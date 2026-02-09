Britský stín Jeffreyho Epsteina. Půda pod Starmerovýma nohama se otřásá

Zatímco jedno drama končí pod milosrdným pláštěm noci, to druhé se odehrává pod dohledem kamer, na stránkách novin a především v parlamentu. A není vůbec vyloučeno, že skončí také stěhováním. A to pro změnu z Downing Street číslo 10. Dozvuky nově zveřejněných Epsteinových e-mailů otřásají pozicí britského premiéra.
Jeho jméno nenajdeme na seznamu přátel amerického sexuálního predátora, ani se o něm nezmiňují zveřejněné e-maily. Keir Starmer udělal jinou chybu, která se mu může stát osudnou: uvěřil muži, jehož jméno na seznamech je. Dotyčným je dlouhodobě nepřehlédnutelná postava Labouristické strany Peter Mandelson nebo chcete-li Lord Mandelson. A právě toho v prosinci 2024 jmenoval Keir Starmer velvyslancem Spojeného království v USA.
Důvody, proč padla volba na něj, byly zřejmé: jeho kontakty v oblasti obchodu a politiky, které vedly až k tehdy nastupující administrativě Donalda Trumpa. V té době bylo však už známo i to, že Peter Mandelson udržoval s Epsteinem dlouhodobě přátelské styky, a to dokonce i poté, co byl Epstein poprvé odsouzen. Přesto ho premiér do důležité pozice jmenoval.
Hněv se otáčí proti ministerskému předsedovi
Ve Washingtonu se Mandelson dlouho neohřál a vloni na podzim se musel poroučet. Objevily se totiž další přitěžující informace, které vedly k tomu, že ho Keir Starmer, pod tlakem opozice i vlastních poslanců, z postu odvolal. Mandelson se bránil: „V Epsteinových domech jsem nikdy žádné dívky neviděl. Nevěděl jsem, co dělá. O jeho sexuálním životě jsem neměl tušení, jsem totiž gay.“
Mohlo se zdát, že jeho odvoláním z pozice velvyslance vše skončilo. Ovšem jen do doby, co byla zveřejněna další část Epsteinova spisu. Tam se můžeme dočíst, že Lord Mandelson v roce 2009 radil Epsteinovi, jak „mírně vyhrožovat“ britskému ministrovi financí ve věci zdanění bankovních bonusů, které v době finanční krize připravovala tehdejší labouristická vláda. Řeklo by se, rada příteli. Problém je v tom, že sám Mandelson ve stejné vládě zasedal. A to jako ministr obchodu!
Z dokumentů také vyplývá, že Epstein politikovi posílal i peníze. Stejně tak jeho manželovi. A není jasné proč. Když tyto skutečnosti vyšly najevo, Mandelson složil post ve Sněmovně lordů a vzápětí byl vyloučen z Labouristické strany.
Hněv opozice i části labouristů se stočil na Keira Starmera. Věděl, že Mandelson se stýkal s Epsteinem? Věděl. Proč ho tedy do funkce velvyslance vůbec jmenoval? Proč ho ze strany nevyloučil už na podzim, po odvolání z Washingtonu? Půda pod Starmerovýma nohama se silně otřásá. A není to poprvé.
Cynismus, arogance a pocit nadřazenosti
Když ve čtvrtek po poledni vystoupil se svým projevem, mnozí si možná mysleli, že oznámí svůj konec. Zatím se ale nedočkali. Starmer jen uvedl, že lituje jmenování Mandelsona do Washingtonu. Prý tak učinil jen proto, že ho, teď už bývalý, politik obelhal. Především se ale britský premiér omluvil obětem za to, že tolik lidí, kteří byli u moci, selhalo. A to je nejspíš to, o čem celý ten příběh Epsteina a jeho suity vypovídá. O neskonalém cynismu, aroganci a pocitu nadřazenosti mocných a bohatých.
Jak jinak vysvětlit, proč lidé jako šéf britské společnosti Virgin Richard Branson, filozof Noam Chomsky, podnikatel Steve Bannon, velvyslanec Mandelson nebo Andrew Mountbatten-Windsor pomáhali Epsteinovi sexuální zločiny na nezletilých zlehčovat a zatajovat. Proč mu až do konce nabízely strategické rady, mediální školení nebo alespoň přátelskou solidaritu.
Ať už tuto kauzu Keir Starmer ustojí nebo ne, je alespoň prvním, kdo to řekl nahlas. I když jen potichu a nezřetelně. Peter Mandelson, který krizi vyvolal, jak řekl, žádnou vinu necítí.