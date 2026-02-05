Putina i Trumpa válcuje Epstein. Není fascinace mrtvým padouchem součástí slabin Západu?

Zbyněk Petráček
Komentář
Když se řekne klišé, každý ví, že je to něco, čeho se máme vyvarovat. Ale marná sláva, klišé často odrážejí skutečnost. Třeba ten starý vtípek. Otevřu noviny, Lenin. Otevřu televizi, Lenin. Bojím se otevřít konzervu. Že je to ryzí klišé a ptákovina? Ne až tak úplně.
Jeffrey Epstein na snímku z roku 2008.

Jeffrey Epstein na snímku z roku 2008. | foto: Profimedia.cz

Takzvané Epsteinovy spisy týkající se amerického finančníka a sexuálního...
Americký finančník a sexuální delikvent Jeffrey Epstein.
Budoucí norská královna Mette-Marit udržovala úzké vztahy s americkým sexuálním...
Oběti Jeffreyho Epsteina se sešly ve Washingtonu, aby se setkaly s...
22 fotografií

V roli dávného nebožtíka Lenina se nyní ocitá mnohem mladší nebožtík Jeffrey Epstein. I pro něj totiž platí: Otevřu noviny (či spíše zpravodajský web), Epstein. Otevřu televizi, Epstein. Bojím se otevřít konzervu.

Snad nikdo se nepokouší Epsteina (1953–2019), soudně usvědčeného kuplíře a pedofila, jenž zemřel ve vězení, obhajovat. Patřil do kategorie, jíž se slangově odedávna říká „prasečkář“. Staral se o přísun „mladého masa“ (hnusný výraz, ale do světa „prasečkářů“ patří) těm, kteří na to měli. Úspěšně navazoval vztahy s těmi, jejichž celebritnost pomáhala kšeftu. Aby se byznys točil.

Byl to případ zajímavý pro branži kriminalistickou i justiční. Ale teď, kdy se zveřejňuje stále více dokumentů a detailů z Epsteinových kontaktů, je z toho případ společenský, ba politický.

Je to věc samozřejmě sezonní, která dříve či později pomine. Tak jako případ hollywoodského Harveyho Weinsteina, jiného „prasečkáře“, jenž skončil ve vězení, ale především pomohl rozjet hnutí Me Too. Tím překročil úzce kriminální rozměr celé věci a udělal z něj (přesněji řečeno jiní udělali) cosi jako kulturní revoluci.

Budoucí norská královna měla úzké vztahy s Epsteinem. Psala mu, že je okouzlující

I z Epsteina – zdůrazněme z již nebožtíka Epsteina – se dnes stává daleko širší fenomén než jen kriminální či přízemně společenský (řekněme bulvární). V těchto dnech a týdnech je Epstein, alespoň v politice a médiích, pasován na největšího padoucha současnosti.

Nebyl to jen „zločin kontaktem“?

Pro ilustraci pár titulků ze seriózních novin či webů. Velká Británie a Epsteinova akta. „Kníže temnot“ se stává nebezpečím pro premiéra Starmera (Der Spiegel). Zvrácená princezna, znásilnění a kokain. Norská monarchie se otřásá v základech (iDNES.cz).

Ano, vycházejí najevo věci, které nelze zametat pod koberec a jejichž dopady míří daleko za hranice USA. V Británii jde například o to, že Epstein se v roce 2010 předem dozvěděl, že EU zachrání euro pomocí obřího balíku peněz, což mu jako byznysmenovi pomohlo. A kdo že mu to v mailu napsal? Peter Mandelson, člen tehdejší britské vlády. Dnes se kaje, mluví o naivitě či o „mistru manipulace“ Epsteinovi. Ale na parlamentní křeslo už rezignoval. Der Spiegel to shrnuje: „Epsteinova akta jsou něčím více než archivem zneužívání. Jsou zátěžovým testem pro politický systém a premiéra.“

Epstein vyžadoval školní průkazy, aby měl jistotu, že dívky jsou nezletilé, říká oběť

Podobně Norsko. Na korunní princeznu Mette-Marit Norskou – jejíž syn je nota bene souzen za držení kokainu a znásilnění – vyšlo najevo, že si s Epsteinem korespondovala. Lze z toho dělat závěry, že se jí uzavřela cesta na trůn? Zatím asi ne, byť svědectví bude přibývat, když i bývalý prezident Bill Clinton změnil názor a prohlásil, že bude svědčit.

