Prázdná bublina jménem Epstein. Americký Kongres by se měl zabývat reálnými problémy

Špinavé prádlo se nachází v takzvaných „Epsteinových složkách“, které teď s očividnými politickými záměry houfně zveřejňují demokraté i republikáni.
Nemáme co skrývat. Trump vyzval republikány ke zveřejnění Epsteinových spisů
Zatímco demokraté si od toho slibují politické body v boji proti vládnoucímu prezidentovi Donaldu Trumpovi, republikáni chtějí stočit pozornost na celou řadu demokratických politiků či zpřátelených VIP, kteří se s Epsteinem velmi přátelsky stýkali.
Co ve složkách ale opravdu je? Drtivá většina z nich obsahuje slovní a morální balast, který je jistě trapný pro mnoho slavných lidí včetně prezidentů Billa Clintona, Donalda Trumpa, britského prince Andrewa, herců Kevina Spaceyho a dalších, na reálnou obžalobu je to ale zoufale málo.
Trump chce vyšetřit vazby demokratů na Epsteina, zaměří se i na Clintona
Předně proto, že se jedná o plácání psychicky nemocného člověka, kterému očividně teče do bot (Epstein byl poprvé vyšetřován už v roce 2005, do vězení nastoupil v roce 2008, pak znovu v roce 2019) a chce před celým světem vypadat jako někdo, kdo má v kapse všechny mocné celého světa a jediným mávnutím proutku je může připravit o jejich postavení.
Tisíckrát přehrabaná břečka
Přesně takové velikášské plácání obsahují i nejnovější „dokumenty“, které byly zveřejněny americkými liberálními médii a následně kontrovány ze strany republikánů. V jednom z nich je například skutečně zmíněn Donald Trump ve spojitosti s nedávno zesnulou Virginií Giuffreovou, kterou měl Epstein používat primárně jako nezletilou milenku pro britského prince Andrewa.
Nepíše se tam však nic kromě toho, že s ní Trump „strávil mnoho hodin“ u Epsteina doma – stejně jako všichni, kteří tehdy k Epsteinovi chodili, poněvadž tam dotyčná bydlela.
Sněmovna reprezentantů i Senát schválily zákon, aby se zveřejnily Epsteinovy spisy
Samotná Giuffreová, která minulý rok spáchala sebevraždu, se k věci poměrně obsáhle vyjádřila před soudem už v roce 2016, kde pod přísahou řekla, že s ní Trump flirtoval, ale nijak se nepodílel (na rozdíl od jiných) na sexuálních aktivitách, které se u Epsteina odehrávaly.
Výsledek? Celá věc je prázdná bublina, ze které už se víc vyždímat nedá. Jedinou obětí je zatím demokrat Larry Summers, který sloužil v administrativách Billa Clintona i Baracka Obamy, a i dlouho poté si přes pozici profesora na Harvardově univerzitě udržoval značný politický a společenský vliv. V úterý se za své pletky s Epsteinem omluvil, na Harvardu však hodlá učit dál. Tolik k reálným dopadům.
Epstein nabízel Rusům rady, jak na Trumpa. Demokraté chtějí zveřejnit všechny spisy
Kdo nejvíc trpí, je americký občan. Místo toho, aby se zákonodárci snažili prosazovat legislativu, která usnadní život pracujícím Američanům, snaží se jeden na druhého vytáhnout další „kompro“ z tisíckrát přehrabané břečky jménem Epstein. Těžko říct, co to je, ale rozhodně to není vládnutí „by the people, for the people“, o kterém kdysi mluvil Abraham Lincoln.