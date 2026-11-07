Průzkumy před volebními místnostmi zachytily v podstatě totéž co při volbách v roce 2024. Lidé se rozhodovali spíš podle vlastních materiálních zájmů než podle politické ideologie. Za hospodářské potíže tentokrát voliči viní republikány, obdobně jako před dvěma lety demokraty. Právě v tom se skrývá varování, kterému by Demokratická strana měla věnovat pozornost.
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Demokraté budou příští dva roky, až do dalších prezidentských voleb, ovládat zákonodárnou moc. Kdo něco řídí, snáz se stane terčem výčitek. Pokud demokraté nedokážou zlepšit stav ekonomiky, a nebude zřetelně vidět, že je to jejich zásluha, nemají nijak zaručeno, že si zákonodárnou moc udrží nebo v roce 2028 získají Bílý dům. Trump může z politického kalkulu demokratické zákony a řešení blokovat a podkopávat. Může přitom opakovat, že za chybějící pokrok mohou demokraté, jejichž „ideologický extremismus“ znemožňuje jakýkoli kompromis. Pokud voliči tomuto poselství za dva roky uvěří, kyvadlo se nejspíš zhoupne zpět ve prospěch republikánů.
Jak pravděpodobné je, že demokraté ekonomiku zlepší? Opět spíš málo. Kongres ovládaný republikány nedokázal v posledních dvou letech prosadit žádné zásadnější zákony, a to kvůli vnitřním rozporům i kvůli chybějící podpoře napříč stranami. Demokraté na tom se soudržností nejsou o nic lépe, zvlášť když se blíží stranické primárky před prezidentskými volbami. Navíc jim reálně hrozí, že Trump bude zákony demokratů soustavně vetovat, a on to také otevřeně dává najevo.
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Oproti posledním dvěma letům se tak nejspíš nic nezmění: úspěšně uzákoněno bude jen málo předloh a Trumpova administrativa bude svou moc uplatňovat prostřednictvím prezidentských výnosů zaměřených na obchod a na bezpečnostní kroky v zahraničí. Právě tyto dvě oblasti přitom výrazně přispěly k současným celosvětovým hospodářským potížím.
Když budou v zákonodárných iniciativách demokraté blokováni, zaměří se na využití kontrolních a vyšetřovacích pravomocí Kongresu. Sami nejspíš nebudou dost silní a nezískají ani dostatečnou podporu váhajících republikánů, aby touto cestou mnoho prosadili. Dokážou ale přitáhnout pozornost médií. To bude mít dva důsledky. Zaprvé to u Trumpa pravděpodobně vyvolá ještě zuřivější reakce, jimiž se bude snažit odvést pozornost od vyšetřování a strhnout ji na sebe podle vlastních pravidel. Tím může celosvětové hospodářské problémy dále prohloubit. Zadruhé tak vznikne příběh pro volby v roce 2028, podle něhož se demokraté místo práce na zákonech věnovali pomstychtivému vyšetřování.
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Už když přicházely první výsledky, začali někteří úspěšní demokratičtí kandidáti i řada spřízněných komentátorů a televizních expertů vykládat výsledek voleb ideologicky. To je hluboký omyl. Podle průzkumů voliči nehlasovali „pro“ demokraty, a dokonce ani „proti“ republikánům. Zvolili jedinou jinou možnost, než je ta současná, v naději, že lidem přinese ekonomickou úlevu. Letošní volby nebyly „modrou vlnou“ ani „červeným kolapsem“. Byly, stejně jako už kolikrát předtím, fialovým kyvadlem.
Autor je na Anglo-American University děkanem fakulty Mezinárodních vztahů a diplomacie