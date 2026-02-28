Epstein, Vávra a lidé v pozadí. Proč je třeba čísti Freuda?

Stačilo by jen číst sto let staré knížky jednoho lékaře, který se narodil u nás na Moravě.
Existuje taková zvláštní, velmi bídná historická epocha, kdy neexistoval ani Chlívek, ani jeho autor. V těch časech vzniklo v Činoherním klubu díky autorské dvojici Petr Skoumal – Jan Vodňanský představení s názvem S úsměvem idiota, o pár let později se jej podařilo vydat jako stejnojmennou gramofonovou desku.
S úsměvem idiota – proslulé pásmo bavičů Jana Vodňanského (vpravo) a Petra Skoumala (vlevo), když si v květnu 2014 připomínali 45 let, které uplynuly od jejich působení v pražském Činoherním klubu. Pozvali si i svého někdejšího bubeníka Jiřího Slívu (v pozadí za stolem), který s nimi tehdy rok hrál. FOTO ČTK
A tak se i k děcku vyrůstajícímu v tupé normalizaci dostaly skrze starý gramofon neuvěřitelné nápady, hříčky, básničky a písničky, z nichž mu obzvláště jedna nedávala spát.
Jmenovala se Freude, Freude, Freude a měla pouhé dva verše:
Freude, Freude, Freude,
Vždycky na tě dojde.
Děcko v první třídě základní školy bylo zmatené, ani rodičovské odpovědi moc nepomáhaly. Přitom většina ostatních písniček a říkaček byla tak vtipná, tak nádherná!
Básnička o jakémsi Freudovi, recitována svým autorem Petrem Skoumalem, trvala i s nadpisem a smíchem publika pouhých sedmnáct vteřin, navíc celou desku uzavírala.
Chlívek
Chlívek je autorský podčárník, vycházející v Lidových novinách od roku 2010, který najdete každý týden i na těchto stránkách. Jeho autor Petr Kamberský v hybridním mixu er-formy a ich-formy popisuje své myšlenky slovy, které se nehodí pro korektní redakční komentář.
Co chtěl těmi verši autor říci? A proč se celé divadlo tak směje?
Dnes už děcko vyrostlo, pomalu se blíží penzijnímu věku a dílem Sigmunda Freuda se během střední a vysoké školy fascinovaně prokousávalo. A tak si ani dnes, během čtení zpráv o americkém finančníkovi Jeffreym Epsteinovi i českém herním vývojáři Danielu Vávrovi, nemůže nevzpomenout na slavného rakouského, byť v moravském Příboře narozeného psychiatra. A zejména na dvě z jeho knih: Tři úvahy o sexuální teorii z roku 1905 a Totem a tabu z roku 1913.
Epstein, libido a moc
Dnes je libido zavedený pojem používaný běžně i v televizní reklamě a ne každý ví, že toto latinské slovo naplnil dnešním obsahem na přelomu devatenáctého a dvacátého století právě Freud. Dnes v běžné komunikaci znamená libido sexuální apetit; u Freuda a v celé psychoanalytické psychologii jde o mnohem komplexnější pojem.
|
„Vybavený jako kůň.“ Clinton ve spojení s Epsteinem tvrdí, že nic špatného neudělal
Nicméně „skandální“ Freud byl první, kdo ve vědě akceptoval, že sexuální pud a touha po dosažení slasti jsou motorem, jenž lidské bytosti žene vpřed – dokonce i v dětském věku nevinnosti – a jsou nepřímým zdrojem veškeré lidské kultury.
