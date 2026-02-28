Epstein, Vávra a lidé v pozadí. Proč je třeba čísti Freuda?

Petr Kamberský
Chlívek   12:00
Západním světem, zejména tedy Spojenými státy a Spojeným královstvím, hýbou dokumenty nashromážděné během vyšetřování amerického finančníka Jeffreyho Epsteina. Částí Česka hýbe odchod asi nejznámějšího českého herního vývojáře Dana Vávry ze studia Warhorse. Oba naprosto odlišné příběhy však mají podobné hlubinné pozadí.
Jeffrey Epstein na snímku z roku 2008.

Jeffrey Epstein na snímku z roku 2008. | foto: Profimedia.cz

Americký finančník a sexuální delikvent Jeffrey Epstein.
Videoherní designér Daniel Vávra během debaty KVIFF Talk v Císařských lázních...
Stačilo by jen číst sto let staré knížky jednoho lékaře, který se narodil u nás na Moravě.

Existuje taková zvláštní, velmi bídná historická epocha, kdy neexistoval ani Chlívek, ani jeho autor. V těch časech vzniklo v Činoherním klubu díky autorské dvojici Petr Skoumal – Jan Vodňanský představení s názvem S úsměvem idiota, o pár let později se jej podařilo vydat jako stejnojmennou gramofonovou desku.

S úsměvem idiota – proslulé pásmo bavičů Jana Vodňanského (vpravo) a Petra Skoumala (vlevo), když si v květnu 2014 připomínali 45 let, které uplynuly od jejich působení v pražském Činoherním klubu. Pozvali si i svého někdejšího bubeníka Jiřího Slívu (v pozadí za stolem), který s nimi tehdy rok hrál. FOTO ČTK

A tak se i k děcku vyrůstajícímu v tupé normalizaci dostaly skrze starý gramofon neuvěřitelné nápady, hříčky, básničky a písničky, z nichž mu obzvláště jedna nedávala spát.

Jmenovala se Freude, Freude, Freude a měla pouhé dva verše:

Freude, Freude, Freude,
Vždycky na tě dojde.

Děcko v první třídě základní školy bylo zmatené, ani rodičovské odpovědi moc nepomáhaly. Přitom většina ostatních písniček a říkaček byla tak vtipná, tak nádherná!

Básnička o jakémsi Freudovi, recitována svým autorem Petrem Skoumalem, trvala i s nadpisem a smíchem publika pouhých sedmnáct vteřin, navíc celou desku uzavírala.

Chlívek

Chlívek je autorský podčárník, vycházející v Lidových novinách od roku 2010, který najdete každý týden i na těchto stránkách. Jeho autor Petr Kamberský v hybridním mixu er-formy a ich-formy popisuje své myšlenky slovy, které se nehodí pro korektní redakční komentář.

Co chtěl těmi verši autor říci? A proč se celé divadlo tak směje?

Dnes už děcko vyrostlo, pomalu se blíží penzijnímu věku a dílem Sigmunda Freuda se během střední a vysoké školy fascinovaně prokousávalo. A tak si ani dnes, během čtení zpráv o americkém finančníkovi Jeffreym Epsteinovi i českém herním vývojáři Danielu Vávrovi, nemůže nevzpomenout na slavného rakouského, byť v moravském Příboře narozeného psychiatra. A zejména na dvě z jeho knih: Tři úvahy o sexuální teorii z roku 1905 a Totem a tabu z roku 1913.

Epstein, libido a moc

Dnes je libido zavedený pojem používaný běžně i v televizní reklamě a ne každý ví, že toto latinské slovo naplnil dnešním obsahem na přelomu devatenáctého a dvacátého století právě Freud. Dnes v běžné komunikaci znamená libido sexuální apetit; u Freuda a v celé psychoanalytické psychologii jde o mnohem komplexnější pojem.

Nicméně „skandální“ Freud byl první, kdo ve vědě akceptoval, že sexuální pud a touha po dosažení slasti jsou motorem, jenž lidské bytosti žene vpřed – dokonce i v dětském věku nevinnosti – a jsou nepřímým zdrojem veškeré lidské kultury.

