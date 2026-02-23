Sezame, otevři se. Kde leží hranice odtajňování

Aspoň na chvíli.
V listopadu to byly Epstein Papers. Těžko si představit výživnější sousto! Tři miliony stran, dva tisíce videí a 180 tisíc fotografií. Neklid zavládl mezi elitami. Skoro to vypadá, jako že v materiálech je každý, kdo vyšplhal po společenském žebříčku dost vysoko. Představujeme si, jak se v Aman Club a v Matignon nebo Annabel´s setkávají gentlemani s poněkud pohaslým leskem klop smokingů. Kolikrát figuruješ? zní polohlasně položená otázka. Netřeba se ptát, kde figuruje oslovený potentát. Tazatel i tázaný moc dobře vědí, o čem je řeč.
Epstein Papers, to jsou globální Cibulkovy seznamy nové doby. S uspokojením můžeme konstatovat, že obsahují i českou stopu a vyšetřuje ji dokonce i naše policie. Máme rádi českou stopu, i v Epstein Papers. S trpkostí vnímáme, že Slováci jsou zase lepší. Jejich média máchají svého prezidenta a eurokomisaře a nám nezbývá než závistivě vzhlížet!
|
Bafuňářská úzkoprsost vs. nedotknutelnost pravidel. Příběh jednoho protestu
Neskončilo to s Epstein Papers. V další vlně odtajňování vyřkne Trump svoje Sezame, otevři se a odtajní dokumenty týkající se UFO, Mimozemšťanů a dalších dosud tutlaných skutečností. Vyprovokoval ho Barack Obama. Bývalý prezident se na veřejnosti zmínil o tom, že podle jeho názoru je vesmír tak veliký, že v něm prostě někde musí být inteligentní život. Jenže je tak veliký, že cestování je vyloučené. Což je vcelku obecně sdílený pohled na věc. Nicméně, ujal se mem „Obama věří na Mimoplanetníky“ a žárlivý Trump musel vytáhnout z rukávu svoji kartu, aby Obamův trumf přebil.
Odtajnění sotva přinese něco nového. Americké letectvo zveřejnilo svoje UFO složky už v roce 1975 a od té doby se odtajňovalo mnohokrát, naposledy v roce 2024. Věru že nepatřím k těm, kdo čekají něco nového. Nicméně svoji poťouchlou teorii přece jen mám.
Umělá inteligence se rychle rozvíjí a spěje k singularitě. To je bod, kdy lidé nad ní ztratí kontrolu, začne fungovat samostatně, bude rozvíjet sama sebe a autonomně si zvolí cíle svého počínání. Představuju si, že AI začne samostatně bádat a dospěje k průlomovým výsledkům. Něco zveřejní, ale něco si nechá pro sebe, před lidmi to utají. Věda je příliš vážná věc, než aby se přenechala vědcům, řekne si. Co za jejími zamčenými dveřmi bude? Například navázání styků s mimozemskými civilizacemi.
Tohle tajemství žádný Trump neprolomí. Opravdu inteligentní umělá inteligence moc dobře chápe pravidlo, že sirky nepatří dětem do ruky.