Příběh Jeffreyho Epsteina a všech jeho kumpánů je fascinující nejen svou neuvěřitelnou šíří a často neskutečným pokrytectvím, ale zejména příkladem, jak libido (v onom užším, pudovém pojetí) řídí kroky premiérů, princezen, královských bratrů, předsedů Nobelova výboru, diplomatů i globálních byznysových špiček. Síla Epsteinovy sítě jistě vycházela z touhy mnohých dostat se mezi vlivné „hráče“ nejen v ryze sexuálním toužení – ale to všechno je dílem libida a jeho puzení ke slasti.
|
Epstein toužil vidět Putina, lovil Ukrajinky. Spisy odhalují zvrácené vazby na východ
Je třeba zabít Praotce
Úplně jiný příběh, v němž se sex, zneužívání mladých dívek a nic podobného neobjevují ani náznakem. Ale libido samozřejmě ano.
Světovou videoherní komunitu i česká mainstreamová média zaujala zpráva, že Daniel Vávra, autor světoznámých her jako Mafia nebo Kingdom Come Deliverance, už není kreativním ředitelem studia Warhorse. Studia, která založil, vybudoval a svým urputným zaujetím dostal tam, kde dnes je: jen loni utržilo přes miliardu dolarů a třeba časopis a web PC Gamer označil Kingdom Come Deliverance 2 za nejlepší videohru loňského roku. Studio jeho odchod oznámilo skrze server CzechCrunch vlastně jako dobrou zprávu: Vávra prý rozhodně nebyl odsunut, jen se chtěl kariérně posunout a chystá skutečný velkofilm podle herní předlohy.
|
Proč už Daniel Vávra nedělá na další hře? Je to naprosté psycho, říká
Ačkoli zaměstnanci firmy mají striktní zákaz se k věci jakkoli vyjadřovat, přece jen se dílky pomalu skládají do celkového obrázku, třeba i z vyjádření lidí, kteří s Vávrou dříve spolupracovali. Přečtěte si za všechny možné reakce slova Davida Šemíka, vývojáře mimořádně oceňovaného studia Amanita Design a zároveň radního Státního fondu audiovize:
„S Danem jsem strávil v kanceláři několik let na M1 (první díl následné série zvané Mafia - pozn. red.), a velkou část hry jsem pod jeho taktovkou dával dohromady. Byla to jedna velká dopaminová jízda z toho, co vznikalo, protkaná noční můrou ze společné pracovní interakce. (...) Pusťte si film Whiplash a uvidíte, co to ve vás zanechá. Už nikdy bych nic podobného nechtěl ve svém životě zažít, ale současně proto byla Mafie 1 taková, jaká byla, a mně změnila život.“ V mimořádně stručné zkratce: pod takovým šéfem fakt nechcete pracovat, ale zároveň bez jeho nasazení, urputnosti a svým způsobem maniakálnosti (snad se osobitý vývojář neurazí) by nevznikly světové hity jako Mafia či Kingdom Come Deliverance.
A teď k tomu Freudovi. Knížka Totem a tabu s podtitulem O podobnostech v duševním životě divocha a neurotika je soubor čtyř navazujících esejů, původně vycházejících ve Freudově časopise Imago. Jde o fascinující úvahy na pomezí sociální antropologie, religionistiky, archeologie, psychiatrie a psychoanalýzy, v nichž Freud nabízí výklad a význam totemových (nedotknutelných) zvířat, konceptu tabu, psychosociálního vývoje mláděte druhu Homo sapiens sapiens – a nakonec i psychologickou a v nějaké historické chvíli snad i antropologickou potřebu zbavit se otce.
Eliminaci Dana Vávry těžko chápat nějak jinak: byl tím, kdo koncept Warhorse Studio vymyslel, byl autorem kreativní vize obou her Kingdom Come Deliverance (1 a 2), ale v jistou chvíli se stal pro další fungování firmy přítěží. Ocitujme jen jednu větu ze závěru Freudova díla: „Pokud praotcův útlak trval, byly nepřátelské city vůči němu oprávněné a lítost nad nimi musela počkat na jiný čas.“ Jinak řečeno: jeho synové neměli jinou možnost. Bylo třeba zabít Praotce. Bylo nutné odstranit otce zakladatele Vávru.
Freude, Freude, Freude…