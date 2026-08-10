Kdo nemá v Hormuzu v ruce žádné karty? A komu chybí eso?

Trump několikrát Íránu vyhrožoval zničením a pak zase říkal, že by radši dal přednost ekonomické blokádě či dohodě. Nic z toho nevyšlo. Jaké má Trump teď možnosti? Co je jeho eso?
Jaké jsou Trumpovy možnosti
Amerika má nejsilnější armádu na světě a může bombardovat Írán velmi dlouho. Jenže to nepovede ke změně tamního režimu a současné vedení Íránu nehodlá Trumpovi ustupovat. Zejména ne v otázce obnovení provozu v průlivu a problémy jsou i s možnou kontrolou íránského jaderného programu. Co tedy může Trump dělat?
Obsadit celý Írán by bylo těžké a časově náročné. Trump přitom chce řešení rychle, ještě před podzimními volbami ve Spojených státech. A pokud možno s co nejmenším počtem amerických obětí. Mohl by zkusit vojensky zajistit Hormuz a obsadit některé íránské ostrovy a pobřežní přístavy, jako třeba Bandar Abbás. Vojensky je to proveditelné, armáda Spojených států na to má síly, a mohlo by to alespoň částečně otevřít Hormuz.
Neznamenalo by to ale automaticky definitivní konec íránského jaderného programu, který Trump slibuje. A znamenalo by to dlouhou a krvavou okupaci částí Íránu.
Další možností je zesílená blokáda Íránu. Spojené státy mohou bombardovat přístavy i hraniční přechody, přesnou munici na to mají. Tedy pokud jim nedojde. To by režim dostalo pod tlak, postupně by mu začaly docházet zbraně. I tohle je však běh na dlouhou trať.
Eso v rukávu?
Vypadá to, že Trump nakonec nemá v ruce skoro žádné karty a podobně to prý vidí i jeho poradci a vojáci. Je tady však ještě možnost, že Trump skrývá nějaké eso v rukávu. Že někdo z jeho okolí či z armády vymyslí něco, s čím nikdo nebo málokdo počítal. Nekonvenční řešení. Mohlo by jít o nějakou sabotážní akci, která by změnila chování íránského vedení.
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Jenže co? Zabít hlavní postavy režimu by evidentně nepomohlo. Útok komand zaměřený na odstranění raket ohrožujících plavbu v Hormuzu a získání íránského jaderného materiálu by byl velmi složitý a nakonec by se zřejmě zvrhl v rozsáhlou a krvavou operaci.
Šlo by ale použít třeba taktickou nukleární bombu, zničit podzemní zařízení, kde má být íránský štěpný materiál. Trump by pak vyhlásil vítězství a stáhl se. Taktická zbraň, která by vybuchla hluboko pod zemí, by nezanechala téměř žádnou radiaci a nebyl by vidět ikonický atomový hřib. To by mohlo omezit protesty veřejnosti a politiků. I tak je to ale nakonec problematické řešení.
Nakonec to vypadá tak, že Trump nemá žádnou dobrou možnost co dělat. K tomu mu navíc docházejí zbraně a nemůže Spojené státy izolovat od dopadů uzavření Hormuzu na světové ceny ropy. Má krátkodobě doslova prázdné ruce.