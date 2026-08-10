Kdo nemá v Hormuzu v ruce žádné karty? A komu chybí eso?

Marek Hudema
Názor   18:00
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Profimedia.cz

Americký prezident Donald Trump rád druhým říká, jakou mají ve vyjednávání či ve válce pozici. Jeho oblíbenou frází je, že někdo nemá vůbec žádné karty, že nemůže nic dělat. Na jaře to tvrdil o Íránu a ještě před tím touto frází ponižoval Volodymyra Zelenského, jemuž tak naznačoval, že prohrává s Ruskem. Ovšem jaké karty má teď v ruce sám Trump v podivné válce s Íránem?

Trump několikrát Íránu vyhrožoval zničením a pak zase říkal, že by radši dal přednost ekonomické blokádě či dohodě. Nic z toho nevyšlo. Jaké má Trump teď možnosti? Co je jeho eso?

Jaké jsou Trumpovy možnosti

Amerika má nejsilnější armádu na světě a může bombardovat Írán velmi dlouho. Jenže to nepovede ke změně tamního režimu a současné vedení Íránu nehodlá Trumpovi ustupovat. Zejména ne v otázce obnovení provozu v průlivu a problémy jsou i s možnou kontrolou íránského jaderného programu. Co tedy může Trump dělat?

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Obsadit celý Írán by bylo těžké a časově náročné. Trump přitom chce řešení rychle, ještě před podzimními volbami ve Spojených státech. A pokud možno s co nejmenším počtem amerických obětí. Mohl by zkusit vojensky zajistit Hormuz a obsadit některé íránské ostrovy a pobřežní přístavy, jako třeba Bandar Abbás. Vojensky je to proveditelné, armáda Spojených států na to má síly, a mohlo by to alespoň částečně otevřít Hormuz.

Neznamenalo by to ale automaticky definitivní konec íránského jaderného programu, který Trump slibuje. A znamenalo by to dlouhou a krvavou okupaci částí Íránu.

Další možností je zesílená blokáda Íránu. Spojené státy mohou bombardovat přístavy i hraniční přechody, přesnou munici na to mají. Tedy pokud jim nedojde. To by režim dostalo pod tlak, postupně by mu začaly docházet zbraně. I tohle je však běh na dlouhou trať.

Eso v rukávu?

Vypadá to, že Trump nakonec nemá v ruce skoro žádné karty a podobně to prý vidí i jeho poradci a vojáci. Je tady však ještě možnost, že Trump skrývá nějaké eso v rukávu. Že někdo z jeho okolí či z armády vymyslí něco, s čím nikdo nebo málokdo počítal. Nekonvenční řešení. Mohlo by jít o nějakou sabotážní akci, která by změnila chování íránského vedení.

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Jenže co? Zabít hlavní postavy režimu by evidentně nepomohlo. Útok komand zaměřený na odstranění raket ohrožujících plavbu v Hormuzu a získání íránského jaderného materiálu by byl velmi složitý a nakonec by se zřejmě zvrhl v rozsáhlou a krvavou operaci.

Šlo by ale použít třeba taktickou nukleární bombu, zničit podzemní zařízení, kde má být íránský štěpný materiál. Trump by pak vyhlásil vítězství a stáhl se. Taktická zbraň, která by vybuchla hluboko pod zemí, by nezanechala téměř žádnou radiaci a nebyl by vidět ikonický atomový hřib. To by mohlo omezit protesty veřejnosti a politiků. I tak je to ale nakonec problematické řešení.

Nakonec to vypadá tak, že Trump nemá žádnou dobrou možnost co dělat. K tomu mu navíc docházejí zbraně a nemůže Spojené státy izolovat od dopadů uzavření Hormuzu na světové ceny ropy. Má krátkodobě doslova prázdné ruce.

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