Příběh Jeffreyho Epsteina a všech jeho kumpánů je fascinující nejen svou neuvěřitelnou šíří a často neskutečným pokrytectvím, ale zejména příkladem, jak libido (v onom užším, pudovém pojetí) řídí kroky premiérů, princezen, královských bratrů, předsedů Nobelova výboru, diplomatů i globálních byznysových špiček. Síla Epsteinovy sítě jistě vycházela z touhy mnohých dostat se mezi vlivné „hráče“ nejen v ryze sexuálním toužení – ale to všechno je dílem libida a jeho puzení ke slasti.

Je třeba zabít Praotce

Úplně jiný příběh, v němž se sex, zneužívání mladých dívek a nic podobného neobjevují ani náznakem. Ale libido samozřejmě ano.

Světovou videoherní komunitu i česká mainstreamová média zaujala zpráva, že Daniel Vávra, autor světoznámých her jako Mafia nebo Kingdom Come Deliverance, už není kreativním ředitelem studia Warhorse. Studia, která založil, vybudoval a svým urputným zaujetím dostal tam, kde dnes je: jen loni utržilo přes miliardu dolarů a třeba časopis a web PC Gamer označil Kingdom Come Deliverance 2 za nejlepší videohru loňského roku. Studio jeho odchod oznámilo skrze server CzechCrunch vlastně jako dobrou zprávu: Vávra prý rozhodně nebyl odsunut, jen se chtěl kariérně posunout a chystá skutečný velkofilm podle herní předlohy.

Ačkoli zaměstnanci firmy mají striktní zákaz se k věci jakkoli vyjadřovat, přece jen se dílky pomalu skládají do celkového obrázku, třeba i z vyjádření lidí, kteří s Vávrou dříve spolupracovali. Přečtěte si za všechny možné reakce slova Davida Šemíka, vývojáře mimořádně oceňovaného studia Amanita Design a zároveň radního Státního fondu audiovize:

„S Danem jsem strávil v kanceláři několik let na M1 (první díl následné série zvané Mafia - pozn. red.), a velkou část hry jsem pod jeho taktovkou dával dohromady. Byla to jedna velká dopaminová jízda z toho, co vznikalo, protkaná noční můrou ze společné pracovní interakce. (...) Pusťte si film Whiplash a uvidíte, co to ve vás zanechá. Už nikdy bych nic podobného nechtěl ve svém životě zažít, ale současně proto byla Mafie 1 taková, jaká byla, a mně změnila život.“ V mimořádně stručné zkratce: pod takovým šéfem fakt nechcete pracovat, ale zároveň bez jeho nasazení, urputnosti a svým způsobem maniakálnosti (snad se osobitý vývojář neurazí) by nevznikly světové hity jako Mafia či Kingdom Come Deliverance.

Daniel Vávra FOTO MAFRA – Anna Kristová

A teď k tomu Freudovi. Knížka Totem a tabu s podtitulem O podobnostech v duševním životě divocha a neurotika je soubor čtyř navazujících esejů, původně vycházejících ve Freudově časopise Imago. Jde o fascinující úvahy na pomezí sociální antropologie, religionistiky, archeologie, psychiatrie a psychoanalýzy, v nichž Freud nabízí výklad a význam totemových (nedotknutelných) zvířat, konceptu tabu, psychosociálního vývoje mláděte druhu Homo sapiens sapiens – a nakonec i psychologickou a v nějaké historické chvíli snad i antropologickou potřebu zbavit se otce.

Eliminaci Dana Vávry těžko chápat nějak jinak: byl tím, kdo koncept Warhorse Studio vymyslel, byl autorem kreativní vize obou her Kingdom Come Deliverance (1 a 2), ale v jistou chvíli se stal pro další fungování firmy přítěží. Ocitujme jen jednu větu ze závěru Freudova díla: „Pokud praotcův útlak trval, byly nepřátelské city vůči němu oprávněné a lítost nad nimi musela počkat na jiný čas.“ Jinak řečeno: jeho synové neměli jinou možnost. Bylo třeba zabít Praotce. Bylo nutné odstranit otce zakladatele Vávru.

Freude, Freude, Freude…

