izrael zastavil vojenskou kampaň proti Hizballáhu v Libanonu a stáhl svá vojska. A to může být velký problém, když slyšíme kategorické stanovisko izraelského ministra obrany Israela Katze: izraelské jednotky zůstanou v ‚bezpečnostních zónách‘, které Izrael v posledních třech měsících dobyl v jižním Libanonu.
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Tel Aviv se přitom v tomto ohledu nemůže spoléhat na podporu Washingtonu jako svého největšího spojence. Svědčí o tom i tlak amerického prezidenta Donalda Trumpa na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, aby v Libanonu ze své ofenzivní politiky ustoupil, i slova viceprezidenta J. D. Vance, že se zájmy USA a Izraele v blízkovýchodním regionu rozcházejí.
Může být ale řešením pro Libanon Trumpova idea o tom, že by se do bojů s Hizballáhem mohla zapojit Sýrie? Trump už o tom hovořil s „polepšeným radikálním islamistou“, syrským prezidentem Ahmadem Šarou. Co si asi o tom myslí izraelský premiér Benjamin Netanjahu?
Nastane „studený mír“?
Ale ani zdánlivě jednodušší úkol – znovuotevření Hormuzského průlivu nemusí být bez problémů. Jen jeho vyčištění od námořních min zabere dost času. A velké mezinárodní přepravní společnosti vyžadují garance, že námořní tepna je úplně bezpečná pro tranzit. Dají je Íránci i Američané?
Je chvályhodné, že Evropa plánuje námořní misi pod vedením Francie a Británie k zajištění bezpečné plavby v průlivu, čímž mohou udělat americkému prezidentovi radost, jenže jedním dechem dodávají, že může být spuštěna až po dosažení konečné americko-íránské mírové dohody.
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V každém případě i postupné otevírání jedné z nejdůležitějších námořních globálních cest ponechává spoustu prostoru pro spory a nedorozumění.
Toto může ovšem platit i pro celou etapu současného vyjednávání mezi Spojenými státy a Íránem. Nebude nakonec maximálním výsledkem, že se obě strany nějak propletou novým příměřím, aniž by se vrátily ke vzájemným ozbrojeným útokům a nastane „studený mír“?
Současnou situaci ale berme hlavně tak, že Trump vycouval z konfliktu, jehož možné vyústění špatně odhadl a za jehož pokračování by mohl zaplatit těžkou politickou cenu i u sebe doma. Když klesnou ceny benzinu a nafty na předválečnou úroveň na amerických čerpačkách, ještě možná mohou republikáni uhrát slušný výsledek v listopadových kongresových volbách.