Může se ukázat, že svědectví se mnohdy týkají toho, čemu se říká „zločin kontaktem“. Tedy že někdo se shodou okolností ocitl tam, kde byl zároveň někdo s nálepkou „fuj, fuj“. Před lety to popsal německý novinář Jan Fleischhauer, když čelil výčitce, že byl na večírku s jakýmsi identitářem: „Profese žurnalisty vyžaduje kontakty na nekonformisty zprava i zleva. Přátelím se s lidmi s profesemi, o jakých mnozí nedokážou promluvit, aniž by se červenali.“ Jenže veřejné osoby v politice mají smůlu, pro ně presumpce neviny neplatí.

Když největším padouchem je nebožtík

Ale byť toto vše odezní, tak jako odezněla vlna Me Too, cosi obecnějšího se rýsuje už teď.

Epstein Lajčákovi nabízel mladé dívky. Plánovali také schůzku Fica s Bannonem

V prostředí západních společností je z Epsteina nový zloduch všech zloduchů, strůjce hrozeb. Náhle jako by vyčpělo, že ještě nedávno padaly výstrahy, že – „díky“ Putinovi a Trumpovi – čelí svět největší hrozbě od druhé světové války. Nebožtík Epstein společensky a mediálně převálcoval hrozbu Putina v roli největšího světového padoucha. I Trumpa, jenž Putinovi zdatně sekundoval. Převálcoval též hrozbu „konce světa“, rozuměj klimatické katastrofy.

Odkud se ta fascinace Epsteinem, již zesnulým americkým padouchem, bere? To není otázka pro kriminalisty ani pro právníky, ale spíše pro psychology či sociology. Nebo že by to byla – podle dosavadního narativu – cílená akce Moskvy? Aby odvedla pozornost jinam? Ale kdež, to je jen legrace.

Zatím to vypadá spíše tak, že tato fascinace patří ke slabinám Západu a jeho společností. Ale i tak z ní musí mít Moskva i Peking radost.

Vstoupit do diskuse

Komentář

Putina i Trumpa válcuje Epstein. Není fascinace mrtvým padouchem součástí slabin Západu?

Jeffrey Epstein na snímku z roku 2008.

Ve válce padlo kolem 55 tisíc ukrajinských vojáku, řada se pohřešuje, uvedl Zelenskyj

Vyjednavači Rustem Umerov and Andrij Hnatov seznámili ukrajinského prezidenta...

Výhra na závěr. Basketbalistky USK Praha postupují v Eurolize ze třetího místa

Valeriane Ayayiová z USK Praha zakončuje v zápase Euroligy proti Flammes Carolo.

Na olympiádě se uvedli první Češi. Curleři Zelingrová a Chabičovský podlehli Kanadě

Český curler Vít Chabičovský během prvního klání na olympiádě.

Na olympiádu bude Nečas fit, tvrdí trenér. Colorado se bez něj ale musí ještě obejít

Martin Nečas a Nathan MacKinnon. Společně dali za Colorado už spoustu gólů. Na...

Trump stáhne 700 agentů ICE z Minnesoty, tisíce jich mají nadále zůstat

Tom Homan, poradce Bílého domu pro otázky hranic, pořádá tiskovou konferenci ve...

Argentina chce vyslechnout exprezidenta Madura. Požádala USA o jeho vydání

Soudní kresba zachycující Nicoláse Madura u soudu v New Yorku (5. ledna 2026)

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Olympijské kruhy v Cortině rok před startem her

Vláda ustála hlasování o nedůvěře, nikdo z Babišovy koalice opozici nepomohl

Mimořádná schůze Poslanecké sněmovny k vyslovení nedůvěry vládě. Na snímku...

Poslední slovo

Ústavní soud? Boží soud! Když je Ústava na českou politiku krátká…

Jaroslav Veis

Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust
Vitamíny v každodenní stravě batolat: Jak podpořit správný vývoj už od prvních soust

Batolecí věk je obdobím rychlého růstu. Pestrý a vyvážený jídelníček pomáhá dětem získat dostatek vitamínů potřebných pro správný vývoj, zatímco...

Fyzik Hawking v intimním vztahu s dívkou? Spisy o Epsteinovi přinesly další jméno

Fotografie z fyzikální konference z roku 2006 na nedalekém ostrově, kterou...

Za pokus o atentát na Trumpa na golfu na Floridě dostal muž doživotí

Ryan Wesley Routh, který se v neděli 15. září 2024 pokusil spáchat atentát na...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.