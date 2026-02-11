Epsteina bylo možné zastavit. Vinni jsou i ti, kteří se „jen“ dívali vedle

Sex byl jen jednou z jeho měn. Skandál se rozlévá od amerických politiků až po evropské královské dvory. Média řeší, kdo si s Epsteinem psal, kdo s ním létal a kdo se s ním fotil. Teprve až na konci přichází otázka, kdo se skutečně podílel na zneužívání žen a dívek. A už vůbec se neřeší to, kdo ho mohl zastavit a neudělal to.
Epstein měl neuvěřitelný talent předstírat téměř cokoliv, lhát tak, že to bylo naprosto hodnověrné a nevzbuzoval žádné pochyby, navazovat lehce kontakty a okouzlovat lidi, zejména ženy. Jeho partnerky ho zbožňovaly a pomáhaly mu i poté, co je opustil.
Pomáhaly mu s penězi, kontakty a zřejmě – ale to je těžké dokázat – i s jeho podvody. Zároveň Epstein slídil po ženách a nakonec byl obviněn v roce 2005 ze sexuálního obtěžování dítěte. Už dávno před tím zřejmě došlo k dalším obviněním, které ovšem skončily finančním vyrovnáním s rodinou oběti. Nikdo Epsteina nezastavil, i když mnozí mohli a později toho litovali.
Asi nikdo nechtěl být za pitomce
Už své první zaměstnání v bankovnictví v bance Bear Stearns získal Epstein částečně podvodem. Uvedl, že má dvě vysoké školy. Neměl ani jednu. V bance nad tím nakonec mávli rukou. Pak zneužil peníze banky. I to mu tolerovali. Narazil, až kdy použil výhody banky pro soukromý obchod své přítelkyně a porušil federální předpisy pro obchodníky na burze. I z toho by vyšel jen s mírným trestem, ale raději sám odešel s prásknutím dveří. Nic se mu nestalo, i když jiní by za to byli obviněni a dostali minimálně tučnou pokutu.
Bývalí kolegové ho nakonec téměř litovali, on sám s nimi měl stále dobré vztahy a dokonce zneužíval jméno banky Bear Stearns pro své obchody. Nikdo nezasáhl. Dalšího svého mentora okradl, ale ten si opět nestěžoval na policii. A tak to jelo dál. Epstein si vymýšlel, co všechno údajně dělá, spravoval peníze několika bohatých lidí, které okradl, dělal pochybné kšefty na burze na hraně zákona. Zase si nikdo si nestěžoval. Napadal ženy, ale přesto si žádná nestěžovala. Šlo ho opět zastavit, ale nikdo to neudělal. Ani neupozornil své známé.
Zřejmě k tomu přispělo to, že málokdo chtěl vypadat jako „pitomec“, který naletěl. A také to, že americký právní systém nepožaduje podání trestního oznámení a umožňuje mimosoudní finanční vyrovnání. Epstein rozšiřoval své kruhy. Od jednoho význačného člověka se Epstein dostával k druhému, o každém tvrdil, že ho zná či pro něj spravuje peníze a domáhal se investičních obchodů a správy peněz. Nakonec měl ve svém bytě na krbové římse nejen fotografie s Clintonem, Trumpem, ale třeba také s papežem Janem Pavlem II. nebo Mickem Jaggerem.
Šéf veřejného domu, pasák i zákazník v jednom
Epstein nakonec podnikal v tom, jak se vyhnout daním. Mimochodem, jeho „sexuální ostrov“ je možná spíš takový vedlejší produkt toho, že obcházel placení daní pro sebe i další prostřednictvím offshorových firem na Amerických Panenských ostrovech. Sexuální podnik, kde zneužíval mladistvé a děti, si založil kvůli sobě.
On byl šéfem veřejného domu, hlavním pasákem i hlavním a nejdůležitějším zákazníkem. Poskytování svých sexuálních obětí známým bylo spíše jakýmsi vedlejším produktem, čehož pak využil k vydírání mocných a bohatých.
Nicméně ani vina těch, kteří se přímo Epsteinovy trestné činnosti nezúčastnili, není o nic menší. Oni totiž věděli nebo minimálně tušili, co je Epstein za člověka, a nezastavili ho. A když konečně vyšlo najevo, co dělá, různě ho omlouvali s tím, že to je „hon na čarodějnice“, nebo že to není tak hrozné. Epstein byl logickým produktem světa, kde reputace má větší cenu než pravda a kde když pravda vyjde najevo, poškodí i ty, kteří třeba opravdu byli nevinní.