Slavný historik Niall Ferguson má jiný názor. Ve své eseji pro server Bloomberg píše, že globální trendy mu starost nedělají. Oproti 70. či 80. letům je svět stále řádově demokratičtější. Dnes je na světě zhruba 57 procent demokratických zemí, v polovině 70. let to bylo jen 25 procent. V demokraciích se dnes produkuje 70 procent světového HDP. Jestli je něco znepokojivé, tak to není stav světové demokracie, ale stav americké demokracie.