Clinton a Epstein. Spravedlnost pro dívky, nebo cynický boj o moc?

Nově zveřejněné dokumenty k tomu nepřidávají nic zásadního, snad s výjimkou dalších inkriminujících detailů, které odhalují, jak blízký a intimní vztah Clintona k Epsteinovi a jeho kumpánce Ghislaine Maxwellové ve skutečnosti byl. Na jedné z fotografií se někdejší prezident s Maxwellovou koupe v soukromém bazénu a očividně si to užívá. Ne že by to dokládalo něco víc, než už se ví přinejmenším sedm let, ale je to přece jen zajímavý pohled pod pokličku života politických a finančních elit v dobách „konce dějin“ devadesátých let.
Co je tu nové, je přístup demokratů v Kongresu. Ti se totiž tentokrát neseběhli na obranu charismatického bývalého prezidenta, nýbrž přizvukují republikánům v tom, že Clinton musí vypovídat. Jeden demokratický kongresman se dokonce nechal slyšet, že „jediné, o co teď jde, je spravedlnost pro dívky“ a „vypovídat musí i bývalí prezidenti“. Hezké a záslužné. Chce se ale říci „příliš málo, příliš pozdě“.
Po tři dekády totiž demokraté ve Washingtonu volili ke Clintonovým přešlapům (kromě pletek s Epsteinem například slavná kauza lhaní pod přísahou ve věci Moniky Lewinské, obvinění ze sexuálního obtěžování úřednice Pauly Jonesové atd.) přesně opačný přístup. Prezidentovo predátorské chování bagatelizovali, zesměšňovali všechny, kdo na něj upozornili (včetně žen a dívek) a při každém připomenutí prezidentova problematického morálního profilu se kolem něj semkli jako skupina dobře zorganizovaných bodyguardů. U politické strany, která si jinak zakládala na moralizování a údajné obraně zájmů slabších (rasových a genderových menšin), toto jednání vždy působilo pokrytecky.
Cynismus strážců morálky
Časy se ale mění a Clintonovi už v Kongresu nemají tolik spojenců jako dřív. K moci se dere nová generace Demokratické strany a chce být slyšet. Již před lety na sebe upozornila takzvaná Četa kolem progresivní poslankyně Alexandrie Ocasio-Cortezové, která nepříliš skrytě dávala najevo, že jí demokraté Clitonovy generace – jako byla tehdejší šéfka Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová či senátor Chuck Schumer – příliš nevoní.
S prezidentem Joem Bidenem v Bílém domě – a spolu s ním se starou gardou Demokratické strany u moci – bylo ještě předčasné proti nim vystupovat otevřeně. S republikány v Bílém domě a během vnitřní krize demokratického leadershipu ale není důvod se lidí, jako jsou Clintonovi, zastávat.
Vidíme tak poměrně cynický přístup od strážců morálního dobra, kteří by ještě před pár lety drželi basu se zbytkem strany, a jakýkoli krok proti prezidentovi jistě označili za republikánskou konspirační teorii. Se spravedlností pro dívky to má společného málo, ale s vnitřním bojem demokratů o moc naopak mnoho. O Ocasio-Cortezové se například spekuluje jako o prezidentské kandidátce pro rok 2028.
Nenechme se mýlit. Z Clintonova slyšení pravděpodobně nevyplyne nic zásadně nového. Někdejší šéf Bílého domu je ve svých bezmála osmdesáti letech stále charismatický řečník. Prostředí otevřeného slyšení před kamerami mu bude vyhovovat – sám si ho ostatně vyžádal. Roli naprostého neviňátka uměl hrát, i když mu bylo o třicet let méně a stále ještě působil dojmem alfa samce. Nyní přijde jako vetchý stařík s jižanským přízvukem, kterému roli sexuálního predátora uvěří jen málokdo. I tak se ale jistě můžeme těšit na zajímavé politické divadlo.